Арсенал Англия чемпионлигида катта ҳисса қўшган Пиеро Ҳинкапие трансферини якунлади

·41·Спорт
Арсенал Англия чемпионлигида катта ҳисса қўшган Пиеро Ҳинкапие трансферини якунлади

Лондоннинг Арсенал клуби ўтган мавсумда жамоанинг Англия Премер-лигасида ғалаба қозонишида муҳим рол ўйнаган ҳимоячи Пиеро Ҳинкапие трансферини тўлиқ амалга оширди. Эквадорлик футболчи Баер Леверкусен клубидан ижарага олинган эди, бироқ унинг кўрсатган ишончли ўйинлари раҳбариятни сотиб олиш бандини фаоллаштиришга мажбур қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабарига кўра, жамоа бош мураббийи Микел Артета ҳимоя чизиғининг асосий устунига айланган 24 ёшли футболчи билан 2031-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган беш йиллик шартнома имзолаган. Трансфер қиймати 34,5 миллион фунт стерлингни ташкил этиб, унга қўшимча равишда турли бонуслар ҳам кўзда тутилган.

Чемпионлик мавсумининг асосий қаҳрамони

Пиеро Ҳинкапие 2025-26 йилги мавсум давомида барча мусобақаларда 39 та учрашувда майдонга тушиб, ўзининг кўп қирралилиги ва совуққонлиги билан ажралиб турди. Унинг ҳаракатлари эвазига Арсенал сўнгги уч мавсумда Премер-лигада энг кам гол ўтказиб юборган жамоага айланди. Футболчи нафақат ҳимояда, балки ҳужумда ҳам фаоллик кўрсатиб, феврал ойида Вульверхемптон билан баҳсда муҳим гол муаллифига айланди.

Эквадорлик ҳимоячининг Лондондаги дебюти Чемпионлар лигаси доирасида Атлетик клубига қарши ўйинда (2:0) юз берган эди. Шундан сўнг у жамоанинг ажралмас қисмига айланди. Мухлислар ҳам унинг меҳнатини муносиб баҳолаб, феврал ва апрель ойларида уни "Арсеналнинг энг яхши футболчиси" деб эътироф этишди.

Леверкусендан Лондонгача бўлган муваффақият йўли

Ҳинкапие Европага келишидан аввал Аргентинанинг Таллерес клубида тўп сурган, бироқ унинг юлдузи айнан Баер Леверкусен сафида порлаган эди. Хаби Алонсо қўл остида у Германия Бундеслигасининг мағлубиятсиз чемпионига айланган ва жами 166 та ўйинда иштирок этган. Германиядаги ғолиблик руҳи унга Англия футболига тез мослашишда ёрдам берди.

Арсенал раҳбарияти ушбу трансферни клубнинг узоқ муддатли стратегиясининг бир қисми деб ҳисобламоқда. Микел Артета жамоани нафақат жорий чемпион, балки келажакда ҳам барқарор ғалаба қозонадиган "династия"га айлантиришни мақсад қилган. Ҳинкапие каби тажрибали ва ёш ижрочилар бу режанинг марказида турибди.

Ҳозирда трансферга оид барча расмиятчиликлар якунланган ва футболчи янги мавсумга тайёргарликни чемпион мақомида давом эттиради. Унинг трансфери Арсенал ҳимоя чизиғининг келгуси бир неча йил давомида мустаҳкам бўлишини таъминлаши кутилмоқда.

АрсеналПиеро ҲинкапиеАнглия Премер-лигасиТрансферларМикел Артета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью ЖЧ-2026 фаворитларини айтди ва Реал Мадрид юлдузларига мағлубият тиладиЖозе Моуринью ЖЧ-2026 фаворитларини айтди ва Реал Мадрид юлдузларига мағлубият тиладиБугун, 21:14Карло Анчелотти: «34 ёшли Неймар ҳамон ёш боладек иштиёқ билан тўп сурмоқда»Карло Анчелотти: «34 ёшли Неймар ҳамон ёш боладек иштиёқ билан тўп сурмоқда»Бугун, 21:11Боруссия Дортмунд Феликс Нмеча учун 100 миллион евро нарх белгиладиБоруссия Дортмунд Феликс Нмеча учун 100 миллион евро нарх белгиладиБугун, 20:54Натижалар оғир бўлса-да, ўзбек йигитлари дунёни ҳайратга солмоқда!Натижалар оғир бўлса-да, ўзбек йигитлари дунёни ҳайратга солмоқда!Бугун, 20:54Жозе Моуринью Реал Мадридда юлдузли таркибни тозалаш ҳақидаги хабарларга жавоб бердиЖозе Моуринью Реал Мадридда юлдузли таркибни тозалаш ҳақидаги хабарларга жавоб бердиБугун, 20:13Коул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан четда қолганига муносабат билдирдиКоул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан четда қолганига муносабат билдирдиБугун, 20:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди