US-Präsident Donald Trump hat am 24. November im Rahmen der traditionellen Zeremonie vor dem Erntedankfest (Thanksgiving) zwei Truthähne namens Freedom („Freiheit“) und Feathers („Federn“) symbolisch begnadigt.

Wie der russische Dienst der BBC berichtet, wurden beide Truthähne auf einer Farm im Bundesstaat West Virginia aufgezogen. Ihre Namen wurden durch eine Abstimmung unter den Amerikanern ausgewählt.

Die vom Präsidenten „begnadigten“ Vögel werden nicht auf dem Festtagstisch landen. Nach der Zeremonie werden sie an die Texas A&M University geschickt, wo sie von Experten und Studenten betreut werden.

Die Tradition, dem US-Präsidenten vor Thanksgiving einen Truthahn zu schenken, begann im Jahr 1947. Seitdem schenken Truthahnzüchter dem Staatsoberhaupt jedes Jahr diese Vögel.