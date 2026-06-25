АҚШ Polestar электромобилларини сотишга тақиқ қўйди: Хитой технологиялари сабаб бўлди

·52·Техно
АҚШ Polestar электромобилларини сотишга тақиқ қўйди: Хитой технологиялари сабаб бўлди

АҚШ ҳукумати Швециянинг Polestar бренди томонидан ишлаб чиқарилган янги электромобилларни мамлакат бўйлаб сотишни расман тақиқлади. Доналд Трамп маъмурияти қошидаги Савдо вазирлиги компаниянинг автомобилларни реализация қилиш бўйича махсус рухсатнома олиш ҳақидаги сўровини рад этди. Бу қарор халқаро автомобил бозорида катта шов-шувга сабаб бўлиб, Хитой сармояси иштирокидаги брендлар учун Америка бозорининг эшиклари ёпилаётганидан далолат бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу кескин чоранинг асосий сабаби сифатида АҚШда амал қилаётган “Коннектед Веҳикле Руле” (Боғланган транспорт воситалари қоидаси) кўрсатилмоқда. Мазкур тартибга кўра, Хитойда ишлаб чиқилган дастурий таъминот ёки аппарат воситаларидан фойдаланадиган автомобилларнинг АҚШ ҳудудида сотилиши миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан чекланган. Polestar бренди Швецияга тегишли бўлса-да, унинг асосий эгаси Хитойнинг Geely автогиганти ҳисобланади.

Стратегик ўзгаришлар ва Европага эътибор

Polestar вакиллари ушбу қарордан сўнг ўз стратегиясини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлишини маълум қилди. Компания баёнотига кўра, эндиликда асосий эътибор Европа бозорига қаратилади. Қизиғи шундаки, 2026-йилнинг биринчи чораги учун прогноз қилинган чакана савдо ҳажмининг қарийб 94 фоизи айнан АҚШдан ташқаридаги бозорлар ҳиссасига тўғри келади. Бу эса Америка бозорининг йўқотилиши компания учун оғриқли бўлса-да, ҳалокатли эмаслигини англатади.

Ҳозирда АҚШ дилерлик марказларида мавжуд бўлган Polestar 3 ва Polestar 4 моделларининг захиралари сотувда қолади. Компания амалдаги мижозларга хизмат кўрсатишни давом эттиришини ва сервис тармоқларига кириш имконияти сақланиб қолинишини кафолатлаган. Бироқ янги партиялар ва келажакдаги моделлар учун Америка йўллари ёпиқлигича қолмоқда.

Зиддиятли қарорлар ва бозор таҳлили

Соҳадаги кўплаб экспертлар АҚШ ҳукуматининг ушбу қарорини кутилмаган деб баҳоламоқда. Сабаби, бир неча ой аввал худди шу Geely гуруҳига тегишли бўлган Volvo компаниясига АҚШда ўз электромобилларини сотиш учун рухсат берилган эди. Polestar брендига нисбатан қўлланилган дискриминацион ёндашув савдо урушларининг янги босқичи сифатида талқин қилинмоқда.

Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам бу каби янгиликлар аҳамиятли, чунки мамлакатимизда Polestar ва Geely каби брендларга қизиқиш ортиб бормоқда. АҚШнинг бундай чекловлари глобал логистика ва ишлаб чиқариш занжирига таъсир кўрсатиб, электромобиллар нархининг шаклланишида муҳим рол ўйнаши мумкин. Ҳозирча Polestar ўзининг барча ресурсларини Европа ва Осиё бозорларидаги улушини мустаҳкамлашга сафарбар этмоқда.

PolestarАҚШЭлектромобилGeelyТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Видеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоландиВидеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоландиБугун, 21:24Рипплинг сунъий интеллектга сарфланаётган маблағлар самарадорлигини назорат қиладиРипплинг сунъий интеллектга сарфланаётган маблағлар самарадорлигини назорат қиладиБугун, 21:22Apple маҳсулотлари нархи кескин ошди: MacBook ва iPad моделлари қимматлашдиApple маҳсулотлари нархи кескин ошди: MacBook ва iPad моделлари қимматлашдиБугун, 21:21Nothing Phone (4б) дизайни расман намойиш этилди: Ташқи кўринишда нималар ўзгарди?Nothing Phone (4б) дизайни расман намойиш этилди: Ташқи кўринишда нималар ўзгарди?Бугун, 20:53Apple маҳсулотлари нархи ошди: Мак ва iPad моделлари сезиларли даражада қимматлашдиApple маҳсулотлари нархи ошди: Мак ва iPad моделлари сезиларли даражада қимматлашдиБугун, 20:29Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л термопотини тақдим этдиXiaomi компанияси янги авлод Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л термопотини тақдим этдиБугун, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди