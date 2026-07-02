Исмаел Саибари Бавария сафида кутилмаган рақамни танлади: Бунинг ортида ғамгин сабаб бор

·0·Спорт
Исмаел Саибари Бавария сафида кутилмаган рақамни танлади: Бунинг ортида ғамгин сабаб бор

Мюнхеннинг Бавария клуби сафига катта шов-шувлар билан келиб қўшилган Марокаш терма жамоаси аъзоси Исмаел Саибари янги жамоасида ўзига хос рақам танлади. Футболчи Аллианз Арена майдонларида 34-рақамли либосда ҳаракат қиладиган бўлди. Бу танлов оддий тасодиф эмас, балки футбол оламидаги энг таъсирли ва ғамгин воқеалардан бирига ҳурмат бажо келтириш рамзидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, PSV жамоасининг собиқ юлдузи ушбу рақамни ўзининг яқин дўсти, собиқ Аякс ярим ҳимоячиси Абделҳак Ноури шарафига танлаган. Ноури 2017-йилда Вердер жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашувида майдонда ҳушидан кетган ва миясининг жиддий шикастланиши оқибатида профессионал фаолиятини эрта якунлашга мажбур бўлган эди.

Исмаел Саибари ўз қарорини изоҳлар экан, дўстининг тақдири уни ҳамон ларзага солишини яширмади. "У тирик қолди, бироқ ўшандан бери мустақил ҳаракатлана олмайди. Мен 34-рақамни кийиш орқали уни қўллаб-қувватламоқчиман, бу унинг фаолиятидаги сўнгги рақами эди", — дея таъкидлади марокашлик футболчи. Бу каби олижаноб ҳаракат Европа футболида анъанага айланиб бормоқда, чунки кўплаб футболчилар Ноури хотирасини майдонда тирик сақлаш учун айнан шу рақамни танлашади.

Тарихий рақамнинг янги эгаси

Бавария тарихида 34-рақам одатда ёш иқтидорлар ва захира ўйинчилари учун мўлжалланган эди. Сабенер Страссе қароргоҳида ушбу рақам асосий таркибга кириш йўлидаги биринчи қадам ҳисобланган. Аввалроқ бу рақамда Сандро Вагнер, Пиерре-Эмиле Ҳожбжерг ва Марко Фриедл каби футболчилар тўп суришган. Бироқ Саибари билан боғлиқ вазият тубдан фарқ қилади.

Марокашлик ярим ҳимоячи Мюнхенга 50 миллион евро эвазига трансфер қилинди ва у бевосита Венсан Компани бошчилигидаги асосий таркибнинг муҳим бўлаги бўлиши кутилмоқда. Бу эса 34-рақамнинг Бундеслига доирасидаги нуфузини янги босқичга олиб чиқади. Клуб спорт директори Чристопҳ Фреунд футболчининг салоҳиятига юқори баҳо бериб, унинг ғолиблик менталитети жамоага жуда зарурлигини қайд этди.

Исмаел Саибари Бавария сафига ўз фаолиятининг энг юқори чўққисида келиб қўшилди. У PSV таркибида кетма-кет уч марта Нидерландия чемпиони бўлишдан ташқари, 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Марокаш терма жамоасининг тўпурари сифатида ўзини кўрсатди. Унинг кўп қирралилиги ва майдондаги тажовузкор ўйин услуби мюнхенлик мухлисларга манзур келиши шубҳасиз.

Германия грандининг янги аъзоси Чемпионлар лигаси тажрибасига ҳам эга бўлиб, у жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини оширишга хизмат қилади. Мухлислар эндиликда нафақат унинг голларини, балки ҳар бир ўйинда дўстининг хотираси учун майдонга тушадиган иродали спортчини кузатиб боришади.

БаварияИсмаел СаибариБундеслигаТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энзо Фернандез Челси жамоасини тарк этиш йўлларини қидирмоқдаЭнзо Фернандез Челси жамоасини тарк этиш йўлларини қидирмоқдаБугун, 14:33«Барселона» янги мавсум учун классик услубга қайтди (фото)«Барселона» янги мавсум учун классик услубга қайтди (фото)Бугун, 14:09Атлетико Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Мортен Хьюлманн билан келишувАтлетико Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Мортен Хьюлманн билан келишувБугун, 13:51ЖЧ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (голларни томоша қилинг)Бугун, 13:44Белгия Сенегалга қарши ўйинда 0:2 ҳисобини 3:2 га қандай айлантирди?Белгия Сенегалга қарши ўйинда 0:2 ҳисобини 3:2 га қандай айлантирди?Бугун, 13:35ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?Бугун, 13:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди