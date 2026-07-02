Германияда Александр Пушкиннинг бронза ҳайкали сирли равишда йўқолди

·21·Дунё
Германияда Александр Пушкиннинг бронза ҳайкали сирли равишда йўқолди

Германиянинг Гемер шаҳрида рус шоири Александр Пушкиннинг бронзадан ясалган ҳайкали номаълум шахслар томонидан ўғирлаб кетилди. Бу ҳақда Россиянинг Германиядаги элчихонаси маълум қилди.

Маълумотларга кўра, баландлиги қарийб 1,8 метр бўлган ҳайкал 1994 йилда Россиянинг Шёлково шаҳри томонидан Гемерга совға қилинган. У икки халқ ўртасидаги дўстлик тимсоли сифатида шаҳар марказига ўрнатилган эди.

Дастлаб ҳайкалнинг ўрнида фақат металл маҳкамлагичлар қолганини маҳаллий аҳоли пайқаб қолган. Полиция ўғрилик 26–27 июн кунлари оралиғида содир этилганини тахмин қилмоқда.

Россия элчихонаси воқеадан хавотир билдирар экан, ҳайкални ўғирлаган шахслар тез орада аниқланиб, ёдгорлик ўз жойига қайтарилишига умид билдирди.

Айни пайтда Германия ҳуқуқ-тартибот органлари ҳодиса юзасидан тергов олиб бормоқда. Ҳозирча гумонланувчилар ва ўғирлик сабаблари ҳақида расмий маълумот берилмаган.

ГерманияАлександр ПушкинГемерРоссияШёлково
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир хонада яширилган 16 нафар бола қутқарилдиБир хонада яширилган 16 нафар бола қутқарилдиБугун, 14:40Озарбайжонда аёл 63 ёшида илк бор она бўлдиОзарбайжонда аёл 63 ёшида илк бор она бўлдиБугун, 14:1111 ёшли бола кўршапалак чақиши сабаб қутуришдан вафот этди11 ёшли бола кўршапалак чақиши сабаб қутуришдан вафот этдиБугун, 13:05PFA: Исроил кучлари фаластинлик дарвозабонни отиб ўлдирдиPFA: Исроил кучлари фаластинлик дарвозабонни отиб ўлдирдиБугун, 12:46Венесуэлада зилзиладан кейин осмон нега қон тусига кирди?Венесуэлада зилзиладан кейин осмон нега қон тусига кирди?Бугун, 12:10Оддий ўйинчоқ бир зумда 7 ёшли қиз терисини куйдирдиОддий ўйинчоқ бир зумда 7 ёшли қиз терисини куйдирдиБугун, 12:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди