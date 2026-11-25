In der Natur gibt es ein Lebewesen, bei dem sich aus jedem Teil des Körpers ein neuer lebender Organismus entwickeln kann, selbst wenn dieser in mehrere Stücke zerteilt wurde. Die Rede ist von winzigen Plattwürmern, den sogenannten Planarien. Ihre erstaunlichste Eigenschaft ist die Fähigkeit, verlorene Körperteile vollständig zu regenerieren.

Planarien sind Plattwürmer, die hauptsächlich in Süßwasserlebensräumen vorkommen. Obwohl sie oft so klein sind, dass sie kaum auffallen, sind sie in der Biologie für ihre Regenerationsfähigkeit bekannt. Wenn beispielsweise der Körper bestimmter hochgradig regenerationsfähiger Planarien in Kopf- und Schwanzteile geteilt wird, kann jedes Stück die fehlenden Organe neu bilden und zu einem eigenständigen Organismus werden.

Bei diesem Prozess spielen spezielle Stammzellen im Körper des Wurms, die sogenannten Neoblasten, eine entscheidende Rolle. Sie besitzen die Fähigkeit, sich in verschiedene Zelltypen zu differenzieren. Dadurch können an der verletzten Stelle des Körpers neues Gewebe, einschließlich Kopf, Nervensystem und anderer lebensnotwendiger Organe, neu geformt werden.

Wissenschaftlichen Studien zufolge können einige Planarien aus einem sehr kleinen Körperfragment einen ganzen Organismus wiederherstellen. Die Bildung eines neuen Kopfes kann je nach Art und Bedingungen etwa ein bis zwei Wochen dauern. Der neu entstandene Organismus ist zunächst kleiner als das Original, wächst jedoch durch Nahrungsaufnahme und Entwicklung heran.

Dieses Phänomen wird als Regeneration bezeichnet. Es ist die Fähigkeit eines Organismus, Gewebe und Organe, die durch Verletzungen oder Schäden verloren gegangen sind, wiederherzustellen.

Interessanterweise nutzen einige Planarien diese Eigenschaft nicht nur nach Verletzungen, sondern auch zur Fortpflanzung. Sie teilen ihren Körper auf natürliche Weise in zwei Teile, woraufhin jedes Stück die fehlenden Teile ersetzt und zu einem neuen Wurm heranwächst.

Aus diesem Grund werden Planarien auch heute noch von Wissenschaftlern erforscht. Das Verständnis ihres Regenerationsmechanismus könnte wichtige Erkenntnisse für die Zellerneuerung, die Geweberegeneration und zukünftige medizinische Forschungen liefern.