11 ёшли бола кўршапалак чақиши сабаб қутуришдан вафот этди

·0·Дунё
11 ёшли бола кўршапалак чақиши сабаб қутуришдан вафот этди

Канадада 11 ёшли бола кўршапалак билан боғлиқ ҳолатдан сўнг қутуриш касаллиги оқибатида вафот этди. Бу ҳақда Canadian Medical Association Journal журнали хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа 2024 йилда Онтарио вилоятида оила дам олаётган коттежда содир бўлган. Тунда бола уйғониб кетганида кўршапалак унинг бурни ва оғзи устида турган. У ҳайвонни уриб туширган, отаси эса уни тутиб, ташқарига чиқариб юборган.

Болада кўзга кўринарли жароҳат бўлмагани учун ота-онаси шифокорга мурожаат қилмаган. Бироқ орадан 19 кун ўтиб, унинг юзида увишиш ва шиш пайдо бўлган. Дастлаб шифокорлар бошқа касалликлардан гумон қилган, аммо боланинг аҳволи тез ёмонлашиб, иситма, ютиш қийинлашиши ва онг бузилиши кузатилган.

Манитоба университети шифокорлари қутуриш касаллигидан шубҳаланган ва кейинги таҳлиллар бу ташхисни тасдиқлаган. Шунингдек, Канада Озиқ-овқат инспекцияси агентлиги кўршапалакка хос қутуриш вирусини аниқлаган.

Афсуски, бола шифохонага ётқизилганидан 17 кун ўтиб вафот этган.

Мутахассислар таъкидлашича, Канадада қутуриш жуда кам учрайди. Мамлакатда 1924 йилдан буён ушбу касаллик туфайли 28 нафар инсон вафот этган. Шифокорлар кўршапалак билан ҳар қандай бевосита алоқадан кейин зудлик билан тиббий кўрикдан ўтиш зарурлигини эслатмоқда. Чунки қутуриш касаллигида аломатлар пайдо бўлгач, уни даволаш деярли имконисиз ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

PFA: Исроил кучлари фаластинлик дарвозабонни отиб ўлдирдиPFA: Исроил кучлари фаластинлик дарвозабонни отиб ўлдирдиБугун, 12:46Венесуэлада зилзиладан кейин осмон нега қон тусига кирди?Венесуэлада зилзиладан кейин осмон нега қон тусига кирди?Бугун, 12:10Оддий ўйинчоқ бир зумда 7 ёшли қиз терисини куйдирдиОддий ўйинчоқ бир зумда 7 ёшли қиз терисини куйдирдиБугун, 12:07Ҳиндистон сафаридан кейин аёл миясидан 38 та паразит аниқландиҲиндистон сафаридан кейин аёл миясидан 38 та паразит аниқландиБугун, 11:57БАА мулкий тенгсизлик бўйича дунёда етакчи бўлдиБАА мулкий тенгсизлик бўйича дунёда етакчи бўлдиКеча, 23:26Эронда 6 кунлик мотам: Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашадиЭронда 6 кунлик мотам: Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашадиКеча, 22:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди