Ein Pastor in Südafrika, der behauptet, seine Anhänger mit einer ungewöhnlichen Methode zu heilen, hat in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen gesorgt. Bilder seiner bizarren religiösen Praktiken verbreiteten sich im Internet und lösten bei den Nutzern sowohl Erstaunen als auch Belustigung aus.

Es handelt sich um Christ Penelope, den Leiter der religiösen Gruppe „SevenFold Holy Spirit Ministries“ im Dorf Siyandini in der Region Giyani, Provinz Limpopo.

Berichten zufolge nutzt der Pastor die Methode, Blähungen direkt über seinen Anhängern freizusetzen, um sie zu „heilen“ und ihnen „Segen“ zu spenden. Er behauptet, durch diese Praxis spirituelle Heilung und Segen zu vermitteln.

Nachdem die Bilder dieser Zeremonien in den sozialen Medien kursierten, äußerten viele Nutzer ihre Meinung. Während einige die Methode als lächerlich und unglaubwürdig bezeichneten, kritisierten andere solche Praktiken, die im Namen des religiösen Glaubens durchgeführt werden.

Der Vorfall hat in Südafrika erneut eine Debatte über die Aktivitäten religiöser Führer und die Heilungsversprechen einiger Personen entfacht. Insbesondere die Durchführung ungewöhnlicher und manchmal als menschenunwürdig empfundener Rituale durch Personen, die sich als Pastoren oder Propheten bezeichnen, stand bereits in der Vergangenheit in der Kritik.