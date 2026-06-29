Туркманистонда эркак олти фарзандини ўлдириб, ўз жонига қасд қилди

·0·Дунё
Туркманистонда эркак олти фарзандини ўлдириб, ўз жонига қасд қилди

Туркманистоннинг Тошҳовуз вилоятида даҳшатли оилавий фожиа содир бўлди. Эркак ухлаб ётган олти нафар фарзандининг ҳаётига зомин бўлиб, ундан сўнг ўз жонига қасд қилди. Бу ҳақда Turkmen.news хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа 21 июнь куни Гўрўғли туманида юз берган. Болаларнинг онаси ўша вақтда Россияда ишлаётган бўлган. 1984 йилда туғилган Муҳаммет Гулбаев фарзандларини ўлдирганидан сўнг ўзини ҳам отиб ўлдирган.

Қишлоқ аҳолисининг айтишича, мактабни бир йил аввал тамомлаган катта қизи ҳодиса вақтида онасига қўнғироқ қилиб, «У бизни ўлдиряпти!» деб ёрдам сўрашга улгурган. Онаси эридан бу ишни қилмасликни сўраган, аммо фожианинг олдини олишнинг имкони бўлмаган.

Маълумотларга кўра, Муҳаммет Гулбаев аввал автомобил эҳтиёт қисмлари савдоси билан шуғулланган. Кейинчалик бошидан оғир жароҳат олгач, унинг руҳий ҳолати ўзгарган ва психоневрология диспансерида рўйхатга олинган.

Оиланинг яқинлари онаси молиявий қийинчиликлар сабаб Россияга ишлашга кетганини, қизларидан бирини ҳам ўқишини давом эттириши учун ўзи билан олиб кетишни режалаштирганини айтган.

Ҳодисадан кейин психоневрология диспансерида рўйхатда турган шахснинг уйида қандай қилиб ўқотар қурол сақлангани ва бу ҳақда маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар хабардор бўлган-бўлмагани ҳақида саволлар кўтарилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда чиройли сана сабаб минглаб жуфтликлар бир кунда никоҳдан ўтдиҚозоғистонда чиройли сана сабаб минглаб жуфтликлар бир кунда никоҳдан ўтдиБугун, 16:47Жаҳон чемпионатидаги сеҳр: Африкалик сеҳргар Harry Kane'ни сеҳрлаб қўйганини айтмоқдаЖаҳон чемпионатидаги сеҳр: Африкалик сеҳргар Harry Kane'ни сеҳрлаб қўйганини айтмоқдаБугун, 14:36Покистон Афғонистонга ҳаводан зарба берди: Вазият кескинлашдиПокистон Афғонистонга ҳаводан зарба берди: Вазият кескинлашдиБугун, 14:29Саудия Арабистонида вертолёт ҳалокатга учради: 14 киши ҳалок бўлдиСаудия Арабистонида вертолёт ҳалокатга учради: 14 киши ҳалок бўлдиБугун, 14:27Чегарадаги янги ҳужум: Покистон ва Толибон бир-бирини айбламоқдаЧегарадаги янги ҳужум: Покистон ва Толибон бир-бирини айбламоқдаБугун, 14:11Нега машҳур қишлоқ ҳар якшанба туристларни киритмайди?Нега машҳур қишлоқ ҳар якшанба туристларни киритмайди?Бугун, 14:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди