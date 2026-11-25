In einem Naturschutzgebiet nahe der thailändischen Hauptstadt Bangkok kam es während eines Elefantenbades zu einer ungewöhnlichen Szene. Touristen, die bis zur Hüfte im Wasser standen, um das riesige Tier zu waschen, wurden mit einer unerwarteten Situation konfrontiert.

Wie sich herausstellte, hatte der Elefant Schwierigkeiten bei der Verdauung. Einer der Mitarbeiter des Schutzgebiets beschloss daraufhin, dem Tier zu helfen. Vor den Augen der verblüfften Touristen stand er im Wasser und entfernte die großen Exkrementstücke, die aus dem Elefanten kamen, mit seinen bloßen Händen.