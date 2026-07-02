Озарбайжонда аёл 63 ёшида илк бор она бўлди

·0·Дунё
Озарбайжонда аёл 63 ёшида илк бор она бўлди

Озарбайжонда 63 ёшли аёл 38 йиллик интизорлик ва уринишлардан кейин илк бор оналик бахтига эришди. Бокудаги шифохоналардан бирида табиий йўл билан соғлом фарзанд дунёга келтирган аёлнинг тарихи кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Маълум қилинишича, туғуруқ Бокудаги Республика шифохонасида табиий йўл билан муваффақиятли ўтган. Шифокорларнинг таъкидлашича, она ҳам, чақалоқ ҳам ўзини яхши ҳис қилмоқда.

«Аёлнинг исми Ҳақиқат. Бир ой аввал у 63 ёшга тўлди. У қарийб 38 йил давомида ҳомиладор бўла олмаган. Унинг гинекологи — тиббиёт фанлари номзоди Натиқ Маҳаррамов. Кеча у соғлом фарзандни дунёга келтирди», — дея маълум қилди тиббиёт муассасаси вакиллари.

Қайд этилишича, беморнинг даволовчи шифокори ушбу қувончли хабарни аввалроқ ижтимоий тармоқларда ҳам бўлишган. Унинг сўзларига кўра, аёл кўп йиллик самарасиз уринишлар ва узоқ кутилган орзудан кейин ниҳоят фарзандини бағрига босиш бахтига муяссар бўлган.

Мазкур ҳолат Озарбайжонда катта қизиқиш уйғотди. 63 ёшида табиий йўл билан фарзандли бўлган аёлнинг тарихи узоқ йиллик сабр ва умиднинг ёрқин намунаси сифатида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

11 ёшли бола кўршапалак чақиши сабаб қутуришдан вафот этди11 ёшли бола кўршапалак чақиши сабаб қутуришдан вафот этдиБугун, 13:05PFA: Исроил кучлари фаластинлик дарвозабонни отиб ўлдирдиPFA: Исроил кучлари фаластинлик дарвозабонни отиб ўлдирдиБугун, 12:46Венесуэлада зилзиладан кейин осмон нега қон тусига кирди?Венесуэлада зилзиладан кейин осмон нега қон тусига кирди?Бугун, 12:10Оддий ўйинчоқ бир зумда 7 ёшли қиз терисини куйдирдиОддий ўйинчоқ бир зумда 7 ёшли қиз терисини куйдирдиБугун, 12:07Ҳиндистон сафаридан кейин аёл миясидан 38 та паразит аниқландиҲиндистон сафаридан кейин аёл миясидан 38 та паразит аниқландиБугун, 11:57БАА мулкий тенгсизлик бўйича дунёда етакчи бўлдиБАА мулкий тенгсизлик бўйича дунёда етакчи бўлдиКеча, 23:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди