Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo hat die Zahl seiner Karrieretore auf 987 erhöht. Am 24. November verwandelte er in der 5. Runde der AFC Champions League Elite einen Elfmeter gegen das katarische Team Al-Sadd.

In der 13. Minute erzielte Ronaldo den Führungstreffer für Al-Nassr. Doch in der 22. Minute glich Mohammed Waad aus. In der 52. Minute sorgte das Tor von João Félix Saudi-Arabien für den Sieg des Klubs.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sah Mohammed Waad die direkte Rote Karte und musste das Feld verlassen. Infolgedessen musste Al-Sadd den Rest des Spiels in Unterzahl bestreiten.

Damit besiegte Al-Nassr den Gegner Al-Sadd zu Hause mit 2:1. Nach diesem Sieg Saudi-Arabien erhöhte der Klub sein Punktekonto auf 9 Zähler und kletterte in der Tabelle der Westregion auf den fünften Platz. Al-Sadd verbleibt mit 2 Punkten auf dem 14. Rang.

Für den 41-jährigen Cristiano Ronaldo war dies das 987. Tor seiner Karriere. Damit fehlen ihm nur noch 13 Treffer, um die historische Marke von 1000 Toren zu erreichen.

Al-Nassr bestreitet sein nächstes Spiel am 8. Dezember gegen das katarische Team Al-Gharafa.