Туркманистонда эркак олти фарзандини ўлдириб, ўз жонига қасд қилди
Туркманистоннинг Тошҳовуз вилоятида даҳшатли оилавий фожиа содир бўлди. Эркак ухлаб ётган олти нафар фарзандининг ҳаётига зомин бўлиб, ундан сўнг ўз жонига қасд қилди. Бу ҳақда Turkmen.news хабар берди.
Маълум қилинишича, воқеа 21 июнь куни Гўрўғли туманида юз берган. Болаларнинг онаси ўша вақтда Россияда ишлаётган бўлган. 1984 йилда туғилган Муҳаммет Гулбаев фарзандларини ўлдирганидан сўнг ўзини ҳам отиб ўлдирган.
Қишлоқ аҳолисининг айтишича, мактабни бир йил аввал тамомлаган катта қизи ҳодиса вақтида онасига қўнғироқ қилиб, «У бизни ўлдиряпти!» деб ёрдам сўрашга улгурган. Онаси эридан бу ишни қилмасликни сўраган, аммо фожианинг олдини олишнинг имкони бўлмаган.
Маълумотларга кўра, Муҳаммет Гулбаев аввал автомобил эҳтиёт қисмлари савдоси билан шуғулланган. Кейинчалик бошидан оғир жароҳат олгач, унинг руҳий ҳолати ўзгарган ва психоневрология диспансерида рўйхатга олинган.
Оиланинг яқинлари онаси молиявий қийинчиликлар сабаб Россияга ишлашга кетганини, қизларидан бирини ҳам ўқишини давом эттириши учун ўзи билан олиб кетишни режалаштирганини айтган.
Ҳодисадан кейин психоневрология диспансерида рўйхатда турган шахснинг уйида қандай қилиб ўқотар қурол сақлангани ва бу ҳақда маҳаллий ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар хабардор бўлган-бўлмагани ҳақида саволлар кўтарилмоқда.
…