Улуғбек Қодиров кутилган “Хонимей” қўшиғини тақдим этди (видео)

·0·Маданият
Улуғбек Қодиров кутилган “Хонимей” қўшиғини тақдим этди (видео)

Ўзининг ёқимли овози ва ижодий ишлари билан мухлислар меҳрини қозонган Улуғбек Қодиров янги мусиқий лойиҳасини тақдим этди.

Актёрнинг “Хонимей” номли янги таронаси кеча, 1 июль куни соат 19:00 да премьера қилинди. Қўшиқ эълон қилиниши биланоқ ижтимоий тармоқларда мухлислар томонидан катта қизиқиш билан кутиб олинди.

“Хонимей” — муҳаббат, соғинч ва самимий туйғуларни тараннум этувчи романтик тарона бўлиб, унинг ҳар бир сатри тингловчини ўйга толдиради. Қўшиқнинг оҳанглари қалбнинг энг нозик торларини чертиб, севган инсонига бағишланган илиқ туйғуларни ёдга солади.

Улуғбек Қодиров нафақат хонанда, балки актёр сифатида ҳам томошабинларга яхши таниш. Мухлислар янги тарона муносабати билан санъаткорни табриклаб, унинг ижодига омад ва улкан зафарлар тилашмоқда.

Маълумот учун, “Хонимей” қўшиғи матни Элдор Қаюмов қаламига мансуб бўлса, мусиқасини Жамшид Гафаров басталаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева Версалдаги тарихий кечадан ёзди (фото)Саида Мирзиёева Версалдаги тарихий кечадан ёзди (фото)Кеча, 18:59Хоразм санъати оғир жудоликка учради: хонанда Суннат Салаев вафот этдиХоразм санъати оғир жудоликка учради: хонанда Суннат Салаев вафот этди30.06, 16:02 Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер Навоийда унутилмас концерт тақдим этди (видео) Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер Навоийда унутилмас концерт тақдим этди (видео)30.06, 14:15Майкл Жексоннинг жияни илк бор Тошкентга ташриф буюрадиМайкл Жексоннинг жияни илк бор Тошкентга ташриф буюради30.06, 13:33Севинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олдиСевинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олди30.06, 13:26Тўйхонада свет ўчди, Муниса Ризаева барчани ҳайратда қолдирди (видео)Тўйхонада свет ўчди, Муниса Ризаева барчани ҳайратда қолдирди (видео)30.06, 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...