Eine unsichtbare Skulptur namens „Io Sono“ („Ich bin“), geschaffen vom italienischen Künstler Salvatore Garau, wurde für 15.000 Euro verkauft – zum damaligen Wechselkurs entsprach dies 18.300 Dollar. Das Interessante daran: Das Kunstwerk hat keine physische Form. Dies berichteten die Publikationen „ArtNet“ und „Le Monde“.

Der Vorfall ereignete sich im Mai 2021 im italienischen Auktionshaus Art-Rite. Anstelle des Werks selbst erhielt der Käufer ein vom Künstler signiertes Echtheitszertifikat. Zudem wurden ihm spezielle Anweisungen gegeben, wie die Skulptur auszustellen sei.

Laut Garaus Anweisungen muss „Io Sono“ in einem Privathaus an einem freien Platz von etwa 150 × 150 Zentimetern aufgestellt werden, der nicht durch andere Gegenstände blockiert ist. Das bedeutet, dass für die Präsentation des Werks ein bestimmter Bereich im Raum reserviert wird, in dem jedoch kein sichtbares Objekt vorhanden ist.

Der Künstler ist der Ansicht, dass Kunst nicht nur aus Dingen besteht, die man mit den Augen sehen oder mit den Händen berühren kann. Seiner Idee nach kann auch Leere durch die Vorstellungskraft, die Gedanken und die Wahrnehmung des Menschen eine bestimmte Bedeutung erlangen.

Auf diese Weise hat der Käufer von „Io Sono“ nicht für eine materielle Skulptur bezahlt, sondern für die Idee des Künstlers und deren künstlerische Interpretation.

Zur Information: Garau hat bereits zuvor Werke in dieser Richtung präsentiert. Seine andere unsichtbare Skulptur mit dem Titel „Buddha in contemplazione“ wurde auf dem Platz vor der Mailänder Scala ausgestellt. Der Bereich, in dem sich dieses Werk befand, war durch ein auf den Boden gezeichnetes weißes Quadrat markiert.