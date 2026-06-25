Натижалар оғир бўлса-да, ўзбек йигитлари дунёни ҳайратга солмоқда!

·0·Спорт
Натижалар оғир бўлса-да, ўзбек йигитлари дунёни ҳайратга солмоқда!

Миллий терма жамоамиз учун тарихий ва узоқ кутилган дебют Жаҳон чемпионати анча жиддий синовлар билан бошланди. Қуръа бизга ҳеч қандай енгиллик бермади: дастлабки икки ўйиндаёқ дунё футболининг энг кучли грандларидан бўлган Колумбия ва Португалияга қарши майдонга тушдик.

Гарчи Фабио Каннаваро шогирдлари иккала баҳсда ҳам имкониятни бой берган бўлса-да, мундиал биз учун муваффақиятсиз ўтяпти деб бўлмайди. Сабаби — миллий жамоамизнинг айрим вакиллари ўз иқтидори билан хорижлик грандлар, скаутлар ва таниқли агентларнинг назарига тушиб улгурди.

Таниқли агент Паулу Барбозанинг эътирофи

Ўзбекистон футболини анчадан бери диққат билан кузатиб келаётган португалиялик машҳур футбол агенти Паулу Барбоза Португалияга қарши кечган баҳсни алоҳида таҳлил қилди. Учрашувдан сўнг у ўзини лол қолдирган икки нафар ўзбек юлдузи ҳақида тўлқинланиб гапирди:

«Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида мени Абдуқодир Ҳусанов жуда ҳайратга солди. Португалияга қарши ўтказилган баҳсда бутун жамоанинг ўйини унчалик юришмади, йигитлар Колумбия билан ўйиндагидек динамикани кўрсата олишмади. Аммо Ҳусанов барибир ажралиб турди.

Яна бир футболчи — Аббосбек Файзуллаев ҳам мен учун кутилмаган даражада қизиқ ва ёрқин ўйин намойиш этди. Ишонч билан айта оламанки, Абдуқодир Ҳусанов келажакда Англия Премьер-лигасининг (АПЛ) энг кучли ҳимоячиларидан бирига айланади. Бунинг учун унда барча сифатлар бор, у ҳақиқий юқори даражали футболчи!»

Миллий жамоамиз фахрлари айни дамда қаерда ва уларнинг баҳоси қанча?

Хорижлик экспертларни бежизга ҳайратлантирмаётган бу икки 22 ёшли футболчимиз аллақачон катта саҳнада ўз сўзини айтиб келишмоқда:

  • Абдуқодир Ҳусанов («Манчестер Сити»): Ҳимоячимиз нафақат терма жамоада, балки клуб миқёсида ҳам даҳшатли мавсумни ўтказди. Ортда қолган 2025/2026 йилги мавсумда у Пеп Гвардиола қўл остида барча турнирларда 37 та ўйинда майдонга тушди! Англия кубоги ва Англия лига кубоги соҳибига айланди. «Шаҳарликлар» билан 2029 йилгача шартномаси бор йигитимизнинг трансфер баҳоси Transfermarkt порталида нақд 50 миллион еврога кўтарилди.

  • Аббосбек Файзуллаев («Истанбул Башакшеҳир»): Россиядаги муваффақиятли юришидан сўнг, Аббосбек ўтган мавсумни Туркия суперлигасида ўтказди. Турк клуби сафида у 26 та ўйинда майдонга тушиб, 4 та гол ва 7 та голли узатма (ассист) муаллифига айланди. Ҳозирда унинг трансфер баҳоси 7 миллион еврони ташкил этмоқда.

Жаҳон чемпионатидаги натижалар таблода биз хоҳлагандек бўлмаса-да, бундай йирик мусобақалар футболчиларимиз учун катта тажриба ва Европанинг топ-клубларига йўл очувчи улкан витрина вазифасини ўтаб бермоқда!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Реал Мадридда юлдузли таркибни тозалаш ҳақидаги хабарларга жавоб бердиЖозе Моуринью Реал Мадридда юлдузли таркибни тозалаш ҳақидаги хабарларга жавоб бердиБугун, 20:13Коул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан четда қолганига муносабат билдирдиКоул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан четда қолганига муносабат билдирдиБугун, 20:10Арсенал Англия чемпионлигида катта ҳисса қўшган Пиеро Ҳинкапие трансферини якунладиАрсенал Англия чемпионлигида катта ҳисса қўшган Пиеро Ҳинкапие трансферини якунладиБугун, 19:57Алишер Никимбаев Ўзбекистоннинг плей-офф имкониятига баҳо бердиАлишер Никимбаев Ўзбекистоннинг плей-офф имкониятига баҳо бердиБугун, 19:36Дайо Упамекано Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш сирлари билан ўртоқлашдиДайо Упамекано Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш сирлари билан ўртоқлашдиБугун, 18:56Португалия футболчилари Ўзбекистон билан ўйинни қайта томоша қилди (видео)Португалия футболчилари Ўзбекистон билан ўйинни қайта томоша қилди (видео)Бугун, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди