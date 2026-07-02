Муқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди
Турмушга чиққанидан кейин кино соҳасидан бироз узоқлашган актриса Муқаддас Саъдуллаева оилавий ҳаёти, турмуш ўртоғи билан муносабатлари, қизининг келажаги, хонанда Райҳонга бўлган мухлислиги ҳамда актриса Шаҳзода Муҳаммедова билан дўстлиги ҳақида самимий фикрларини билдирди.
Турмуш ўртоғи романтик эмасди, аммо вақт ўтиб ўзгарган
Актрисанинг айтишича, у фарзандларига меҳрибон она бўлишга ҳаракат қилади. Бироқ ҳар қандай она каби баъзи пайтларда сабри тугаб, уларни қаттиқроқ тарбиялашга ҳам тўғри келади. Унинг сўзларига кўра, турмуш ўртоғи қаттиққўл инсон эмас, аммо болалар отасининг бир қараши билангина тинчланиб қолади.
Муқаддас Саъдуллаева оиласида меҳр ва эркалаш билан катта бўлганини эслаб, турмушга чиққанининг дастлабки йилларида бу борада қийналганини ҳам яширмади.
— Оиламда мени жуда эркалаб катта қилишган. Турмуш ўртоғимнинг оиласида эса меҳр ва муносабат бошқачароқ бўлган. Аввалига кам эркалашарди, бу эса менга оғир ботарди. Кейинчалик турмуш ўртоғим менга меҳр ва эътибор муҳимлигини тушунди. Ҳозир кеч бўлса-да, мени эркалаб туради, — деди актриса.
«Қизим актриса бўлишини истардим»
Суҳбат давомида актриса қизи Саъдия ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг айтишича, қизи ижтимоий тармоқларда турли видеолар суратга олишни яхши кўради ва санъатга қизиқиши сезилиб туради.
— Қизимнинг иқтидори бор. Ҳозирча у кичик, шунинг учун қизиқишларига тўсқинлик қилмаймиз. Агар киноларга таклиф қилишса, ҳозир қатнашишига қарши эмасмиз. Лекин катта бўлганида дадаси рози бўлмаслиги мумкин. Мен эса актриса бўлишини хоҳлардим. Мен кўрмаган имкониятларни у кўрсин. Бироқ ҳозирнинг ўзида у дизайнер бўлишни ҳам орзу қиляпти, — деди Муқаддас Саъдуллаева.
Шаҳзода Муҳаммедова билан дўстлиги қандай бошланган?
Актриса Шаҳзода Муҳаммедова билан танишув тарихи ҳам қизиқ кечганини айтиб берди.
Унинг сўзларига кўра, ота-онаси уни шифокор бўлишини истаган. Аммо қондан қўрққани учун психология йўналишида таҳсил олган. Бир куни онаси фильм суратга олиш жараёнига таклиф қилинганида, набира ролини Шаҳзода Муҳаммедова ижро этаётганини билиб, уни кўриш ва танишишни жуда хоҳлаган.
— Онам мени ҳам съёмкага олиб борган. У ерда «Шаҳзода, бу менинг қизим Муқаддас, иккалангиз дугона бўлинглар», деб таништирган. Шу кундан бери қалин дугонамиз. Шу пайтгача ҳеч қачон қаттиқ уришмаганмиз. Фақат оилаларимиз билан банд бўлганимиз учун баъзан узоқ вақт кўришолмай қоламиз, — деди у.
«Райҳонни ёшлигимдан яхши кўраман»
Муқаддас Саъдуллаева Instagram саҳифасидаги видеоларидан бирида энг севимли хонандаси Райҳон эканини ҳам айтган.
Актрисанинг таъкидлашича, турмуш ўртоғи унинг қизиқишлари ва ҳиссиётларини ҳурмат қилади ҳамда бу борада ҳеч қандай қаршилик билдирмайди.
— Турмуш ўртоғим менинг ички ҳиссиётларимга қарши эмас. Нега буни оммага айтяпсан, деб ҳам айтмайди. Ёшлигимдан Райҳонни ҳам, Шаҳзодани ҳам жуда яхши кўраман. Қўшиқларини ҳам ёддан биламан. Турмуш ўртоғим ҳам буни тушунади. Ҳамма ўз оиласи билан бахтли яшасин, — деди Муқаддас Саъдуллаева.
…