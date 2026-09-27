Мерьем Узерли “Муҳташам юз йил”ни томоша қилаётган қўшнисига сюрприз қилди (видео)
“Муҳташам юз йил” сериалида Ҳуррам Султон образини гавдалантирган Мерьем Узерли меҳмонхонада қўшни хонада сериални томоша қилаётган одамга кутилмаган сюрприз қилди. Бу ҳақда Habertürk хабар берди.
Маълум бўлишича, актриса Истанбулдаги Чираған саройида меҳмон бўлиб турган вақтида ён хонадан таниш овозлар келаётганини пайқаган. У овозлардан қўшниси ўзи бош ролни ижро этган “Муҳташам юз йил” сериалини томоша қилаётганини англаган.
Узерли бу ҳолатни телефон камерасига ёзиб олиб, ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қўшниси сериални томоша қилаётганини айтган. Шундан сўнг у бир муддат ўйланиб, қўшнисининг эшигини тақиллатишга қарор қилган.
Эшик очилгач, Узерли “Муҳташам юз йил”ни томоша қилаётганини пайқаганини айтиб, ўзини таништирган. Қаршисида сериалдаги Ҳуррам Султон образини ижро этган актрисани кўрган меҳмон эса ҳайратини яшира олмаган.
Узерлининг ушбу видеоси ижтимоий тармоқларда ҳам қизиқиш уйғотди. Актриса 2011–2014 йилларда намойиш этилган “Муҳташам юз йил” сериалидаги Ҳуррам Султон роли орқали халқаро миқёсда машҳурликка эришган.
Изоҳлар 0
…