Энзо Фернандез Челси жамоасини тарк этиш йўлларини қидирмоқда

·0·Спорт
Энзо Фернандез Челси жамоасини тарк этиш йўлларини қидирмоқда

Лондоннинг Челси клуби ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез фаолиятини бошқа жамоада давом эттириши мумкин. Аргентиналик футболчининг вакили Хавер Пасторе футболчи атрофидаги миш-мишларга ойдинлик киритиб, ҳозирда клубни тарк этиш имкониятлари кўриб чиқилаётганини расман тасдиқлади. Бу ҳақда Marca нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Пасторе Маямидаги тадбирлардан бирида берган интервюсида Фернандезнинг келажаги борасида музокаралар кетаётганини яширмади. Гарчи ҳозирча бирорта клуб билан якуний келишувга эришилмаган бўлса-да, футболчининг агентлари Стамфорд Бридге стадионини тарк этиш учун барча вариантларни таҳлил қилмоқда. Бу хабар Челси мухлислари учун кутилмаган янгилик бўлди, чунки Энзо жамоанинг энг қиммат трансферларидан бири ҳисобланади.

Сўнгги вақтларда Энзо Фернандезнинг номи Испания грандлари, хусусан, Реал Мадрид билан тез-тез боғланмоқда. Пасторе футболчининг Мадридга бўлган қизиқиши ва у ерга тез-тез ташриф буюриши сабабларини тушунтириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Мадридда Энзонинг яқин дўстлари, жумладан, Хулиан Альварес истиқомат қилади ва бу шаҳар унга шунчаки дам олиш ва ишчи масалаларни ҳал қилиш учун қулай.

Реал Мадрид қизиқиши ва трансфер эҳтимоли

"Энзо ҳозирда бор эътиборини терма жамоага қаратган, бироқ биз унинг Челси клубидан кетиш имкониятларини кўриб чиқяпмиз. Ҳозирча бирорта жамоа билан аниқ келишув йўқ," — дейди Хавер Пасторе. Унинг таъкидлашича, Мадрид шаҳри ҳар қандай футболчи учун жозибали маскан ва Энзо у ерда вақт ўтказишни ёқтиради, аммо бу трансфер ҳал бўлди дегани эмас.

Энзо Фернандезнинг Челси сафидаги ўйинлари мутахассислар томонидан турлича баҳоланмоқда. У майдонда турли позицияларда ҳаракат қила олиши билан ажралиб туради. Аргентиналик футболчи баъзан таянч ярим ҳимоячиси, баъзан эса ҳужумкорроқ ролда ўйнаб, Лионель Месси каби етакчиларга яқинроқ ҳаракат қилишга мослашган. Унинг универсал хусусиятлари Европанинг бошқа топ-клублари эътиборини тортиши табиий.

Ҳозирги вақтда футболчи Аргентина терма жамоаси сафида муҳим мусобақаларда иштирок этмоқда. Пасторенинг сўзларига кўра, Энзонинг руҳий ҳолати аъло даражада ва у майдонда бор кучини ишга солмоқда. Клубдаги ноаниқликларга қарамай, у халқаро майдонда ўз маҳоратини намойиш этишда давом этмоқда, бу эса унинг трансфер нархи ва нуфузига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.

Челси раҳбарияти ҳозирча ушбу баёнотларга расмий муносабат билдирмади. Бироқ, агар Энзо кетиш истагини қатъий билдирса, Лондон клуби катта миқдордаги товон пули талаб қилиши аниқ. Воқеалар ривожи яқин ойлар ичида, трансфер ойнаси очилиши арафасида янада ойдинлашиши кутилмоқда.

Энзо ФернандезЧелсиРеал МадридТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Исмаел Саибари Бавария сафида кутилмаган рақамни танлади: Бунинг ортида ғамгин сабаб борИсмаел Саибари Бавария сафида кутилмаган рақамни танлади: Бунинг ортида ғамгин сабаб борБугун, 14:31«Барселона» янги мавсум учун классик услубга қайтди (фото)«Барселона» янги мавсум учун классик услубга қайтди (фото)Бугун, 14:09Атлетико Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Мортен Хьюлманн билан келишувАтлетико Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Мортен Хьюлманн билан келишувБугун, 13:51ЖЧ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (голларни томоша қилинг)Бугун, 13:44Белгия Сенегалга қарши ўйинда 0:2 ҳисобини 3:2 га қандай айлантирди?Белгия Сенегалга қарши ўйинда 0:2 ҳисобини 3:2 га қандай айлантирди?Бугун, 13:35ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?Бугун, 13:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди