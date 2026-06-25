АҚШ Polestar электромобилларини сотишга тақиқ қўйди: Хитой технологиялари сабаб бўлди
АҚШ ҳукумати Швециянинг Polestar бренди томонидан ишлаб чиқарилган янги электромобилларни мамлакат бўйлаб сотишни расман тақиқлади. Доналд Трамп маъмурияти қошидаги Савдо вазирлиги компаниянинг автомобилларни реализация қилиш бўйича махсус рухсатнома олиш ҳақидаги сўровини рад этди. Бу қарор халқаро автомобил бозорида катта шов-шувга сабаб бўлиб, Хитой сармояси иштирокидаги брендлар учун Америка бозорининг эшиклари ёпилаётганидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу кескин чоранинг асосий сабаби сифатида АҚШда амал қилаётган “Коннектед Веҳикле Руле” (Боғланган транспорт воситалари қоидаси) кўрсатилмоқда. Мазкур тартибга кўра, Хитойда ишлаб чиқилган дастурий таъминот ёки аппарат воситаларидан фойдаланадиган автомобилларнинг АҚШ ҳудудида сотилиши миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан чекланган. Polestar бренди Швецияга тегишли бўлса-да, унинг асосий эгаси Хитойнинг Geely автогиганти ҳисобланади.
Стратегик ўзгаришлар ва Европага эътиборPolestar вакиллари ушбу қарордан сўнг ўз стратегиясини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлишини маълум қилди. Компания баёнотига кўра, эндиликда асосий эътибор Европа бозорига қаратилади. Қизиғи шундаки, 2026-йилнинг биринчи чораги учун прогноз қилинган чакана савдо ҳажмининг қарийб 94 фоизи айнан АҚШдан ташқаридаги бозорлар ҳиссасига тўғри келади. Бу эса Америка бозорининг йўқотилиши компания учун оғриқли бўлса-да, ҳалокатли эмаслигини англатади.
Ҳозирда АҚШ дилерлик марказларида мавжуд бўлган Polestar 3 ва Polestar 4 моделларининг захиралари сотувда қолади. Компания амалдаги мижозларга хизмат кўрсатишни давом эттиришини ва сервис тармоқларига кириш имконияти сақланиб қолинишини кафолатлаган. Бироқ янги партиялар ва келажакдаги моделлар учун Америка йўллари ёпиқлигича қолмоқда.
Зиддиятли қарорлар ва бозор таҳлилиСоҳадаги кўплаб экспертлар АҚШ ҳукуматининг ушбу қарорини кутилмаган деб баҳоламоқда. Сабаби, бир неча ой аввал худди шу Geely гуруҳига тегишли бўлган Volvo компаниясига АҚШда ўз электромобилларини сотиш учун рухсат берилган эди. Polestar брендига нисбатан қўлланилган дискриминацион ёндашув савдо урушларининг янги босқичи сифатида талқин қилинмоқда.
Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам бу каби янгиликлар аҳамиятли, чунки мамлакатимизда Polestar ва Geely каби брендларга қизиқиш ортиб бормоқда. АҚШнинг бундай чекловлари глобал логистика ва ишлаб чиқариш занжирига таъсир кўрсатиб, электромобиллар нархининг шаклланишида муҳим рол ўйнаши мумкин. Ҳозирча Polestar ўзининг барча ресурсларини Европа ва Осиё бозорларидаги улушини мустаҳкамлашга сафарбар этмоқда.
…