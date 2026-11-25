Auf dem Mars wurde eine ungewöhnliche geologische Struktur entdeckt, die die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern auf sich gezogen hat. Auf der Oberfläche des Planeten wurden lange, gewundene Reihen heller, großer Felsen registriert, die ein Muster bilden, das an einen riesigen Fingerabdruck erinnert und ein Gebiet von etwa 5 mal 15 Kilometern bedeckt. Dies berichtete das Magazin „ScienceAlert“.

Diese ungewöhnliche Szenerie wurde mit der hochauflösenden HiRISE-Kamera aufgenommen, die an Bord der NASA-Sonde Mars Reconnaissance Orbiter installiert ist. Auf den Bildern ist zu sehen, wie die Felsen in einer bestimmten Ordnung angeordnet sind und einzigartige geometrische Formen auf der Marsoberfläche bilden.

Es wird angemerkt, dass sich dieses mysteriöse Relief in der Vulkanregion Tharsis in der Nähe des Äquators des Roten Planeten auf einer Höhe von 5.455 Metern befindet. Interessanterweise sah dieses Gebiet auf Archivaufnahmen aus dem Jahr 2002 fast flach aus. Die neuen Bilder ermöglichten es jedoch, die Felsreihen, die eine Breite von 5 bis 10 Metern aufweisen, deutlich zu erkennen.

Auch Paul Geissler, Planetologe beim United States Geological Survey, bestätigte die Einzigartigkeit dieses Fundes. Experten haben bisher in keinem anderen Gebiet des Mars solch symmetrische und einzigartige Muster beobachtet.

Wissenschaftler stellen zwei Hypothesen zur Entstehung der Felsen auf

Bisher ist nicht genau geklärt, durch welchen Prozess die Felsen in dieser Form angeordnet wurden. Planetologen untersuchen jedoch zwei wissenschaftliche Haupttheorien, um dieses Phänomen zu erklären.

Der ersten Version zufolge führen drastische und wiederholte Temperaturschwankungen, wie sie in den Polar- und Hochgebirgsregionen der Erde beobachtet werden, zur Sortierung von Gesteinsschichten. Bei diesem Prozess trennen sich große Felsbrocken von kleinerem Gestein und bilden Linien und polygonartige Formen auf der Oberfläche. Wissenschaftler schließen nicht aus, dass auf dem Mars ein ähnlicher natürlicher Prozess stattgefunden haben könnte.

Die zweite Hypothese bezieht sich auf die seismische Aktivität des Planeten, also Marsbeben. Dabei könnte ein Phänomen auftreten, das als „Paranuss-Effekt“ bekannt ist. Demnach sinken bei Erschütterungen des Bodens kleinere Partikel nach unten, während große Felsen allmählich nach oben steigen und sich an der Oberfläche ansammeln.

Dennoch stehen die Forscher vor einer wichtigen Frage: Kann die seismische Aktivität auf dem Mars tonnenschwere Felsbrocken in einer so präzisen geometrischen Ordnung in Form von gewundenen Bögen anordnen?

Bisher gibt es auf diese Frage keine klare Antwort. Wissenschaftler untersuchen weiterhin den Ursprung der ungewöhnlichen Felsstrukturen. Dieser Fund hat erneut gezeigt, dass es auf der Marsoberfläche noch viele geologische Phänomene gibt, die nicht vollständig erforscht sind und deren Natur für Wissenschaftler ein Rätsel bleibt.