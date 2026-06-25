Арсенал Англия чемпионлигида катта ҳисса қўшган Пиеро Ҳинкапие трансферини якунлади
Лондоннинг Арсенал клуби ўтган мавсумда жамоанинг Англия Премер-лигасида ғалаба қозонишида муҳим рол ўйнаган ҳимоячи Пиеро Ҳинкапие трансферини тўлиқ амалга оширди. Эквадорлик футболчи Баер Леверкусен клубидан ижарага олинган эди, бироқ унинг кўрсатган ишончли ўйинлари раҳбариятни сотиб олиш бандини фаоллаштиришга мажбур қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабарига кўра, жамоа бош мураббийи Микел Артета ҳимоя чизиғининг асосий устунига айланган 24 ёшли футболчи билан 2031-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган беш йиллик шартнома имзолаган. Трансфер қиймати 34,5 миллион фунт стерлингни ташкил этиб, унга қўшимча равишда турли бонуслар ҳам кўзда тутилган.
Чемпионлик мавсумининг асосий қаҳрамониПиеро Ҳинкапие 2025-26 йилги мавсум давомида барча мусобақаларда 39 та учрашувда майдонга тушиб, ўзининг кўп қирралилиги ва совуққонлиги билан ажралиб турди. Унинг ҳаракатлари эвазига Арсенал сўнгги уч мавсумда Премер-лигада энг кам гол ўтказиб юборган жамоага айланди. Футболчи нафақат ҳимояда, балки ҳужумда ҳам фаоллик кўрсатиб, феврал ойида Вульверхемптон билан баҳсда муҳим гол муаллифига айланди.
Эквадорлик ҳимоячининг Лондондаги дебюти Чемпионлар лигаси доирасида Атлетик клубига қарши ўйинда (2:0) юз берган эди. Шундан сўнг у жамоанинг ажралмас қисмига айланди. Мухлислар ҳам унинг меҳнатини муносиб баҳолаб, феврал ва апрель ойларида уни "Арсеналнинг энг яхши футболчиси" деб эътироф этишди.
Леверкусендан Лондонгача бўлган муваффақият йўлиҲинкапие Европага келишидан аввал Аргентинанинг Таллерес клубида тўп сурган, бироқ унинг юлдузи айнан Баер Леверкусен сафида порлаган эди. Хаби Алонсо қўл остида у Германия Бундеслигасининг мағлубиятсиз чемпионига айланган ва жами 166 та ўйинда иштирок этган. Германиядаги ғолиблик руҳи унга Англия футболига тез мослашишда ёрдам берди.
Арсенал раҳбарияти ушбу трансферни клубнинг узоқ муддатли стратегиясининг бир қисми деб ҳисобламоқда. Микел Артета жамоани нафақат жорий чемпион, балки келажакда ҳам барқарор ғалаба қозонадиган "династия"га айлантиришни мақсад қилган. Ҳинкапие каби тажрибали ва ёш ижрочилар бу режанинг марказида турибди.
Ҳозирда трансферга оид барча расмиятчиликлар якунланган ва футболчи янги мавсумга тайёргарликни чемпион мақомида давом эттиради. Унинг трансфери Арсенал ҳимоя чизиғининг келгуси бир неча йил давомида мустаҳкам бўлишини таъминлаши кутилмоқда.
…