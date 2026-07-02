Тоттенхем ўз тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди: Матеус Фернандес Лондон клубида
Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер ойнасидаги энг шов-шувли юришларидан бирини амалга оширди. "Шпорлар" Вест Хем жамоасининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Матеус Фернандесни ўз сафига қўшиб олганини расман эълон қилди. Ушбу трансфер клуб учун рекорд даражадаги маблағга тушгани билан ҳам аҳамиятлидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, 21 ёшли Португалия терма жамоаси аъзоси учун Тоттенхем раҳбарияти 85 миллион фунт стерлинг тўлади. Бу сумма клуб тарихидаги энг қиммат харид сифатида қайд этилди ва аввалроқ Доминик Соланке учун тўланган 65 миллион фунтлик рекордни янгилади. Роберто Де Зерби бошқарувидаги жамоа ушбу трансфер орқали Англия Премер-лигасининг энг иқтидорли ёш ўйинчиларидан бири учун кечган курашда Манчестер Юнайтедни ортда қолдиришга муваффақ бўлди.
Матеус Фернандес янги жамоасига қўшилганидан сўнг ўзининг илк таассуротлари билан ўртоқлашди. "Мен фаолиятимдаги ушбу янги қадамдан жуда ҳаяжондаман. Тоттенхем — улкан клуб, бош мураббий билан суҳбатимиз эса бу ерга келишимда асосий омил бўлди. Биз футболга бир хил кўз билан қараймиз: майдонга тушиш, бор куч билан курашиш ва ҳар бир ўйинда ғалаба қозониш", — дея таъкидлади португалиялик ярим ҳимоячи.
Де Зерби ва клуб раҳбариятининг ишончиЖамоа бош мураббийи Роберто Де Зерби Фернандеснинг трансферини юқори баҳолади. Унинг сўзларига кўра, Матеус тўп билан ишлаш маҳорати ва майдондаги интеллекти билан жамоанинг ўйин услубига тўлиқ мос тушади. Мураббий футболчининг босим остида ўйнай олиш қобилияти ва Премер-лигадаги тажрибаси Тоттенхем учун катта фойда келтиришига ишонч билдирди.
Клуб спорт директори Ёхан Ланге ҳам Фернандеснинг келажагига катта умид боғламоқда. Унинг фикрича, футболчининг ишчанлик қобилияти ва менталитети уни нафақат бугунги кун, балки жамоанинг келажакдаги етакчисига айлантира олади. Бу трансфер Тоттенхемнинг жорий мавсумда юқори мақсадларни кўзлаётганидан далолат беради.
Навбатдаги рекорд: Сандро Тонали йўлдаҚизиқарли жиҳати шундаки, Матеус Фернандес ўрнатган рекорд узоқ вақт сақланиб қолмаслиги мумкин. Олинган маълумотларга кўра, Тоттенхем Нюкасл ярим ҳимоячиси Сандро Тонали трансфери бўйича ҳам келишувга эришган. Италиялик юлдузнинг трансфери Лондон клубига жами 100 миллион фунтга тушиши кутилмоқда.
Агар Сандро Тонали трансфери якунига етса, у Фернандесни ортда қолдириб, клуб тарихидаги энг қимматбаҳо футболчига айланади. Тоттенхем раҳбарияти Чемпионлар лигасига йўлланма олиш ва совринлар учун курашиш мақсадида таркибни дунё даражасидаги ижрочилар билан кучайтиришда давом этмоқда. Бу каби йирик трансферлар Лондон жамоасининг янги мавсумдаги амбициялари нақадар жиддий эканини кўрсатмоқда.
…