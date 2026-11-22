Der Präsident der World Boxing Association (WBA), Gilberto Mendoza , äußerte sich zum vorzeitigen Sieg des usbekischen Boxers Golden Boy und DAZN bei einem von den Promotionsfirmen Ruslan Abdullayev organisierten Profiboxabend in den USA.

Im Kampf in Indio, USA, schlug Abdullayev seinen mexikanischen Gegner Juan Mesa Angulo in der sechsten Runde durch K.o. und verteidigte erfolgreich seinen WBA Continental Gold -Gürtel im Halbweltergewicht.

Stellungnahme von Gilberto Mendoza und Statistiken

Der WBA-Chef gratulierte dem Boxer auf seiner «X» -Seite und veröffentlichte zudem die Wertungen der Punktrichter zum Zeitpunkt des Abbruchs.