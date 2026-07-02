Муқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди

·0·Маданият
Муқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди

Турмушга чиққанидан кейин кино соҳасидан бироз узоқлашган актриса Муқаддас Саъдуллаева оилавий ҳаёти, турмуш ўртоғи билан муносабатлари, қизининг келажаги, хонанда Райҳонга бўлган мухлислиги ҳамда актриса Шаҳзода Муҳаммедова билан дўстлиги ҳақида самимий фикрларини билдирди.

Турмуш ўртоғи романтик эмасди, аммо вақт ўтиб ўзгарган

Shlyapa kiygan erkak va qizil beret kiygan ayol studiyada yonma-yon jilmayib turibdi.

Актрисанинг айтишича, у фарзандларига меҳрибон она бўлишга ҳаракат қилади. Бироқ ҳар қандай она каби баъзи пайтларда сабри тугаб, уларни қаттиқроқ тарбиялашга ҳам тўғри келади. Унинг сўзларига кўра, турмуш ўртоғи қаттиққўл инсон эмас, аммо болалар отасининг бир қараши билангина тинчланиб қолади.

Муқаддас Саъдуллаева оиласида меҳр ва эркалаш билан катта бўлганини эслаб, турмушга чиққанининг дастлабки йилларида бу борада қийналганини ҳам яширмади.

— Оиламда мени жуда эркалаб катта қилишган. Турмуш ўртоғимнинг оиласида эса меҳр ва муносабат бошқачароқ бўлган. Аввалига кам эркалашарди, бу эса менга оғир ботарди. Кейинчалик турмуш ўртоғим менга меҳр ва эътибор муҳимлигини тушунди. Ҳозир кеч бўлса-да, мени эркалаб туради, — деди актриса.

«Қизим актриса бўлишини истардим»

Суҳбат давомида актриса қизи Саъдия ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг айтишича, қизи ижтимоий тармоқларда турли видеолар суратга олишни яхши кўради ва санъатга қизиқиши сезилиб туради.

— Қизимнинг иқтидори бор. Ҳозирча у кичик, шунинг учун қизиқишларига тўсқинлик қилмаймиз. Агар киноларга таклиф қилишса, ҳозир қатнашишига қарши эмасмиз. Лекин катта бўлганида дадаси рози бўлмаслиги мумкин. Мен эса актриса бўлишини хоҳлардим. Мен кўрмаган имкониятларни у кўрсин. Бироқ ҳозирнинг ўзида у дизайнер бўлишни ҳам орзу қиляпти, — деди Муқаддас Саъдуллаева.

Шаҳзода Муҳаммедова билан дўстлиги қандай бошланган?

Bayramona libosdagi uch ayol sahnada jilmayib turibdi.

Актриса Шаҳзода Муҳаммедова билан танишув тарихи ҳам қизиқ кечганини айтиб берди.

Унинг сўзларига кўра, ота-онаси уни шифокор бўлишини истаган. Аммо қондан қўрққани учун психология йўналишида таҳсил олган. Бир куни онаси фильм суратга олиш жараёнига таклиф қилинганида, набира ролини Шаҳзода Муҳаммедова ижро этаётганини билиб, уни кўриш ва танишишни жуда хоҳлаган.

— Онам мени ҳам съёмкага олиб борган. У ерда «Шаҳзода, бу менинг қизим Муқаддас, иккалангиз дугона бўлинглар», деб таништирган. Шу кундан бери қалин дугонамиз. Шу пайтгача ҳеч қачон қаттиқ уришмаганмиз. Фақат оилаларимиз билан банд бўлганимиз учун баъзан узоқ вақт кўришолмай қоламиз, — деди у.

«Райҳонни ёшлигимдан яхши кўраман»

Муқаддас Саъдуллаева Instagram саҳифасидаги видеоларидан бирида энг севимли хонандаси Райҳон эканини ҳам айтган.

Qora kostyumdagi erkak va oq libosdagi hijobli ayol bino ichida yonma-yon turibdi.

Актрисанинг таъкидлашича, турмуш ўртоғи унинг қизиқишлари ва ҳиссиётларини ҳурмат қилади ҳамда бу борада ҳеч қандай қаршилик билдирмайди.

— Турмуш ўртоғим менинг ички ҳиссиётларимга қарши эмас. Нега буни оммага айтяпсан, деб ҳам айтмайди. Ёшлигимдан Райҳонни ҳам, Шаҳзодани ҳам жуда яхши кўраман. Қўшиқларини ҳам ёддан биламан. Турмуш ўртоғим ҳам буни тушунади. Ҳамма ўз оиласи билан бахтли яшасин, — деди Муқаддас Саъдуллаева.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Улуғбек Қодиров кутилган “Хонимей” қўшиғини тақдим этди (видео)Улуғбек Қодиров кутилган “Хонимей” қўшиғини тақдим этди (видео)Бугун, 14:10Саида Мирзиёева Версалдаги тарихий кечадан ёзди (фото)Саида Мирзиёева Версалдаги тарихий кечадан ёзди (фото)Кеча, 18:59Хоразм санъати оғир жудоликка учради: хонанда Суннат Салаев вафот этдиХоразм санъати оғир жудоликка учради: хонанда Суннат Салаев вафот этди30.06, 16:02 Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер Навоийда унутилмас концерт тақдим этди (видео) Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер Навоийда унутилмас концерт тақдим этди (видео)30.06, 14:15Майкл Жексоннинг жияни илк бор Тошкентга ташриф буюрадиМайкл Жексоннинг жияни илк бор Тошкентга ташриф буюради30.06, 13:33Севинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олдиСевинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олди30.06, 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...