«Барселона» янги мавсум учун классик услубга қайтди (фото)

·0·Спорт
«Барселона» янги мавсум учун классик услубга қайтди (фото)

«Барселона» клуби 2026/27 йилги мавсумда фойдаланадиган янги уй либосини расман намойиш этди.

Янги форма каталонияликларнинг анъанавий кўк-анорранг услубини сақлаб қолган бўлса-да, ёрқин ранглар, олтин деталлар ва замонавий дизайн билан ажралиб туради.

Классик ранглар янги кўринишда

Янги либоснинг асосий қисмини «Барселона»нинг тарихий қизил ва кўк вертикал чизиқлари ташкил этган.

Бироқ бу сафар дизайнерлар чизиқларга янада замонавий тус берган. Қизил ва тўқ кўк ранглар орасидаги ёрқин мовий деталлар формага динамик кўриниш бағишлайди.

Либоснинг енглари ва ён қисмларида ҳам турли тусдаги кўк ранглардан фойдаланилган.

Олтин рангдаги деталлар

Янги формада Nike белгиси ва асосий ҳомий Spotify логотипи олтин рангда акс эттирилган.

Бу деталлар либосга янада ҳашаматли ва тантанавор кўриниш берган. Енг қисмида эса Midea компаниясининг белгиси жойлаштирилган.

Клуб эмблемаси анъанавий рангларда қолдирилган ва кўкракнинг чап қисмида акс этган.

«Кўк-анорранг юрак уриши»

Тақдимот материалларида «Batec blaugrana» иборасига алоҳида урғу берилган. Ушбу тушунча «Барселона»га бўлган муҳаббат ва кўк-анорранг юрак уришини ифодалайди.

Шунингдек, реклама кампаниясида каталон тилидаги:

«La passió que ens mou»

шиори қўлланган. Бу иборани «Бизни ҳаракатга келтирадиган иштиёқ» маъносида талқин қилиш мумкин.

Футболчилар янги либосда суратга тушди

Тақдимотда «Барселона»нинг бир қатор асосий жамоа футболчилари иштирок этди.

Суратларда янги либоснинг турли кўринишлари, майкадаги ранглар уйғунлиги ва ҳомийлар логотипларининг жойлашуви яққол намойиш қилинган.

Айрим кадрларда футболчилар биргаликда, бошқаларида эса янги формада алоҳида суратга тушган.

Мухлислар баҳоси қандай бўлади?

«Барселона»нинг янги уй либоси клуб тарихига хос классик рангларни замонавий дизайн билан уйғунлаштирган.

Олтин логотиплар ва ёрқин кўк деталлар эса формани аввалги мавсумлардаги либослардан ажратиб туради.

Энди асосий савол — янги дизайн «Барселона» мухлисларига қанчалик ёқади?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетико Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Мортен Хьюлманн билан келишувАтлетико Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Мортен Хьюлманн билан келишувБугун, 13:51ЖЧ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (голларни томоша қилинг)Бугун, 13:44Белгия Сенегалга қарши ўйинда 0:2 ҳисобини 3:2 га қандай айлантирди?Белгия Сенегалга қарши ўйинда 0:2 ҳисобини 3:2 га қандай айлантирди?Бугун, 13:35ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?ЖЧ-2026: бугунги уч баҳсда кимлар майдонга тушади?Бугун, 13:07ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида вазият қандай?Бугун, 12:56Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...Ламин Ямал ЖЧ-2026да унга ёққан уч футболчини айтди...Бугун, 12:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди