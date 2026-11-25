In der russischen Stadt Belgorod und der vorübergehend besetzten Stadt Makijiwka in der Region Donezk wurden verdächtige 5000-Rubel-Scheine gemeldet. Lokale Behörden warnen davor, dass diese Geldscheine Spuren chemischer Substanzen enthalten könnten, die eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen.

Berichten zufolge wurden in mehreren Gebieten von Belgorod gefälschte Banknoten auf der Straße sowie unter den Scheibenwischern von Autos gefunden. Die Stadtverwaltung hat die Bürger dazu aufgerufen, solche Geldscheine nicht zu berühren.

Ein ähnlicher Vorfall wurde auch in Makijiwka registriert. Ein Mann, der am 21. November einen in der Nähe einer Bushaltestelle gefundenen 5000-Rubel-Schein aufhob, erlitt durch eine unbekannte Substanz eine Vergiftung. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, und sein Zustand stabilisierte sich nach ärztlicher Behandlung. Später stellte sich heraus, dass es sich um Falschgeld handelte, das mit gefährlichen Chemikalien präpariert war.

Die Behörden fordern die Bevölkerung dazu auf, keine verdächtigen Geldscheine, Geldbörsen, Bankkarten oder andere fremde Gegenstände auf der Straße aufzuheben. Sollten Sie auf solche Dinge stoßen, wird empfohlen, sich ihnen nicht zu nähern und den Notruf 112 zu verständigen.