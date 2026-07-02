Янги авлод Tank 300 тақдим этилди: Ўлчамлар катталашди ва гибрид тизимлар қўшилди
Хитойнинг Great Wall Моторс концерни ўзининг энг оммабоп йўлтанламасларидан бири бўлган Tank 300 моделининг янгиланган авлодига тегишли расмий суратларни эълон қилди. Ушбу автомобил нафақат ташқи кўриниши, балки техник имкониятлари билан ҳам аввалги версиялардан тубдан фарқ қилади. Янги моделнинг тақдимоти ва унга олдиндан буюртма бериш жараёни жорий йилнинг 6-июльидан бошланиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Tank 300 моделидаги энг муҳим технологик янгиликлардан бири бу том қисмига ўрнатилган лидар қурилмасидир. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу сенсор ҳайдовчига ёрдам бериш тизимларининг (ADAС) имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради ва автоном бошқарув элементларини янада хавфсизроқ қилади. Бу эса моделни замонавий технологиялар пойгасида рақобатчиларидан бир қадам олдинга олиб чиқади.
Ўлчамлар ва ички кенгликАвтомобилнинг габарит ўлчамлари ҳам сезиларли даражада ўзгарган. Янгиланган йўлтанламаснинг узунлиги 4886 мм, кенглиги 1984 мм ва баландлиги 1927 мм ни ташкил этмоқда. Ғилдираклар базаси эса 3010 мм гача узайтирилган. Бундай ўзгаришлар автомобилнинг йўлда янада барқарор ҳаракатланишини таъминлаш билан бирга, салон ичидаги бўшлиқни, айниқса, орқа ўриндиқдаги йўловчилар учун кенгайтиришга хизмат қилади.
Ўзбекистон бозорида йўлтанламасларга бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олсак, Tank 300 моделининг янги авлоди маҳаллий автомобил ишқибозлари учун ҳам қизиқарли бўлиши кутилмоқда. Айниқса, унинг ўлчамлари катталашгани ва замонавий гибрид технологиялари билан жиҳозлангани уни Toyota Land Cruiser Prado ёки BYD каби брендларнинг моделларига муносиб рақибга айлантиради.
Гибрид қувват ва техник хусусиятларЯнги авлод Tank 300 тўлиқ гибрид қувват қурилмаларига ўтмоқда. Ишлаб чиқарувчи харидорларга икки хил модификацияни таклиф этади:
- Ҳи4-Т гибрид тизими;
- Ҳи4-З юқори унумдорликка эга тизими.
Ҳозирча янги моделнинг аниқ нархлари очиқланмаган, бироқ экспертларнинг фикрича, нархлар сотувлар бошланишига яқин эълон қилинади. Маълумот учун, ушбу моделнинг амалдаги версияси Россия бозорида 4 миллион рублдан бошланадиган нархларда сотилмоқда. Янги авлоднинг Ўзбекистонга расмий дилерлар орқали кириб келиши йил якунига қадар амалга ошиши эҳтимоли мавжуд.
…