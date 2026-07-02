Қозоғистонда қарийб бир миллион жарима бекор қилинади

·0·Дунё
Қозоғистонда қарийб бир миллион жарима бекор қилинади

Қозоғистонда Конституция қабул қилинганининг юбилейи муносабати билан эълон қилинган амнистия доирасида 1 миллионга яқин маъмурий жарима бекор қилинади, шунингдек, 16,5 мингдан ортиқ фуқаро жиноий жавобгарлик ва жазодан озод этилади ёки уларга нисбатан жазо енгиллаштирилади.

Бу ҳақда Zakon.kz маълум қилди.

Мамлакат Ички ишлар вазирлиги маълум қилишича, амнистия асосан унча оғир бўлмаган жиноятларни содир этган, етказилган зарарни қоплаган ёки жамият учун катта хавф туғдирмайдиган шахсларга нисбатан қўлланилади. Айрим маҳкумларнинг эса қолган жазо муддати қисқартирилади.

Бундан ташқари, Қозоғистон тарихида илк бор маъмурий амнистия ҳам жорий этилмоқда. Унинг доирасида умумий қиймати 17 миллиард тенгедан ортиқ бўлган жарималар бекор қилиниши кўзда тутилган.

Шу билан бирга, коррупция, терроризм, экстремизм, жинсий жиноятлар, гиёҳванд моддалар савдоси, маст ҳолда автомобил бошқариш ва бошқа оғир ҳуқуқбузарликларни содир этган шахслар амнистиядан фойдалана олмайди.

Маъмурий жарималар автоматик тарзда бекор қилинади ва бунинг учун фуқаролардан қўшимча мурожаат талаб этилмайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озарбайжонда аёл 63 ёшида илк бор она бўлдиОзарбайжонда аёл 63 ёшида илк бор она бўлдиБугун, 15:11Таиландда пикап роҳибларни уриб кетди, саккиз киши ҳалок бўлдиТаиландда пикап роҳибларни уриб кетди, саккиз киши ҳалок бўлдиБугун, 14:57Бир хонада яширилган 16 нафар бола қутқарилдиБир хонада яширилган 16 нафар бола қутқарилдиБугун, 14:40Германияда Александр Пушкиннинг бронза ҳайкали сирли равишда йўқолдиГерманияда Александр Пушкиннинг бронза ҳайкали сирли равишда йўқолдиБугун, 14:2811 ёшли бола кўршапалак чақиши сабаб қутуришдан вафот этди11 ёшли бола кўршапалак чақиши сабаб қутуришдан вафот этдиБугун, 13:05PFA: Исроил кучлари фаластинлик дарвозабонни отиб ўлдирдиPFA: Исроил кучлари фаластинлик дарвозабонни отиб ўлдирдиБугун, 12:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди