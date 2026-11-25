Mitarbeiter entfernt bei Elefantenbad in Thailand Exkremente mit der Hand (Video)
In einem Naturschutzgebiet nahe der thailändischen Hauptstadt Bangkok kam es während eines Elefantenbades zu einer ungewöhnlichen Szene. Touristen, die bis zur Hüfte im Wasser standen, um das riesige Tier zu waschen, wurden mit einer unerwarteten Situation konfrontiert.
Wie sich herausstellte, hatte der Elefant Schwierigkeiten bei der Verdauung. Einer der Mitarbeiter des Schutzgebiets beschloss daraufhin, dem Tier zu helfen. Vor den Augen der verblüfften Touristen stand er im Wasser und entfernte die großen Exkrementstücke, die aus dem Elefanten kamen, mit seinen bloßen Händen.
Dieser Anblick war für die Umstehenden unerwartet und etwas unangenehm. Während einige Touristen lachen mussten, konnten andere ihr Erstaunen nicht verbergen. Für die Gäste wurde das Ereignis zu einem unvergesslichen Moment, der sich deutlich von gewöhnlichen Reiseerlebnissen unterschied.
Das Baden von Elefanten ist eine Aktivität, die in einigen thailändischen Touristenorten angeboten wird. Die Einbeziehung von Tieren in solche Veranstaltungen wird jedoch hinsichtlich ihres Wohlergehens und der Sicherheit der Touristen kontrovers diskutiert. Laut der Organisation World Animal Protection ist es besser, Elefanten die Möglichkeit zu geben, eigenständig in natürlichen Gewässern zu baden.
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