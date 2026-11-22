Ruslan Abdullayev siegt durch K.o.: WBA-Präsident gratuliert dem Boxer
Der Präsident der World Boxing Association (WBA), Gilberto Mendoza , äußerte sich zum vorzeitigen Sieg des usbekischen Boxers Golden Boy und DAZN bei einem von den Promotionsfirmen Ruslan Abdullayev organisierten Profiboxabend in den USA.
Im Kampf in Indio, USA, schlug Abdullayev seinen mexikanischen Gegner Juan Mesa Angulo in der sechsten Runde durch K.o. und verteidigte erfolgreich seinen WBA Continental Gold -Gürtel im Halbweltergewicht.
Stellungnahme von Gilberto Mendoza und Statistiken
Der WBA-Chef gratulierte dem Boxer auf seiner «X» -Seite und veröffentlichte zudem die Wertungen der Punktrichter zum Zeitpunkt des Abbruchs.
«Ruslan Abdullayev zur erfolgreichen Verteidigung seines WBA Continental Gold-Gürtels im Halbweltergewicht: Er schlug Juan Mesa Angulo in Indio in der sechsten Runde K.o. Mit einer Profibilanz von 6–0 entwickelt sich der Olympiateilnehmer von 2024 rasant weiter», schrieb Gilberto Mendoza.
Indikator
Information
Boxer
Ruslan Abdullayev
Gegner und Ergebnis
Juan Mesa Angulo — K.o. in Runde 6
Titel
WBA Continental Gold-Gürtel (Halbweltergewicht)
Profibilanz
6–0
Veranstaltungsort und Organisatoren
Indio (USA); Golden Boy und DAZN
Erfolge im Amateurboxen
Vor seinem Wechsel ins Profilager erzielte Ruslan Abdullayev große Erfolge mit der usbekischen Nationalmannschaft. Er wurde 2023 Weltmeister, 2022 Asienmeister und ist zudem Olympiateilnehmer von 2024 .
Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass Ruslan Abdullayev mit seiner 6–0 Bilanz und der vorzeitigen Titelverteidigung bald um große Weltmeistertitel kämpft? Schreiben Sie es in die Kommentare!
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