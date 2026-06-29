Сингапурда болани ручка билан жароҳатлаган тарбиячи 18 ойга қамалди

·0·Дунё
Сингапурда болани ручка билан жароҳатлаган тарбиячи 18 ойга қамалди

Сингапурдаги махсус дастур асосида ишлайдиган боғчалардан бирида алоҳида эҳтиёжли болага нисбатан куч ишлатган тарбиячи 18 ойга озодликдан маҳрум этилди. Суд қарорига кўра, у бундан кейин педагогик фаолият билан шуғуллана олмайди.

Жабрланувчи аутизм, диққат етишмаслиги ва ўта ҳаракатчанлик синдроми, шунингдек, нутқ ривожланишида кечикиш ташхиси қўйилган 6 ёшли бола бўлган. Машғулотлардан бирида унинг хулқидан жаҳли чиққан тарбиячи ручка билан боланинг бошига бир неча бор урган.

Кейин аёл ота-онага бола ўз ўйинчоғидан жароҳат олганини айтган. Аммо ота-она кузатув камераси ёзувларини талаб қилгач, воқеанинг асл ҳолати маълум бўлган.

Ҳимоя томони тарбиячининг оилавий муаммолар ва стрессда бўлганини важ сифатида келтирди. Суд эса бу ҳолатни жазони енгиллаштириш учун етарли деб топмади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркманистонда эркак олти фарзандини ўлдириб, ўз жонига қасд қилди Туркманистонда эркак олти фарзандини ўлдириб, ўз жонига қасд қилди Бугун, 17:48Қозоғистонда чиройли сана сабаб минглаб жуфтликлар бир кунда никоҳдан ўтдиҚозоғистонда чиройли сана сабаб минглаб жуфтликлар бир кунда никоҳдан ўтдиБугун, 16:47Жаҳон чемпионатидаги сеҳр: Африкалик сеҳргар Harry Kane'ни сеҳрлаб қўйганини айтмоқдаЖаҳон чемпионатидаги сеҳр: Африкалик сеҳргар Harry Kane'ни сеҳрлаб қўйганини айтмоқдаБугун, 14:36Покистон Афғонистонга ҳаводан зарба берди: Вазият кескинлашдиПокистон Афғонистонга ҳаводан зарба берди: Вазият кескинлашдиБугун, 14:29Саудия Арабистонида вертолёт ҳалокатга учради: 14 киши ҳалок бўлдиСаудия Арабистонида вертолёт ҳалокатга учради: 14 киши ҳалок бўлдиБугун, 14:27Чегарадаги янги ҳужум: Покистон ва Толибон бир-бирини айбламоқдаЧегарадаги янги ҳужум: Покистон ва Толибон бир-бирини айбламоқдаБугун, 14:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди