Am 23. November wurde der Uzbekistan Airways Flug HY273 von Taschkent nach Istanbul aufgrund widriger Wetterbedingungen zum Ausweichflughafen in Ankara umgeleitet. Es wird berichtet, dass das Flugzeug während des Fluges stark erschüttert wurde und einige Passagiere vor Angst zu beten begannen.

In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigen die Situation in der Flugzeugkabine. Augenzeugen zufolge wurde das Flugzeug während des Fluges heftig durchgeschüttelt, was bei den Passagieren für Unruhe sorgte.

Laut Uzbekistan Airways wurde der Flug HY273 auf der Strecke Taschkent–Istanbul am 23. November aufgrund sich verschlechternder meteorologischer Bedingungen entlang der Flugroute zum internationalen Flughafen Ankara umgeleitet.

Anschließend wurden die Flüge nach einem geänderten Zeitplan durchgeführt. So sollte Flug HY273 um 23:30 Uhr Ortszeit von Ankara starten und um 00:30 Uhr in Istanbul ankommen, während der Abflug von Flug HY274 ab Istanbul für 01:40 Uhr und die Ankunft in Taschkent für den nächsten Tag um 08:10 Uhr geplant wurde.

Turbulenzen können unerwartet auftreten, daher wird empfohlen, die Anweisungen der Besatzung zu befolgen und den Sicherheitsgurt angelegt zu lassen.