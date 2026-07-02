PFA: Исроил кучлари фаластинлик дарвозабонни отиб ўлдирди

·36·Дунё
PFA: Исроил кучлари фаластинлик дарвозабонни отиб ўлдирди

Исроил армияси томонидан Ғазо секторида амалга оширилган навбатдаги ҳужум оқибатида фаластинлик дарвозабон Салим ал-Ашқар ҳалок бўлди. Бу ҳақда Фаластин футбол ассоциацияси (PFA) маълумотларига таяниб, TRT нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, 32 ёшли футболчи Ғазо секторидаги Ал-Қарара шаҳарчасида отиб ўлдирилган. Фаластин футбол ассоциациясига кўра, у 2023 йил октябрь ойида ҳарбий ҳаракатлар бошланганидан бери ҳалок бўлган 1000 дан ортиқ фаластинлик спортчилардан бири ҳисобланади.

Қайд этилишича, Салим ал-Ашқар бор-йўғи беш ой аввал оила қурган бўлиб, турмуш ўртоғи билан илк фарзанди дунёга келишини интиқлик билан кутаётган эди.

Чилининг «Депортиво Палестино» футбол клуби ҳам марҳум футболчининг вафоти муносабати билан баёнот эълон қилди.

«32 ёшли фаластинлик дарвозабон Салим ал-Ашқарнинг фожиали ўлими муносабати билан чуқур қайғудамиз. У Исроил армияси томонидан ўлдирилди. Бундай воқеаларнинг давом этаётгани жиддий ташвиш уйғотмоқда. Биз адолат қарор топиши ва тинчлик таъминланишини сўраймиз», — дейилади клубнинг 1 июнь куни эълон қилинган баёнотида.

Марҳум футболчи фаолияти давомида «Хон Юнис Сервис» клуби дарвозабони сифатида тўп сурган. Шунингдек, у Ғазо секторидаги «Ал-Ақсо» ва «Ал-Мусаддар» спорт клублари сафида ҳам фаолият юритган.

Маълумот ўрнида, июнь ойида Исроил ҳукумати Фаластин аёллар миллий терма жамоасининг 20 ёшли футболчиси Ренд Ҳалаванийни ҳам ҳибсга олган эди. У 2 июнь куни Қуддус шаҳрига сўроққа чақирилган ва 5 июнга қадар ҳибсда сақланиши белгиланган. Полиция унга нисбатан қўйилган айбловларни очиқламаган.

Фаластин футбол ассоциацияси ушбу ҳолатни қоралаб, буни фаластинлик спортчиларга нисбатан тизимли босимнинг бир кўриниши деб баҳолаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

11 ёшли бола кўршапалак чақиши сабаб қутуришдан вафот этди11 ёшли бола кўршапалак чақиши сабаб қутуришдан вафот этдиБугун, 13:05Венесуэлада зилзиладан кейин осмон нега қон тусига кирди?Венесуэлада зилзиладан кейин осмон нега қон тусига кирди?Бугун, 12:10Оддий ўйинчоқ бир зумда 7 ёшли қиз терисини куйдирдиОддий ўйинчоқ бир зумда 7 ёшли қиз терисини куйдирдиБугун, 12:07Ҳиндистон сафаридан кейин аёл миясидан 38 та паразит аниқландиҲиндистон сафаридан кейин аёл миясидан 38 та паразит аниқландиБугун, 11:57БАА мулкий тенгсизлик бўйича дунёда етакчи бўлдиБАА мулкий тенгсизлик бўйича дунёда етакчи бўлдиКеча, 23:26Эронда 6 кунлик мотам: Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашадиЭронда 6 кунлик мотам: Ўзбекистон делегацияси ҳам қатнашадиКеча, 22:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди