In Mexiko verbreitete sich ein Video in den sozialen Netzwerken, das die Abgeordnete Yoloczin Domínguez Serna und die Gouverneurin des Bundesstaates Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, zeigt. Darin ist zu sehen, wie während einer Umarmung eine pulverartige Substanz auf die Kleidung der Gouverneurin gelangt. Dies berichtete „Uno TV“.

Im Video begrüßen sich die beiden Politikerinnen und umarmen sich. In diesem Moment bewegt Domínguez eine ihrer Hände in der Nähe der Kleidung der Gouverneurin, woraufhin eine weißliche, pulverartige Substanz auf deren Outfit fällt. Dieser Vorfall löste unter den Nutzern zahlreiche Fragen und Diskussionen aus.

Mexikanischen Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall am 15. September 2026 während einer Veranstaltung zum mexikanischen Unabhängigkeitstag in Chilpancingo, Guerrero. Das Video verbreitete sich jedoch erst mehr als zwei Monate später, am 24. November, in großem Umfang.

Die Abgeordnete Yoloczin Domínguez äußerte sich zu dem Vorfall und wies die gegen sie erhobenen Anschuldigungen entschieden zurück. Sie betonte ihren Respekt gegenüber Gouverneurin Evelyn Salgado und deutete an, dass das verbreitete Video möglicherweise mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden sein könnte.

Bisher ist nicht geklärt, um welche Substanz es sich handelt und mit welcher Absicht die Handbewegung der Abgeordneten erfolgte. Zudem gibt es in öffentlichen Quellen keine Beweise dafür, dass das Video durch künstliche Intelligenz manipuliert oder erstellt wurde.