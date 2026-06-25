Nothing Phone (4б) дизайни расман намойиш этилди: Ташқи кўринишда нималар ўзгарди?

·26·Техно
Nothing Phone (4б) дизайни расман намойиш этилди: Ташқи кўринишда нималар ўзгарди?

Британиянинг Nothing бренди ўзининг навбатдаги ҳамёнбоп смартфони — Nothing Phone (4б) моделининг расмий дизайнини эълон қилди. Ҳиндистон бозорида дебют қилиши кутилаётган мазкур қурилма компаниянинг ўзига хос эстетик қарашларини давом эттириб, ўрта сегмент вакиллари орасида ўз ўрнини мустаҳкамлашни мақсад қилган. Ушбу янгилик технология ихлосмандлари учун кутилмаган бўлди, боиси қурилманинг тақдимот санаси яқинлашгани сари унинг ташқи кўриниши ҳақидаги тахминлар кўпайиб бораётган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Nothing Phone (4б) дизайни Пҳоне (4а) ва Пҳоне (4а) Pro моделларининг ўзига хос элементларини бирлаштирган. Смартфон компаниянинг анъанавий шаффоф корпус услубини сақлаб қолган бўлса-да, бу гал шаффофлик фақат юқори қисмдаги камералар блокига хосдир. Бу ёндашув аввалроқ Пҳоне (4а) Pro моделида қўлланилган бўлиб, қурилмага янада ихчам ва замонавий кўриниш беради.

Глйпҳ интерфейсининг янги талқини

Янги моделда фойдаланувчилар учун таниш бўлган Глйпҳ Интерфасе тизими бироз ўзгарган. Эски қурилмалардаги катта ҳажмли ёруғлик панеллари ўрнини Пҳоне (4а) моделида илк бор кўринган Глйпҳ Бар эгаллади. Бу панел билдиришномалар ва қўнғироқлар вақтида ўзига хос визуал эффектларни тақдим этиб, Nothing брендининг асосий идентификация белгисидир. Расмий рендерларда смартфон мовий рангда намойиш этилган, бироқ инсайдерларнинг таъкидлашича, бозорга қора ва оқ рангли вариантлар ҳам чиқарилиши кутилмоқда.

Ҳозирча компания фақат орқа панел дизайнини кўрсатиш билан чекланган. Олд панел ва экран атрофи қанчалик юпқа бўлиши сир тутилмоқда. Шунга қарамай, Nothing бренди доим симметрик рамкаларга эътибор қаратиши ҳисобга олинса, Пҳоне (4б) ҳам бу борада фойдаланувчиларни хурсанд қилиши мумкин.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Қурилманинг техник хусусиятлари ҳали расман тасдиқланмаган бўлса-да, Geekbench платформасида пайдо бўлган маълумотлар баъзи тафсилотларни очиқлади. Унга кўра, Nothing Phone (4б) Qualcomm Snapdragon 6 Ген 4 процессори билан жиҳозланади. Бу чипсет ўрта даражадаги смартфонлар учун барқарор ишлаш ва энергия самарадорлигини таъминлаб беради.

Тест натижаларига кўра, қурилма бир ядроли режимда 1088 балл, кўп ядроли режимда эса 3155 балл тўплаган. Шунингдек, смартфон 8 GB тезкор хотира ва энг сўнгги Android 16 операцион тизими бошқарувида ишлаши кутилмоқда. Бу эса Nothing ўз қурилмаларини дастурий таъминот жиҳатидан ҳам узоқ вақт давомида қўллаб-қувватлашини англатади.

Ўзбекистон бозорида Nothing бренди маҳсулотлари ўзининг ноодатий дизайни туфайли ёшлар орасида оммалашиб бормоқда. Пҳоне (4б) модели ҳам ўзининг ҳамёнбоп нархи ва брендга хос "шаффоф" услуби билан рақобатчилардан ажралиб туриши шубҳасиз. Яқин кунларда смартфоннинг барча хусусиятлари ва нархи расман эълон қилиниши кутилмоқда.

NothingСмартфонТехнологияAndroid 16Qualcomm
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Видеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоландиВидеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоландиБугун, 21:24Рипплинг сунъий интеллектга сарфланаётган маблағлар самарадорлигини назорат қиладиРипплинг сунъий интеллектга сарфланаётган маблағлар самарадорлигини назорат қиладиБугун, 21:22Apple маҳсулотлари нархи кескин ошди: MacBook ва iPad моделлари қимматлашдиApple маҳсулотлари нархи кескин ошди: MacBook ва iPad моделлари қимматлашдиБугун, 21:21Apple маҳсулотлари нархи ошди: Мак ва iPad моделлари сезиларли даражада қимматлашдиApple маҳсулотлари нархи ошди: Мак ва iPad моделлари сезиларли даражада қимматлашдиБугун, 20:29Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л термопотини тақдим этдиXiaomi компанияси янги авлод Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л термопотини тақдим этдиБугун, 20:29AMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемасиAMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемасиБугун, 19:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди