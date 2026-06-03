176 Milliarden Dollar im Kryptomarkt vernichtet: Sind die Bären zurück

Bitcoin (BTC) ist in den letzten 48 Stunden um 9 % stark gefallen und hat zum ersten Mal seit zwei Monaten die Unterstützungsmarke von 67.000 USD erreicht. Infolge dieser Korrektur gingen innerhalb von nur zwei Tagen 176 Milliarden Dollar der gesamten Kryptomarktkapitalisierung verloren. Dies führte zu Zwangsliquidierungen von Long-Positionen mit übermäßigem Hebel in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar. Darüber berichtet Cointelegraph.com. berichtet .

Während die US-Aktienmärkte, insbesondere der Russell-2000-Index, ein starkes Wachstum verzeichnen, brach die Korrelation zwischen Bitcoin und Small-Cap-Aktien am 21. Mai offiziell ab. Die Verschlechterung der Marktstimmung wurde auch durch Nettoabflüsse in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar aus in den USA notierten Spot-Bitcoin-ETFs zwischen dem 12. und 20. Mai angeheizt. Derivatdaten deuten auf eine nachlassende Risikobereitschaft bei institutionellen Anlegern hin.

Die annualisierte Prämienrate für Bitcoin-Futures liegt seit über drei Monaten unter der neutralen Schwelle von 4 %, was die schwache Nachfrage nach bullischem Hebel bestätigt. Gleichzeitig hat MicroStrategy unter der Leitung von Michael Saylor seine wöchentlichen Bitcoin-Käufe eingestellt, um wandelbare Schuldtitel zurückzukaufen, was bei Anlegern gemischte Reaktionen hervorrief.

Analysten sind der Meinung, dass das Bestreben von Giganten wie Google (GOOG US), Eigenkapital statt Fremdkapital aufzunehmen, auf eine schrumpfende Marktliquidität hindeutet. Laut JPMorgan Research entfallen derzeit 41 KI-bezogene Aktien auf die Hälfte des Marktwerts des S&P 500. Dies bedeutet, dass die Marktkonzentration den höchsten Stand seit 150 Jahren erreicht hat.