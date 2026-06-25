Жозе Моуринью Реал Мадридда юлдузли таркибни тозалаш ҳақидаги хабарларга жавоб берди
Мадриднинг Реал Мадрид клубига бош мураббий сифатида қайтган Жозе Моуринью жамоанинг етакчи футболчиларини сотиб юбориши ҳақида тарқалган миш-мишларга илк бор расмий муносабат билдирди. Португалиялик мутахассис ўзининг янги лойиҳаси доирасида таркибда кескин "тозалаш" ишларини олиб бориши ҳақидаги тахминларни рад этиб, асосий эътиборини мавжуд юлдузларни сақлаб қолишга қаратишини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Моуринью Беаст Моде Он подкастида берган эксклюзив интервюсида матбуотда тарқалаётган хабарлардан ҳайратда эканини яширмади. Унинг сўзларига кўра, аввалги мураббийлар даврида юзага келган ички келишмовчиликлар туфайли бир қатор юлдуз футболчилар трансферга қўйилиши ҳақидаги гап-сўзлар асоссиздир. Мураббий 1-июльдан бошлаб расман иш бошлаши кутилмоқда.
Юлдузлар билан ишлаш фалсафаси"Мен бу футболчиларни ўз жамоамда кўришни истайман! Мен энг яхши ўйинчилар билан ишлашни хоҳлайман. Ҳозирги вазифам — жамоани жипслаштириш ва ўтган мавсумларда кузатилган муаммоларни бартараф этиш йўлини топишдир. Агар сизда ўртача савиядаги ўйинчилар билан муаммо бўлса, бу ҳақиқий фожиа. Катта ўйинчилар эса доимо катта ўйинчилигича қолади", — дея таъкидлади Моуринью.
Реал Мадрид учун 2025-26-йилги мавсум кутилганидек омадли кечмади. Хаби Алонсо истеъфога чиқарилгач, жамоани вақтинча Альваро Арбелоа бошқарган эди. Испания чемпионатида иккинчи ўрин билан кифояланган "қироллик клуби", Испания кубогида камтарона "Албасете"дан мағлуб бўлди, Чемпионлар лигасини эса чорак финалда тарк этди. Айнан шу омадсизликлар жамоада катта ўзгаришлар бўлиши ҳақидаги гапларни келтириб чиқарган эди.
Янги трансферлар ва талабларМоуринью келиши билан клуб аллақачон трансфер бозорида фаоллик кўрсатишни бошлади. Жамоа сафига Марк Кукурелла, Бернардо Силва ва Ибраима Конате каби номдор футболчилар қўшилди. Мураббий ўзининг ўйин услубига мос келувчи ижрочиларни танлашда жуда талабчан эканини яширмайди.
Футболчи танлашда нималарга эътибор бериши ҳақидаги саволга Моуринью шундай жавоб берди: "Мен сифатни қидираман. Баъзида одамлар футболчининг техникаси зўр, лекин жисмоний ҳолати кучсиз дейишади. Бу дегани у яхши ўйинчи эмас. Ёки футболчи иқтидорли, лекин барқарор эмас — бундайлар ҳам катта ўйинчи ҳисобланмайди".
Эслатиб ўтамиз, Жозе Моуринью Реал Мадрид билан уч йиллик шартнома имзолаган. Бу унинг Мадридга иккинчи марта қайтиши бўлиб, у 2010-2013-йиллар давомида жамоа билан биргаликда рекорд даражадаги очко жамғариб, Испания чемпионлигини қўлга киритган эди. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу тайинлов қизиқарли, боиси Моуринью бошчилигидаги Реал Мадрид доимо ўзининг тажовузкор ва натижага йўналтирилган ўйини билан ажралиб турган.
…