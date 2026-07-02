Tesla ҳайдовчи шахсини текшириш тизимини жорий этмоқда: ФСД фаоллашуви ўзгаради

·22·Техно
Tesla ҳайдовчи шахсини текшириш тизимини жорий этмоқда: ФСД фаоллашуви ўзгаради

Электромобиллар бозорининг етакчиси Tesla ўзининг Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) тизимидан фойдаланиш тартибини янада қатъийлаштиришга қарор қилди. Эндиликда автопилотнинг кенгайтирилган функцияларини ишга туширишдан олдин автомобил салонидаги камера ёрдамида ҳайдовчининг шахси текширилади. Бу чора хавфсизликни таъминлаш ва тизимдан фақат ваколатли шахслар фойдаланишини назорат қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, агар борт компьютери ҳайдовчининг юз қиёфасини тизимда рўйхатдан ўтган профил билан мос келишини тасдиқлай олмаса, ФСД функцияси блокланади. Бундай ҳолатда Tesla мобил иловасида хатолик ҳақида хабар пайдо бўлади. Бу янгилик автомобилни бошқариш ҳуқуқига эга бўлмаган ёки бегона шахсларнинг мураккаб автопилот тизимидан фойдаланишини чеклайди.

Хавфсизлик ва назоратнинг янги босқичи

Tesla компанияси ФСД тизимини доимий такомиллаштириб келмоқда. Мазкур технология автомобилга шаҳар кўчаларидаги мураккаб шароитларда, жумладан, чорраҳалардан ўтиш, бурилишларни амалга ошириш ва светофор сигналларига риоя қилишда мустақил ҳаракатланиш имконини беради. Бироқ, тизим тўлиқ автоном ҳисобланмайди ва ҳайдовчидан доимий диққат-эътиборни талаб қилади.

Янги идентификация тизими ҳайдовчининг масъулиятини оширишга хизмат қилади. Илгари ФСД тизими фақат ҳайдовчининг нигоҳи йўлда эканлигини кузатган бўлса, энди у айнан ким рулда ўтирганини ҳам аниқлайди. Бу, айниқса, Tesla автомобилларини ижарага берувчи компаниялар ёки бир нечта фойдаланувчиси бор оилалар учун муҳим аҳамиятга эга.

Обуна тизими ва технологик имкониятлар

Эслатиб ўтамиз, Tesla яқинда ФСД тизимини сотиш моделини ўзгартириб, тўлиқ обуна тизимига ўтган эди. Эндиликда фойдаланувчилар ушбу функция учун ойлик тўловни амалга оширишлари мумкин, бу эса технологиядан фойдаланишни янада оммабоп қилади. Идентификация жараёни эса обуна бўлган фойдаланувчининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга ҳам ёрдам беради.

ФСД тизимининг имкониятлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • Атроф-муҳитни кенгайтирилган визуализация қилиш;
  • Шаҳар ичида мураккаб навигация;
  • Йўл белгилари ва чизиқларини аниқ таниш;
  • Фавқулодда вазиятларда тезкор қарор қабул қилиш.

Ўзбекистон бозорида ҳам Tesla автомобилларига бўлган қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам ушбу янгиланишлар долзарбдир. Дастурий таъминот янгиланиши орқали жорий этиладиган ушбу функция ҳайдовчиларни доимо ҳушёр бўлишга ва автотранспорт воситасини бошқаришда шахсий жавобгарликни унутмасликка ундайди.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Tesla'нинг ушбу қадами автоном бошқарув технологияларини тартибга солиш йўлидаги муҳим босқичдир. Компания технологик устунлик билан бирга, йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидаларига риоя этилишини ҳам қатъий назорат остига олишни мақсад қилган.

TeslaФСДАвтопилотТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Optimus ишлаб чиқаришга тайёр: Илон Маск дунёдаги энг илғор робот заводини очдиTesla Optimus ишлаб чиқаришга тайёр: Илон Маск дунёдаги энг илғор робот заводини очдиБугун, 13:51Elon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчиElon Musk Neuralink ва Optimus орқали фалажланган инсонларни оёққа турғизмоқчиБугун, 13:28Samsung компанияси 6 йиллик янгиланишга эга ҳамёнбоп Galaxy Жумп 5 моделини тақдим этдиSamsung компанияси 6 йиллик янгиланишга эга ҳамёнбоп Galaxy Жумп 5 моделини тақдим этдиБугун, 12:53Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор Galaxy S26 Ultra билан таққосландиSamsung Galaxy З Фолд 8 илк бор Galaxy S26 Ultra билан таққосландиБугун, 12:27Космик эра якуни: Atlas В ракетаси ўзининг сўнгги миссиясини муваффақиятли якунладиКосмик эра якуни: Atlas В ракетаси ўзининг сўнгги миссиясини муваффақиятли якунладиБугун, 11:50SpaceX коинот саноатида муҳим маррани забт этди: 1000-Merlin 1Д двигатели ишлаб чиқилдиSpaceX коинот саноатида муҳим маррани забт этди: 1000-Merlin 1Д двигатели ишлаб чиқилдиБугун, 11:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди