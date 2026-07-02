Tesla ҳайдовчи шахсини текшириш тизимини жорий этмоқда: ФСД фаоллашуви ўзгаради
Электромобиллар бозорининг етакчиси Tesla ўзининг Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) тизимидан фойдаланиш тартибини янада қатъийлаштиришга қарор қилди. Эндиликда автопилотнинг кенгайтирилган функцияларини ишга туширишдан олдин автомобил салонидаги камера ёрдамида ҳайдовчининг шахси текширилади. Бу чора хавфсизликни таъминлаш ва тизимдан фақат ваколатли шахслар фойдаланишини назорат қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, агар борт компьютери ҳайдовчининг юз қиёфасини тизимда рўйхатдан ўтган профил билан мос келишини тасдиқлай олмаса, ФСД функцияси блокланади. Бундай ҳолатда Tesla мобил иловасида хатолик ҳақида хабар пайдо бўлади. Бу янгилик автомобилни бошқариш ҳуқуқига эга бўлмаган ёки бегона шахсларнинг мураккаб автопилот тизимидан фойдаланишини чеклайди.
Хавфсизлик ва назоратнинг янги босқичиTesla компанияси ФСД тизимини доимий такомиллаштириб келмоқда. Мазкур технология автомобилга шаҳар кўчаларидаги мураккаб шароитларда, жумладан, чорраҳалардан ўтиш, бурилишларни амалга ошириш ва светофор сигналларига риоя қилишда мустақил ҳаракатланиш имконини беради. Бироқ, тизим тўлиқ автоном ҳисобланмайди ва ҳайдовчидан доимий диққат-эътиборни талаб қилади.
Янги идентификация тизими ҳайдовчининг масъулиятини оширишга хизмат қилади. Илгари ФСД тизими фақат ҳайдовчининг нигоҳи йўлда эканлигини кузатган бўлса, энди у айнан ким рулда ўтирганини ҳам аниқлайди. Бу, айниқса, Tesla автомобилларини ижарага берувчи компаниялар ёки бир нечта фойдаланувчиси бор оилалар учун муҳим аҳамиятга эга.
Обуна тизими ва технологик имкониятларЭслатиб ўтамиз, Tesla яқинда ФСД тизимини сотиш моделини ўзгартириб, тўлиқ обуна тизимига ўтган эди. Эндиликда фойдаланувчилар ушбу функция учун ойлик тўловни амалга оширишлари мумкин, бу эса технологиядан фойдаланишни янада оммабоп қилади. Идентификация жараёни эса обуна бўлган фойдаланувчининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга ҳам ёрдам беради.
ФСД тизимининг имкониятлари қуйидагиларни ўз ичига олади:
- Атроф-муҳитни кенгайтирилган визуализация қилиш;
- Шаҳар ичида мураккаб навигация;
- Йўл белгилари ва чизиқларини аниқ таниш;
- Фавқулодда вазиятларда тезкор қарор қабул қилиш.
Ўзбекистон бозорида ҳам Tesla автомобилларига бўлган қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам ушбу янгиланишлар долзарбдир. Дастурий таъминот янгиланиши орқали жорий этиладиган ушбу функция ҳайдовчиларни доимо ҳушёр бўлишга ва автотранспорт воситасини бошқаришда шахсий жавобгарликни унутмасликка ундайди.
Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Tesla'нинг ушбу қадами автоном бошқарув технологияларини тартибга солиш йўлидаги муҳим босқичдир. Компания технологик устунлик билан бирга, йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидаларига риоя этилишини ҳам қатъий назорат остига олишни мақсад қилган.
…