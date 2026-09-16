«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!

·37·Спорт
«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Нефтчи»
  • Элит ОЧЛнинг 1-турида Ироқнинг «Эйр Форс» жамоасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, турнирни ғалаба билан бошлади.
  • Сербиялик тўпурар Зоран Марушичнинг 83-дақиқада киритган ягона голи жамоага 3 очко тақдим этди ва ОФК томонидан кафолатланган 100 минг АҚШ доллари миқдоридаги мукофот пулини тақдим этди.

Ўзбекистон футболи тарихида янги саҳифа очган қитъанинг энг нуфузли мусобақаси — Осиё Элит Чемпионлар Лигасида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби шов-шувли ва дадил старт олди. 2025 йилги мавсумда мамлакат чемпионлигини тантана қилиб, қитъанинг суперлигасига тўғридан-тўғри йўлланмани қўлга киритган фарғоналиклар умумий гуруҳ босқичининг 1-турида Ироқнинг кучли ва номдор «Эйр Форс» жамоасини қабул қилди. Муросасиз ва тактик курашлар остида кечган беллашув тақдирини 83-дақиқада сербиялик тўпурар Зоран Марушич томонидан киритилган ягона олтин гол ҳал қилди.

Ушбу 1:0 ҳисобидаги иродали ғалаба «Нефтчи»га муҳим 3 очкони тақдим этиш билан бирга, ОФК томонидан ҳар бир ғалаба учун кафолатланган 100 минг АҚШ доллари миқдоридаги улкан мукофот пулини ҳам олиб келди. Тошкентнинг «Пахтакор» клуби эса Жиддада амалдаги чемпион «Ал-Аҳли» билан 1:1 ҳисобида сенсацион дуранг ўйнаб қайтган эди. Бу эса мусобақада бир вақтнинг ўзида иштирок этаётган икки ўзбек клубининг ҳам турнирни мағлубиятсиз бошлаганидан далолат беради. Энди фарғоналик «йўлбарслар»ни олдинда ҳақиқий синов — 12 октябрь куни сафарда Криштиану Роналду ва Садио Мане сардорлигидаги Саудиянинг «Ан-Наср» клубига қарши супертўқнашув кутмоқда. Хўш, Марушичнинг маҳорати «Нефтчи»ни қандай қутқарди, ўзбек клублари Элит лигада қанча ишлаб олиши мумкин ва фарғоналиклар «Ан-Наср»га қандай сюрприз тайёрламоқда?

«83-дақиқадаги нажот»: Марушичдан тарихий ғалаба тўпи

«Нефтчи»нинг Элит ОЧЛдаги илк қадами ва ўйиннинг кульминацион нуқталари:

  • 83-дақиқа — Олтин зарба: Учрашув дуранг сари кетаётган бир паллада сербиялик легионер Зоран Марушич чаққонлик кўрсатиб, рақиб мудофаасини жазолади ва ҳисобни очди (1:0);

  • «Эйр Форс»нинг қаршилиги: Ироқ клуби ўйин давомида мустаҳкам ҳимояланиб, қарши ҳужумларда хавф туғдирган бўлса-да, «Нефтчи» посбони ва ҳимоя чизиғи мустаҳкам турди;

  • 3 очко ва ишончли старт: Мазкур муваффақият фарғоналикларга нафақат турнир жадвалида пешқадамлар сафидан жой олишга, балки жамоанинг халқаро майдондаги ишончини кескин оширишга хизмат қилди.

100 000 долларлик мукофот: ОФКдан рекорд молиявий даромад

Осиё Элит Чемпионлар Лигасидаги янги мукофот жамғармаси ва рақамлар:

  • Илк ғалабага 100 минг доллар: Мусобақа регламентига мувофиқ, «Нефтчи» умумий гуруҳ босқичидаги ҳар бир ғалабаси учун ОФКдан кафолатланган 100 000 доллар миқдорида бонус олди;

  • Даромадни ошириш имконияти: Ҳар бир кейинги турдаги муваффақият клуб ғазнасига яна худди шунча — 100 минг доллардан соф фойда келтириши мумкин;

  • Клуб инфратузилмасига сармоя: Бундай йирик мукофот пуллари чемпион жамоанинг моддий-техник базасини кучайтириш ва таркибни мустаҳкамлаш йўлида катта молиявий мадад ҳисобланади.

Ўзбек клубларининг тарихий юриши: «Пахтакор» сенсацияси ва 12 октябрдаги «Ан-Наср» синови

Ўзбекистон клубларининг қитъанинг олий дивизионидаги натижалари:

  • Тарихда илк бор икки жамоа: Янгиланган Элит Чемпионлар Лигасида бир вақтнинг ўзида мамлакатимизнинг икки вакили — «Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг иштирок этиши ўзбек футболининг қитъадаги нуфузини янги босқичга олиб чиқди;

  • «Пахтакор»дан Саудияда супер сенсация: Тошкент клуби биринчи турда Саудиянинг амалдаги ғолиби «Ал-Аҳли» майдонидан 1:1 ҳисобидаги тарихий дуранг билан қайтиб, бутун қитъани ҳайратда қолдирди;

  • 12 октябрь — Роналдуга қарши Риёзда жанг: «Нефтчи»нинг навбатдаги учрашуви 12 октябрь куни сафарда Саудиянинг «Ан-Наср» жамоасига қарши бўлиб ўтади ва ушбу баҳс фарғоналиклар учун ҳақиқий маҳорат синовига айланади.

«Нефтчи»нинг ОЧЛ Элитдаги илк ғалабаси ва қўлга киритилган 100 минг долларлик мукофоти ўзбек клублари Осиёнинг энг бой ва машҳур жамоалари билан ҳам тенгма-тенг курашиб, ғалаба қозонишга қодир эканини яққол исботлади.

Сизнингча, «Нефтчи» 12 октябрь куни сафарда Криштиану Роналду ва Садио Манеси бор «Ан-Наср»га қарши ўйинда қандай натижа қайд эта олади — фарғоналиклар Саудияда мўъжиза кўрсата оладими? Зоран Марушичнинг голлари жамоани плей-офф босқичигача олиб чиқа олади, деб ҳисоблайсизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг халқаро майдондаги ушбу муҳим тарихий ғалабаси таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

НефтчиПахтакорОсиё Элит Чемпионлар ЛигиАн-Наср
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очдиБугун, 06:56«Атиги 4 та ўйин ва шармандали истеъфо!»: «Болонья» Доменико Тедескони ҳайдаб юборди«Атиги 4 та ўйин ва шармандали истеъфо!»: «Болонья» Доменико Тедескони ҳайдаб юбордиБугун, 06:29Рўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очдиРўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очдиБугун, 06:18«Арсенал»дан 6 та голли драма: «Ливерпуль» «Тоттенҳэм»ни кубокдан чиқариб юборди«Арсенал»дан 6 та голли драма: «Ливерпуль» «Тоттенҳэм»ни кубокдан чиқариб юбордиБугун, 06:12«2:0 дан кейинги шок»: «Реал» «Элче» майдонида даҳшатли драматик ғалабани илиб кетди«2:0 дан кейинги шок»: «Реал» «Элче» майдонида даҳшатли драматик ғалабани илиб кетдиБугун, 06:08Ханси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватладиБугун, 03:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?