Исмаел Саибари Бавария сафида кутилмаган рақамни танлади: Бунинг ортида ғамгин сабаб бор
Мюнхеннинг Бавария клуби сафига катта шов-шувлар билан келиб қўшилган Марокаш терма жамоаси аъзоси Исмаел Саибари янги жамоасида ўзига хос рақам танлади. Футболчи Аллианз Арена майдонларида 34-рақамли либосда ҳаракат қиладиган бўлди. Бу танлов оддий тасодиф эмас, балки футбол оламидаги энг таъсирли ва ғамгин воқеалардан бирига ҳурмат бажо келтириш рамзидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, PSV жамоасининг собиқ юлдузи ушбу рақамни ўзининг яқин дўсти, собиқ Аякс ярим ҳимоячиси Абделҳак Ноури шарафига танлаган. Ноури 2017-йилда Вердер жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашувида майдонда ҳушидан кетган ва миясининг жиддий шикастланиши оқибатида профессионал фаолиятини эрта якунлашга мажбур бўлган эди.
Исмаел Саибари ўз қарорини изоҳлар экан, дўстининг тақдири уни ҳамон ларзага солишини яширмади. "У тирик қолди, бироқ ўшандан бери мустақил ҳаракатлана олмайди. Мен 34-рақамни кийиш орқали уни қўллаб-қувватламоқчиман, бу унинг фаолиятидаги сўнгги рақами эди", — дея таъкидлади марокашлик футболчи. Бу каби олижаноб ҳаракат Европа футболида анъанага айланиб бормоқда, чунки кўплаб футболчилар Ноури хотирасини майдонда тирик сақлаш учун айнан шу рақамни танлашади.
Тарихий рақамнинг янги эгасиБавария тарихида 34-рақам одатда ёш иқтидорлар ва захира ўйинчилари учун мўлжалланган эди. Сабенер Страссе қароргоҳида ушбу рақам асосий таркибга кириш йўлидаги биринчи қадам ҳисобланган. Аввалроқ бу рақамда Сандро Вагнер, Пиерре-Эмиле Ҳожбжерг ва Марко Фриедл каби футболчилар тўп суришган. Бироқ Саибари билан боғлиқ вазият тубдан фарқ қилади.
Марокашлик ярим ҳимоячи Мюнхенга 50 миллион евро эвазига трансфер қилинди ва у бевосита Венсан Компани бошчилигидаги асосий таркибнинг муҳим бўлаги бўлиши кутилмоқда. Бу эса 34-рақамнинг Бундеслига доирасидаги нуфузини янги босқичга олиб чиқади. Клуб спорт директори Чристопҳ Фреунд футболчининг салоҳиятига юқори баҳо бериб, унинг ғолиблик менталитети жамоага жуда зарурлигини қайд этди.
Исмаел Саибари Бавария сафига ўз фаолиятининг энг юқори чўққисида келиб қўшилди. У PSV таркибида кетма-кет уч марта Нидерландия чемпиони бўлишдан ташқари, 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Марокаш терма жамоасининг тўпурари сифатида ўзини кўрсатди. Унинг кўп қирралилиги ва майдондаги тажовузкор ўйин услуби мюнхенлик мухлисларга манзур келиши шубҳасиз.
Германия грандининг янги аъзоси Чемпионлар лигаси тажрибасига ҳам эга бўлиб, у жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини оширишга хизмат қилади. Мухлислар эндиликда нафақат унинг голларини, балки ҳар бир ўйинда дўстининг хотираси учун майдонга тушадиган иродали спортчини кузатиб боришади.
…