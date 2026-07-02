Янги авлод Tank 300 тақдим этилди: Ўлчамлар катталашди ва гибрид тизимлар қўшилди

·0·Авто
Янги авлод Tank 300 тақдим этилди: Ўлчамлар катталашди ва гибрид тизимлар қўшилди

Хитойнинг Great Wall Моторс концерни ўзининг энг оммабоп йўлтанламасларидан бири бўлган Tank 300 моделининг янгиланган авлодига тегишли расмий суратларни эълон қилди. Ушбу автомобил нафақат ташқи кўриниши, балки техник имкониятлари билан ҳам аввалги версиялардан тубдан фарқ қилади. Янги моделнинг тақдимоти ва унга олдиндан буюртма бериш жараёни жорий йилнинг 6-июльидан бошланиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Tank 300 моделидаги энг муҳим технологик янгиликлардан бири бу том қисмига ўрнатилган лидар қурилмасидир. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу сенсор ҳайдовчига ёрдам бериш тизимларининг (ADAС) имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради ва автоном бошқарув элементларини янада хавфсизроқ қилади. Бу эса моделни замонавий технологиялар пойгасида рақобатчиларидан бир қадам олдинга олиб чиқади.

Ўлчамлар ва ички кенглик

Автомобилнинг габарит ўлчамлари ҳам сезиларли даражада ўзгарган. Янгиланган йўлтанламаснинг узунлиги 4886 мм, кенглиги 1984 мм ва баландлиги 1927 мм ни ташкил этмоқда. Ғилдираклар базаси эса 3010 мм гача узайтирилган. Бундай ўзгаришлар автомобилнинг йўлда янада барқарор ҳаракатланишини таъминлаш билан бирга, салон ичидаги бўшлиқни, айниқса, орқа ўриндиқдаги йўловчилар учун кенгайтиришга хизмат қилади.

Ўзбекистон бозорида йўлтанламасларга бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олсак, Tank 300 моделининг янги авлоди маҳаллий автомобил ишқибозлари учун ҳам қизиқарли бўлиши кутилмоқда. Айниқса, унинг ўлчамлари катталашгани ва замонавий гибрид технологиялари билан жиҳозлангани уни Toyota Land Cruiser Prado ёки BYD каби брендларнинг моделларига муносиб рақибга айлантиради.

Гибрид қувват ва техник хусусиятлар

Янги авлод Tank 300 тўлиқ гибрид қувват қурилмаларига ўтмоқда. Ишлаб чиқарувчи харидорларга икки хил модификацияни таклиф этади:

  • Ҳи4-Т гибрид тизими;
  • Ҳи4-З юқори унумдорликка эга тизими.
Ҳар иккала версия ҳам 2,0 литрли турбомотор билан жиҳозланган бўлиб, унинг максимал қуввати 185 кВ (тахминан 252 от кучи) ни ташкил қилади. Тизим Ҳонейкомб Энергй компанияси томонидан ишлаб чиқарилган уч компонентли литий-ионли батареялар билан биргаликда ишлайди. Бу эса ёқилғи тежамкорлигини ошириш билан бирга, автомобилнинг динамикасини ҳам яхшилайди.

Ҳозирча янги моделнинг аниқ нархлари очиқланмаган, бироқ экспертларнинг фикрича, нархлар сотувлар бошланишига яқин эълон қилинади. Маълумот учун, ушбу моделнинг амалдаги версияси Россия бозорида 4 миллион рублдан бошланадиган нархларда сотилмоқда. Янги авлоднинг Ўзбекистонга расмий дилерлар орқали кириб келиши йил якунига қадар амалга ошиши эҳтимоли мавжуд.

Tank 300Great Wall МоторсЙўлтанламасГибридАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Malibu қаҳвахона биносига бориб урилдиТошкентда Malibu қаҳвахона биносига бориб урилдиБугун, 12:00Британия автомобил саноати чорраҳада: Эркин савдо ва протекционизм ўртасидаги танловБритания автомобил саноати чорраҳада: Эркин савдо ва протекционизм ўртасидаги танловБугун, 09:53Skoda Европа бозори учун 8 минг долларлик арзон кроссовер чиқаришни режалаштирмоқдаSkoda Европа бозори учун 8 минг долларлик арзон кроссовер чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 08:55Электромобиллар паркини бошқаришда қувватлантириш тизими асосий муаммога айланмоқдаЭлектромобиллар паркини бошқаришда қувватлантириш тизими асосий муаммога айланмоқдаБугун, 07:56Афсонавий Алпине А110 билан хайрлашув: Француз бренди тўлиқ электр даврига ўтмоқдаАфсонавий Алпине А110 билан хайрлашув: Француз бренди тўлиқ электр даврига ўтмоқдаКеча, 17:59Lada Vesta янги қулайликлар билан бойиди: Автомобилда иқлим назорати ва телематика пайдо бўлдиLada Vesta янги қулайликлар билан бойиди: Автомобилда иқлим назорати ва телематика пайдо бўлдиКеча, 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди