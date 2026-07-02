Энзо Фернандез Челси жамоасини тарк этиш йўлларини қидирмоқда
Лондоннинг Челси клуби ярим ҳимоячиси Энзо Фернандез фаолиятини бошқа жамоада давом эттириши мумкин. Аргентиналик футболчининг вакили Хавер Пасторе футболчи атрофидаги миш-мишларга ойдинлик киритиб, ҳозирда клубни тарк этиш имкониятлари кўриб чиқилаётганини расман тасдиқлади. Бу ҳақда Marca нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Пасторе Маямидаги тадбирлардан бирида берган интервюсида Фернандезнинг келажаги борасида музокаралар кетаётганини яширмади. Гарчи ҳозирча бирорта клуб билан якуний келишувга эришилмаган бўлса-да, футболчининг агентлари Стамфорд Бридге стадионини тарк этиш учун барча вариантларни таҳлил қилмоқда. Бу хабар Челси мухлислари учун кутилмаган янгилик бўлди, чунки Энзо жамоанинг энг қиммат трансферларидан бири ҳисобланади.
Сўнгги вақтларда Энзо Фернандезнинг номи Испания грандлари, хусусан, Реал Мадрид билан тез-тез боғланмоқда. Пасторе футболчининг Мадридга бўлган қизиқиши ва у ерга тез-тез ташриф буюриши сабабларини тушунтириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Мадридда Энзонинг яқин дўстлари, жумладан, Хулиан Альварес истиқомат қилади ва бу шаҳар унга шунчаки дам олиш ва ишчи масалаларни ҳал қилиш учун қулай.
Реал Мадрид қизиқиши ва трансфер эҳтимоли"Энзо ҳозирда бор эътиборини терма жамоага қаратган, бироқ биз унинг Челси клубидан кетиш имкониятларини кўриб чиқяпмиз. Ҳозирча бирорта жамоа билан аниқ келишув йўқ," — дейди Хавер Пасторе. Унинг таъкидлашича, Мадрид шаҳри ҳар қандай футболчи учун жозибали маскан ва Энзо у ерда вақт ўтказишни ёқтиради, аммо бу трансфер ҳал бўлди дегани эмас.
Энзо Фернандезнинг Челси сафидаги ўйинлари мутахассислар томонидан турлича баҳоланмоқда. У майдонда турли позицияларда ҳаракат қила олиши билан ажралиб туради. Аргентиналик футболчи баъзан таянч ярим ҳимоячиси, баъзан эса ҳужумкорроқ ролда ўйнаб, Лионель Месси каби етакчиларга яқинроқ ҳаракат қилишга мослашган. Унинг универсал хусусиятлари Европанинг бошқа топ-клублари эътиборини тортиши табиий.
Ҳозирги вақтда футболчи Аргентина терма жамоаси сафида муҳим мусобақаларда иштирок этмоқда. Пасторенинг сўзларига кўра, Энзонинг руҳий ҳолати аъло даражада ва у майдонда бор кучини ишга солмоқда. Клубдаги ноаниқликларга қарамай, у халқаро майдонда ўз маҳоратини намойиш этишда давом этмоқда, бу эса унинг трансфер нархи ва нуфузига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.
Челси раҳбарияти ҳозирча ушбу баёнотларга расмий муносабат билдирмади. Бироқ, агар Энзо кетиш истагини қатъий билдирса, Лондон клуби катта миқдордаги товон пули талаб қилиши аниқ. Воқеалар ривожи яқин ойлар ичида, трансфер ойнаси очилиши арафасида янада ойдинлашиши кутилмоқда.
…