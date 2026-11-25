In der kirgisischen Hauptstadt Bischkek wurden 80 Bürger, die kürzlich zum Islam konvertiert sind, Saudi-Arabienkostenlose Tickets für die Durchführung der Umrah-Pilgerreise überreicht. Diese Wohltätigkeitsinitiative zielt darauf ab, neuen Muslimen die Möglichkeit zu geben, heilige Stätten zu besuchen.

Die Zeremonie zur Übergabe der Tickets fand in der Imam-Sarachschi-Moschee statt. Die Veranstaltung wurde von einem Reiseunternehmen in Zusammenarbeit mit der Geistlichen Verwaltung der Muslime von Kirgisistan organisiert.

Es wurde berichtet, dass unter denjenigen, die die Möglichkeit zur Umrah-Reise erhielten, 55 russische und 25 koreanische Staatsbürger sind. Sie alle sind erst kürzlich zum Islam konvertiert.

Diese Initiative ermöglicht es den Teilnehmern, die Umrah-Riten zu vollziehen und heilige Städte für Muslime wie Mekka und Medina zu besuchen. Zudem dienen solche Wohltätigkeitsprojekte dazu, religiös-aufklärerische Aktivitäten zu unterstützen und das Klima gegenseitiger Fürsorge in der Gesellschaft zu stärken.