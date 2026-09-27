Мерьем Узерли “Муҳташам юз йил”ни томоша қилаётган қўшнисига сюрприз қилди (видео)

·3·Маданият
Мерьем Узерли “Муҳташам юз йил”ни томоша қилаётган қўшнисига сюрприз қилди (видео)

“Муҳташам юз йил” сериалида Ҳуррам Султон образини гавдалантирган Мерьем Узерли меҳмонхонада қўшни хонада сериални томоша қилаётган одамга кутилмаган сюрприз қилди. Бу ҳақда Habertürk хабар берди.

Маълум бўлишича, актриса Истанбулдаги Чираған саройида меҳмон бўлиб турган вақтида ён хонадан таниш овозлар келаётганини пайқаган. У овозлардан қўшниси ўзи бош ролни ижро этган “Муҳташам юз йил” сериалини томоша қилаётганини англаган.

Узерли бу ҳолатни телефон камерасига ёзиб олиб, ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қўшниси сериални томоша қилаётганини айтган. Шундан сўнг у бир муддат ўйланиб, қўшнисининг эшигини тақиллатишга қарор қилган.

Эшик очилгач, Узерли “Муҳташам юз йил”ни томоша қилаётганини пайқаганини айтиб, ўзини таништирган. Қаршисида сериалдаги Ҳуррам Султон образини ижро этган актрисани кўрган меҳмон эса ҳайратини яшира олмаган.

Узерлининг ушбу видеоси ижтимоий тармоқларда ҳам қизиқиш уйғотди. Актриса 2011–2014 йилларда намойиш этилган “Муҳташам юз йил” сериалидаги Ҳуррам Султон роли орқали халқаро миқёсда машҳурликка эришган.

Мерьем УзерлиМуҳташам юз йилҲуррам СултонHabertürk
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Камерадан ташқарида ҳам муваффақият: Шахсий бизнесини йўлга қўйган турк юлдузлари (фото)Камерадан ташқарида ҳам муваффақият: Шахсий бизнесини йўлга қўйган турк юлдузлари (фото)19 июл 20:42Дурдона Қурбонова кутилмаган эътирофга сазовор бўлди: актриса янги нишон билан тақдирландиДурдона Қурбонова кутилмаган эътирофга сазовор бўлди: актриса янги нишон билан тақдирландиБугун 17:33 Туркияда тўйда пул ёки тилла ўрнига куёвга бузоқ совға қилинди Туркияда тўйда пул ёки тилла ўрнига куёвга бузоқ совға қилиндиБугун 15:22Қизил гиламдаги модел нега кўчада яшай бошлади?Қизил гиламдаги модел нега кўчада яшай бошлади?Бугун 14:52Тўлқинлантирувчи ҳолат: Раққоса қизнинг гўзал ҳаракати барчани ҳайратга солди (видео)Тўлқинлантирувчи ҳолат: Раққоса қизнинг гўзал ҳаракати барчани ҳайратга солди (видео)Бугун 12:50Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирдиМуниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирдиБугун 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ