Жозе Моуринью Реал Мадридда юлдузли таркибни тозалаш ҳақидаги хабарларга жавоб берди

·43·Спорт
Жозе Моуринью Реал Мадридда юлдузли таркибни тозалаш ҳақидаги хабарларга жавоб берди

Мадриднинг Реал Мадрид клубига бош мураббий сифатида қайтган Жозе Моуринью жамоанинг етакчи футболчиларини сотиб юбориши ҳақида тарқалган миш-мишларга илк бор расмий муносабат билдирди. Португалиялик мутахассис ўзининг янги лойиҳаси доирасида таркибда кескин "тозалаш" ишларини олиб бориши ҳақидаги тахминларни рад этиб, асосий эътиборини мавжуд юлдузларни сақлаб қолишга қаратишини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Моуринью Беаст Моде Он подкастида берган эксклюзив интервюсида матбуотда тарқалаётган хабарлардан ҳайратда эканини яширмади. Унинг сўзларига кўра, аввалги мураббийлар даврида юзага келган ички келишмовчиликлар туфайли бир қатор юлдуз футболчилар трансферга қўйилиши ҳақидаги гап-сўзлар асоссиздир. Мураббий 1-июльдан бошлаб расман иш бошлаши кутилмоқда.

Юлдузлар билан ишлаш фалсафаси

"Мен бу футболчиларни ўз жамоамда кўришни истайман! Мен энг яхши ўйинчилар билан ишлашни хоҳлайман. Ҳозирги вазифам — жамоани жипслаштириш ва ўтган мавсумларда кузатилган муаммоларни бартараф этиш йўлини топишдир. Агар сизда ўртача савиядаги ўйинчилар билан муаммо бўлса, бу ҳақиқий фожиа. Катта ўйинчилар эса доимо катта ўйинчилигича қолади", — дея таъкидлади Моуринью.

Реал Мадрид учун 2025-26-йилги мавсум кутилганидек омадли кечмади. Хаби Алонсо истеъфога чиқарилгач, жамоани вақтинча Альваро Арбелоа бошқарган эди. Испания чемпионатида иккинчи ўрин билан кифояланган "қироллик клуби", Испания кубогида камтарона "Албасете"дан мағлуб бўлди, Чемпионлар лигасини эса чорак финалда тарк этди. Айнан шу омадсизликлар жамоада катта ўзгаришлар бўлиши ҳақидаги гапларни келтириб чиқарган эди.

Янги трансферлар ва талаблар

Моуринью келиши билан клуб аллақачон трансфер бозорида фаоллик кўрсатишни бошлади. Жамоа сафига Марк Кукурелла, Бернардо Силва ва Ибраима Конате каби номдор футболчилар қўшилди. Мураббий ўзининг ўйин услубига мос келувчи ижрочиларни танлашда жуда талабчан эканини яширмайди.

Футболчи танлашда нималарга эътибор бериши ҳақидаги саволга Моуринью шундай жавоб берди: "Мен сифатни қидираман. Баъзида одамлар футболчининг техникаси зўр, лекин жисмоний ҳолати кучсиз дейишади. Бу дегани у яхши ўйинчи эмас. Ёки футболчи иқтидорли, лекин барқарор эмас — бундайлар ҳам катта ўйинчи ҳисобланмайди".

Эслатиб ўтамиз, Жозе Моуринью Реал Мадрид билан уч йиллик шартнома имзолаган. Бу унинг Мадридга иккинчи марта қайтиши бўлиб, у 2010-2013-йиллар давомида жамоа билан биргаликда рекорд даражадаги очко жамғариб, Испания чемпионлигини қўлга киритган эди. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу тайинлов қизиқарли, боиси Моуринью бошчилигидаги Реал Мадрид доимо ўзининг тажовузкор ва натижага йўналтирилган ўйини билан ажралиб турган.

Реал МадридЖозе МоуриньюТрансферларФутболЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан четда қолганига муносабат билдирдиКоул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан четда қолганига муносабат билдирдиБугун, 20:10Арсенал Англия чемпионлигида катта ҳисса қўшган Пиеро Ҳинкапие трансферини якунладиАрсенал Англия чемпионлигида катта ҳисса қўшган Пиеро Ҳинкапие трансферини якунладиБугун, 19:57Алишер Никимбаев Ўзбекистоннинг плей-офф имкониятига баҳо бердиАлишер Никимбаев Ўзбекистоннинг плей-офф имкониятига баҳо бердиБугун, 19:36Дайо Упамекано Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш сирлари билан ўртоқлашдиДайо Упамекано Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш сирлари билан ўртоқлашдиБугун, 18:56Португалия футболчилари Ўзбекистон билан ўйинни қайта томоша қилди (видео)Португалия футболчилари Ўзбекистон билан ўйинни қайта томоша қилди (видео)Бугун, 18:32Антонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаАнтонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаБугун, 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди