Nothing Phone (4б) дизайни расман намойиш этилди: Ташқи кўринишда нималар ўзгарди?
Британиянинг Nothing бренди ўзининг навбатдаги ҳамёнбоп смартфони — Nothing Phone (4б) моделининг расмий дизайнини эълон қилди. Ҳиндистон бозорида дебют қилиши кутилаётган мазкур қурилма компаниянинг ўзига хос эстетик қарашларини давом эттириб, ўрта сегмент вакиллари орасида ўз ўрнини мустаҳкамлашни мақсад қилган. Ушбу янгилик технология ихлосмандлари учун кутилмаган бўлди, боиси қурилманинг тақдимот санаси яқинлашгани сари унинг ташқи кўриниши ҳақидаги тахминлар кўпайиб бораётган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Nothing Phone (4б) дизайни Пҳоне (4а) ва Пҳоне (4а) Pro моделларининг ўзига хос элементларини бирлаштирган. Смартфон компаниянинг анъанавий шаффоф корпус услубини сақлаб қолган бўлса-да, бу гал шаффофлик фақат юқори қисмдаги камералар блокига хосдир. Бу ёндашув аввалроқ Пҳоне (4а) Pro моделида қўлланилган бўлиб, қурилмага янада ихчам ва замонавий кўриниш беради.
Глйпҳ интерфейсининг янги талқиниЯнги моделда фойдаланувчилар учун таниш бўлган Глйпҳ Интерфасе тизими бироз ўзгарган. Эски қурилмалардаги катта ҳажмли ёруғлик панеллари ўрнини Пҳоне (4а) моделида илк бор кўринган Глйпҳ Бар эгаллади. Бу панел билдиришномалар ва қўнғироқлар вақтида ўзига хос визуал эффектларни тақдим этиб, Nothing брендининг асосий идентификация белгисидир. Расмий рендерларда смартфон мовий рангда намойиш этилган, бироқ инсайдерларнинг таъкидлашича, бозорга қора ва оқ рангли вариантлар ҳам чиқарилиши кутилмоқда.
Ҳозирча компания фақат орқа панел дизайнини кўрсатиш билан чекланган. Олд панел ва экран атрофи қанчалик юпқа бўлиши сир тутилмоқда. Шунга қарамай, Nothing бренди доим симметрик рамкаларга эътибор қаратиши ҳисобга олинса, Пҳоне (4б) ҳам бу борада фойдаланувчиларни хурсанд қилиши мумкин.
Техник имкониятлар ва унумдорликҚурилманинг техник хусусиятлари ҳали расман тасдиқланмаган бўлса-да, Geekbench платформасида пайдо бўлган маълумотлар баъзи тафсилотларни очиқлади. Унга кўра, Nothing Phone (4б) Qualcomm Snapdragon 6 Ген 4 процессори билан жиҳозланади. Бу чипсет ўрта даражадаги смартфонлар учун барқарор ишлаш ва энергия самарадорлигини таъминлаб беради.
Тест натижаларига кўра, қурилма бир ядроли режимда 1088 балл, кўп ядроли режимда эса 3155 балл тўплаган. Шунингдек, смартфон 8 GB тезкор хотира ва энг сўнгги Android 16 операцион тизими бошқарувида ишлаши кутилмоқда. Бу эса Nothing ўз қурилмаларини дастурий таъминот жиҳатидан ҳам узоқ вақт давомида қўллаб-қувватлашини англатади.
Ўзбекистон бозорида Nothing бренди маҳсулотлари ўзининг ноодатий дизайни туфайли ёшлар орасида оммалашиб бормоқда. Пҳоне (4б) модели ҳам ўзининг ҳамёнбоп нархи ва брендга хос "шаффоф" услуби билан рақобатчилардан ажралиб туриши шубҳасиз. Яқин кунларда смартфоннинг барча хусусиятлари ва нархи расман эълон қилиниши кутилмоқда.
…