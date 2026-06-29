Сингапурда болани ручка билан жароҳатлаган тарбиячи 18 ойга қамалди
Сингапурдаги махсус дастур асосида ишлайдиган боғчалардан бирида алоҳида эҳтиёжли болага нисбатан куч ишлатган тарбиячи 18 ойга озодликдан маҳрум этилди. Суд қарорига кўра, у бундан кейин педагогик фаолият билан шуғуллана олмайди.
Жабрланувчи аутизм, диққат етишмаслиги ва ўта ҳаракатчанлик синдроми, шунингдек, нутқ ривожланишида кечикиш ташхиси қўйилган 6 ёшли бола бўлган. Машғулотлардан бирида унинг хулқидан жаҳли чиққан тарбиячи ручка билан боланинг бошига бир неча бор урган.
Кейин аёл ота-онага бола ўз ўйинчоғидан жароҳат олганини айтган. Аммо ота-она кузатув камераси ёзувларини талаб қилгач, воқеанинг асл ҳолати маълум бўлган.
Ҳимоя томони тарбиячининг оилавий муаммолар ва стрессда бўлганини важ сифатида келтирди. Суд эса бу ҳолатни жазони енгиллаштириш учун етарли деб топмади.
…