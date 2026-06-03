SEC erklärt digitale Vermögenswerte bis 2030 zur strategischen Priorität

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SEC erklärt digitale Vermögenswerte bis 2030 zur strategischen Priorität

Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat digitale Vermögenswerte zu einer ihrer strategischen Prioritäten erhoben. Die Behörde zielt darauf ab, bis 2030 regulatorische Klarheit in Bezug auf Blockchain-Technologien, Tokenisierung und die Krypto-Marktinfrastruktur zu gewährleisten. Diese Änderungen spiegeln sich im Entwurf des Strategieplans für die Geschäftsjahre 2026–2030 wider, der am Dienstag angekündigt wurde. Cointelegraph.com berichtet .

Das Dokument widmet digitalen Vermögenswerten und Distributed-Ledger-Technologien (DLT) neben dem Anlegerschutz und der Kapitalbildung einen eigenen Abschnitt. Unter der Leitung des Vorsitzenden Paul Atkins plant die Behörde, durch einen vernünftigen und konsistenten Ansatz ein solides rechtliches Fundament für digitale Vermögenswerte zu schaffen. Laut SEC haben Blockchain- und Krypto-Technologien das Potenzial, die amerikanische Finanzinfrastruktur grundlegend zu verändern.

Der Strategieplan erkennt an, dass das Wachstum digitaler Vermögenswerte die bestehenden Vorschriften überholt hat, und fordert mehr Rechtssicherheit für Marktteilnehmer. Tokenisierte Angebote und On-Chain-Finanzinfrastrukturen werden ebenfalls als von der SEC unterstützte Bereiche hervorgehoben. Das Dokument betont, dass Verwahrungs-, Handels- und Staking-Dienste unter angemessener Aufsicht ohne übermäßige oder widersprüchliche Anforderungen arbeiten müssen.

Eine weitere wichtige Priorität ist die Klärung der Zuständigkeitsgrenzen zwischen der SEC und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Dieses Thema ist seit Langem eines der Hauptprobleme bei der Regulierung digitaler Vermögenswerte in den USA. Die beiden Behörden haben bereits eine Absichtserklärung zur Stärkung der Zusammenarbeit unterzeichnet, was den Informationsaustausch im Kontext neuer Technologien erleichtert.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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