«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Нефтчи»
- Элит ОЧЛнинг 1-турида Ироқнинг «Эйр Форс» жамоасини 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, турнирни ғалаба билан бошлади.
- Сербиялик тўпурар Зоран Марушичнинг 83-дақиқада киритган ягона голи жамоага 3 очко тақдим этди ва ОФК томонидан кафолатланган 100 минг АҚШ доллари миқдоридаги мукофот пулини тақдим этди.
Ўзбекистон футболи тарихида янги саҳифа очган қитъанинг энг нуфузли мусобақаси — Осиё Элит Чемпионлар Лигасида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби шов-шувли ва дадил старт олди. 2025 йилги мавсумда мамлакат чемпионлигини тантана қилиб, қитъанинг суперлигасига тўғридан-тўғри йўлланмани қўлга киритган фарғоналиклар умумий гуруҳ босқичининг 1-турида Ироқнинг кучли ва номдор «Эйр Форс» жамоасини қабул қилди. Муросасиз ва тактик курашлар остида кечган беллашув тақдирини 83-дақиқада сербиялик тўпурар Зоран Марушич томонидан киритилган ягона олтин гол ҳал қилди.
Ушбу 1:0 ҳисобидаги иродали ғалаба «Нефтчи»га муҳим 3 очкони тақдим этиш билан бирга, ОФК томонидан ҳар бир ғалаба учун кафолатланган 100 минг АҚШ доллари миқдоридаги улкан мукофот пулини ҳам олиб келди. Тошкентнинг «Пахтакор» клуби эса Жиддада амалдаги чемпион «Ал-Аҳли» билан 1:1 ҳисобида сенсацион дуранг ўйнаб қайтган эди. Бу эса мусобақада бир вақтнинг ўзида иштирок этаётган икки ўзбек клубининг ҳам турнирни мағлубиятсиз бошлаганидан далолат беради. Энди фарғоналик «йўлбарслар»ни олдинда ҳақиқий синов — 12 октябрь куни сафарда Криштиану Роналду ва Садио Мане сардорлигидаги Саудиянинг «Ан-Наср» клубига қарши супертўқнашув кутмоқда. Хўш, Марушичнинг маҳорати «Нефтчи»ни қандай қутқарди, ўзбек клублари Элит лигада қанча ишлаб олиши мумкин ва фарғоналиклар «Ан-Наср»га қандай сюрприз тайёрламоқда?
«83-дақиқадаги нажот»: Марушичдан тарихий ғалаба тўпи
«Нефтчи»нинг Элит ОЧЛдаги илк қадами ва ўйиннинг кульминацион нуқталари:
83-дақиқа — Олтин зарба: Учрашув дуранг сари кетаётган бир паллада сербиялик легионер Зоран Марушич чаққонлик кўрсатиб, рақиб мудофаасини жазолади ва ҳисобни очди (1:0);
«Эйр Форс»нинг қаршилиги: Ироқ клуби ўйин давомида мустаҳкам ҳимояланиб, қарши ҳужумларда хавф туғдирган бўлса-да, «Нефтчи» посбони ва ҳимоя чизиғи мустаҳкам турди;
3 очко ва ишончли старт: Мазкур муваффақият фарғоналикларга нафақат турнир жадвалида пешқадамлар сафидан жой олишга, балки жамоанинг халқаро майдондаги ишончини кескин оширишга хизмат қилди.
100 000 долларлик мукофот: ОФКдан рекорд молиявий даромад
Осиё Элит Чемпионлар Лигасидаги янги мукофот жамғармаси ва рақамлар:
Илк ғалабага 100 минг доллар: Мусобақа регламентига мувофиқ, «Нефтчи» умумий гуруҳ босқичидаги ҳар бир ғалабаси учун ОФКдан кафолатланган 100 000 доллар миқдорида бонус олди;
Даромадни ошириш имконияти: Ҳар бир кейинги турдаги муваффақият клуб ғазнасига яна худди шунча — 100 минг доллардан соф фойда келтириши мумкин;
Клуб инфратузилмасига сармоя: Бундай йирик мукофот пуллари чемпион жамоанинг моддий-техник базасини кучайтириш ва таркибни мустаҳкамлаш йўлида катта молиявий мадад ҳисобланади.
Ўзбек клубларининг тарихий юриши: «Пахтакор» сенсацияси ва 12 октябрдаги «Ан-Наср» синови
Ўзбекистон клубларининг қитъанинг олий дивизионидаги натижалари:
Тарихда илк бор икки жамоа: Янгиланган Элит Чемпионлар Лигасида бир вақтнинг ўзида мамлакатимизнинг икки вакили — «Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг иштирок этиши ўзбек футболининг қитъадаги нуфузини янги босқичга олиб чиқди;
«Пахтакор»дан Саудияда супер сенсация: Тошкент клуби биринчи турда Саудиянинг амалдаги ғолиби «Ал-Аҳли» майдонидан 1:1 ҳисобидаги тарихий дуранг билан қайтиб, бутун қитъани ҳайратда қолдирди;
12 октябрь — Роналдуга қарши Риёзда жанг: «Нефтчи»нинг навбатдаги учрашуви 12 октябрь куни сафарда Саудиянинг «Ан-Наср» жамоасига қарши бўлиб ўтади ва ушбу баҳс фарғоналиклар учун ҳақиқий маҳорат синовига айланади.
«Нефтчи»нинг ОЧЛ Элитдаги илк ғалабаси ва қўлга киритилган 100 минг долларлик мукофоти ўзбек клублари Осиёнинг энг бой ва машҳур жамоалари билан ҳам тенгма-тенг курашиб, ғалаба қозонишга қодир эканини яққол исботлади.
Сизнингча, «Нефтчи» 12 октябрь куни сафарда Криштиану Роналду ва Садио Манеси бор «Ан-Наср»га қарши ўйинда қандай натижа қайд эта олади — фарғоналиклар Саудияда мўъжиза кўрсата оладими? Зоран Марушичнинг голлари жамоани плей-офф босқичигача олиб чиқа олади, деб ҳисоблайсизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг халқаро майдондаги ушбу муҳим тарихий ғалабаси таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…