Тоттенхем ўз тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди: Матеус Фернандес Лондон клубида

·0·Спорт
Тоттенхем ўз тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди: Матеус Фернандес Лондон клубида

Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг шов-шувли юришларидан бирини амалга оширди. "Шпорлар" Вест Хем жамоасининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Матеус Фернандесни ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер клуб учун рекорд даражадаги маблағга тушгани билан ҳам аҳамиятлидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, 21 ёшли Португалия терма жамоаси аъзоси учун Тоттенхем раҳбарияти 85 миллион фунт стерлинг тўлади. Бу сумма клуб тарихидаги энг қиммат харид сифатида қайд этилди ва аввалроқ Доминик Соланке учун тўланган 65 миллион фунтлик рекордни янгилади. Роберто Де Зерби бошқарувидаги жамоа ушбу трансфер орқали Англия Премер-лигасининг энг иқтидорли ёш ўйинчиларидан бири учун кечган курашда Манчестер Юнайтедни ортда қолдиришга муваффақ бўлди.

Матеус Фернандес янги жамоасига қўшилганидан сўнг ўзининг илк таассуротлари билан ўртоқлашди. "Мен фаолиятимдаги ушбу янги қадамдан жуда ҳаяжондаман. Тоттенхем — улкан клуб, бош мураббий билан суҳбатимиз эса бу ерга келишимда асосий омил бўлди. Биз футболга бир хил кўз билан қараймиз: майдонга тушиш, бор куч билан курашиш ва ҳар бир ўйинда ғалаба қозониш", — дея таъкидлади португалиялик ярим ҳимоячи.

Де Зерби ва клуб раҳбариятининг ишончи

Жамоа бош мураббийи Роберто Де Зерби Фернандеснинг трансферини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, Матеус тўп билан ишлаш маҳорати ва майдондаги интеллекти билан жамоанинг ўйин услубига тўлиқ мос тушади. Мураббий футболчининг босим остида ўйнай олиш қобилияти ва Премер-лигадаги тажрибаси Тоттенхем учун катта фойда келтиришига ишонч билдирди.

Клуб спорт директори Ёхан Ланге ҳам Фернандеснинг келажагига катта умид боғламоқда. Унинг фикрича, футболчининг ишчанлик қобилияти ва менталитети уни нафақат бугунги кун, балки жамоанинг келажакдаги етакчисига айлантира олади. Бу трансфер Тоттенхемнинг жорий мавсумда юқори мақсадларни кўзлаётганидан далолат беради.

Навбатдаги рекорд: Сандро Тонали йўлда

Қизиқарли жиҳати шундаки, Матеус Фернандес ўрнатган рекорд узоқ вақт сақланиб қолмаслиги мумкин. Олинган маълумотларга кўра, Тоттенхем Нюкасл ярим ҳимоячиси Сандро Тонали трансфери бўйича ҳам келишувга эришган. Италиялик юлдузнинг трансфери Лондон клубига жами 100 миллион фунтга тушиши кутилмоқда.

Агар Сандро Тонали трансфери якунига етса, у Фернандесни ортда қолдириб, клуб тарихидаги энг қимматбаҳо футболчига айланади. Тоттенхем раҳбарияти Чемпионлар лигасига йўлланма олиш ва совринлар учун курашиш мақсадида таркибни дунё даражасидаги ижрочилар билан кучайтиришда давом этмоқда. Бу каби йирик трансферлар Лондон жамоасининг янги мавсумдаги амбициялари нақадар жиддий эканини кўрсатмоқда.

ТоттенхемМатеус ФернандесСандро ТоналиТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энзо Фернандез Челси жамоасини тарк этиш йўлларини қидирмоқдаЭнзо Фернандез Челси жамоасини тарк этиш йўлларини қидирмоқдаБугун, 14:33Исмаел Саибари Бавария сафида кутилмаган рақамни танлади: Бунинг ортида ғамгин сабаб борИсмаел Саибари Бавария сафида кутилмаган рақамни танлади: Бунинг ортида ғамгин сабаб борБугун, 14:31«Барселона» янги мавсум учун классик услубга қайтди (фото)«Барселона» янги мавсум учун классик услубга қайтди (фото)Бугун, 14:09Атлетико Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Мортен Хьюлманн билан келишувАтлетико Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Мортен Хьюлманн билан келишувБугун, 13:51ЖЧ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (голларни томоша қилинг)Бугун, 13:44Белгия Сенегалга қарши ўйинда 0:2 ҳисобини 3:2 га қандай айлантирди?Белгия Сенегалга қарши ўйинда 0:2 ҳисобини 3:2 га қандай айлантирди?Бугун, 13:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди