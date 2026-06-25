Натижалар оғир бўлса-да, ўзбек йигитлари дунёни ҳайратга солмоқда!
Миллий терма жамоамиз учун тарихий ва узоқ кутилган дебют Жаҳон чемпионати анча жиддий синовлар билан бошланди. Қуръа бизга ҳеч қандай енгиллик бермади: дастлабки икки ўйиндаёқ дунё футболининг энг кучли грандларидан бўлган Колумбия ва Португалияга қарши майдонга тушдик.
Гарчи Фабио Каннаваро шогирдлари иккала баҳсда ҳам имкониятни бой берган бўлса-да, мундиал биз учун муваффақиятсиз ўтяпти деб бўлмайди. Сабаби — миллий жамоамизнинг айрим вакиллари ўз иқтидори билан хорижлик грандлар, скаутлар ва таниқли агентларнинг назарига тушиб улгурди.
Таниқли агент Паулу Барбозанинг эътирофи
Ўзбекистон футболини анчадан бери диққат билан кузатиб келаётган португалиялик машҳур футбол агенти Паулу Барбоза Португалияга қарши кечган баҳсни алоҳида таҳлил қилди. Учрашувдан сўнг у ўзини лол қолдирган икки нафар ўзбек юлдузи ҳақида тўлқинланиб гапирди:
«Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида мени Абдуқодир Ҳусанов жуда ҳайратга солди. Португалияга қарши ўтказилган баҳсда бутун жамоанинг ўйини унчалик юришмади, йигитлар Колумбия билан ўйиндагидек динамикани кўрсата олишмади. Аммо Ҳусанов барибир ажралиб турди.
Яна бир футболчи — Аббосбек Файзуллаев ҳам мен учун кутилмаган даражада қизиқ ва ёрқин ўйин намойиш этди. Ишонч билан айта оламанки, Абдуқодир Ҳусанов келажакда Англия Премьер-лигасининг (АПЛ) энг кучли ҳимоячиларидан бирига айланади. Бунинг учун унда барча сифатлар бор, у ҳақиқий юқори даражали футболчи!»
Миллий жамоамиз фахрлари айни дамда қаерда ва уларнинг баҳоси қанча?
Хорижлик экспертларни бежизга ҳайратлантирмаётган бу икки 22 ёшли футболчимиз аллақачон катта саҳнада ўз сўзини айтиб келишмоқда:
Абдуқодир Ҳусанов («Манчестер Сити»): Ҳимоячимиз нафақат терма жамоада, балки клуб миқёсида ҳам даҳшатли мавсумни ўтказди. Ортда қолган 2025/2026 йилги мавсумда у Пеп Гвардиола қўл остида барча турнирларда 37 та ўйинда майдонга тушди! Англия кубоги ва Англия лига кубоги соҳибига айланди. «Шаҳарликлар» билан 2029 йилгача шартномаси бор йигитимизнинг трансфер баҳоси Transfermarkt порталида нақд 50 миллион еврога кўтарилди.
Аббосбек Файзуллаев («Истанбул Башакшеҳир»): Россиядаги муваффақиятли юришидан сўнг, Аббосбек ўтган мавсумни Туркия суперлигасида ўтказди. Турк клуби сафида у 26 та ўйинда майдонга тушиб, 4 та гол ва 7 та голли узатма (ассист) муаллифига айланди. Ҳозирда унинг трансфер баҳоси 7 миллион еврони ташкил этмоқда.
Жаҳон чемпионатидаги натижалар таблода биз хоҳлагандек бўлмаса-да, бундай йирик мусобақалар футболчиларимиз учун катта тажриба ва Европанинг топ-клубларига йўл очувчи улкан витрина вазифасини ўтаб бермоқда!
…