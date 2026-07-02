«Барселона» янги мавсум учун классик услубга қайтди (фото)
«Барселона» клуби 2026/27 йилги мавсумда фойдаланадиган янги уй либосини расман намойиш этди.
Янги форма каталонияликларнинг анъанавий кўк-анорранг услубини сақлаб қолган бўлса-да, ёрқин ранглар, олтин деталлар ва замонавий дизайн билан ажралиб туради.
Классик ранглар янги кўринишда
Янги либоснинг асосий қисмини «Барселона»нинг тарихий қизил ва кўк вертикал чизиқлари ташкил этган.
Бироқ бу сафар дизайнерлар чизиқларга янада замонавий тус берган. Қизил ва тўқ кўк ранглар орасидаги ёрқин мовий деталлар формага динамик кўриниш бағишлайди.
Либоснинг енглари ва ён қисмларида ҳам турли тусдаги кўк ранглардан фойдаланилган.
Олтин рангдаги деталлар
Янги формада Nike белгиси ва асосий ҳомий Spotify логотипи олтин рангда акс эттирилган.
Бу деталлар либосга янада ҳашаматли ва тантанавор кўриниш берган. Енг қисмида эса Midea компаниясининг белгиси жойлаштирилган.
Клуб эмблемаси анъанавий рангларда қолдирилган ва кўкракнинг чап қисмида акс этган.
«Кўк-анорранг юрак уриши»
Тақдимот материалларида «Batec blaugrana» иборасига алоҳида урғу берилган. Ушбу тушунча «Барселона»га бўлган муҳаббат ва кўк-анорранг юрак уришини ифодалайди.
Шунингдек, реклама кампаниясида каталон тилидаги:
«La passió que ens mou»
шиори қўлланган. Бу иборани «Бизни ҳаракатга келтирадиган иштиёқ» маъносида талқин қилиш мумкин.
Футболчилар янги либосда суратга тушди
Тақдимотда «Барселона»нинг бир қатор асосий жамоа футболчилари иштирок этди.
Суратларда янги либоснинг турли кўринишлари, майкадаги ранглар уйғунлиги ва ҳомийлар логотипларининг жойлашуви яққол намойиш қилинган.
Айрим кадрларда футболчилар биргаликда, бошқаларида эса янги формада алоҳида суратга тушган.
Мухлислар баҳоси қандай бўлади?
«Барселона»нинг янги уй либоси клуб тарихига хос классик рангларни замонавий дизайн билан уйғунлаштирган.
Олтин логотиплар ва ёрқин кўк деталлар эса формани аввалги мавсумлардаги либослардан ажратиб туради.
Энди асосий савол — янги дизайн «Барселона» мухлисларига қанчалик ёқади?
…