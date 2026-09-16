Ҳибсдаги тўйида 52 килограмм олтин тақилган келин эрига қарши кўрсатма берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Чағли Ўз эрининг тўйда тақилган 52 килограмм тилла буюмлар "ижарага олинган" деган баёнотини рад этиб, уларнинг сотиб олинганини айтди.
- У, шунингдек, тўйда 43 миллион турк лираси йиғилгани ҳақидаги маълумотни ҳам ёлғон деб атади.
- Чағли Ўз эрини мавжуд бўлмаган маблағларни кўрсатиб, бойлигини кўз-кўз қилишда айблади.
- Ҳозирда прокуратура МАСАК маълумотлари, банк операциялари ва бошқа молиявий ҳаракатларни ўрганишда давом этмоқда.
“Ванлик Қора Ҳайдар” лақаби билан танилган Меҳмет Фотиҳ Танчаланнинг рафиқаси Чағли Ўз Танчалан прокуратурада берган кўрсатмалари маълум бўлди. У эрининг тўйдаги тақинчоқлари “ижарага олинган эди” деган баёнотини рад этиб, тилла буюмлар аслида сотиб олинганини айтди. Бу ҳақда “Haberler” хабар берди.
Чағли Ўзнинг айтишича, тўйда 43 миллион турк лираси миқдорида тақинчоқ ва пул йиғилгани ҳақидаги маълумот ҳам ҳақиқатга тўғри келмайди. У MASAK ҳисоботларидаги пул ҳаракатлари ва қимматбаҳо автомобилларнинг қайта расмийлаштирилиши юзасидан ҳам тушунтириш бериб, эрини мавжуд бўлмаган маблағларни бордек кўрсатиб, бойлигини кўз-кўз қилишда айблаган.
Тақинчоқлар ижарага олинганми?
Чағли Ўз эрининг тилла буюмлар ижарага олингани ҳақидаги кўрсатмасини рад этиб, улар сотиб олинганини билдиришини айтди. Унинг сўзларига кўра, тўйда тақилган барча тилла буюмлар кеча якунида Меҳмет Фотиҳ Танчалан томонидан олиб кетилган.
Кейинчалик ушбу тақинчоқлар Мурадийеда ҳуқуқ-тартибот ходимлари ўтказган тинтув вақтида ўтинхонадаги чамадондан топилган. Чағли Ўз айрим билагузукларнинг сохта эканини эса кейинчалик янгиликлар орқали билган.
Унинг кўрсатмасига кўра, унаштирув маросимида унга маржон ва иккита билагузук тақилган, тож ҳамда белбоғ эса заргардан вақтинча олинган. Маржон ва билагузукларни кейинчалик Меҳмет Фотиҳ Танчалан ва унинг оиласи сотиб олган. Мазкур тақинчоқлар тўйда ҳам келиннинг ўзига тақилган.
Чағли Ўз эрига нега шунча кўп тилла борлигини сўраганида, у “Бу қабила ҳудуди, тўйларда ҳамма шунча тилла тақади”, деб жавоб берганини айтди.
43 миллион лира ҳақидаги эълон
Чағли Ўзнинг айтишича, 6 сентябрь куни Ван шаҳрида ўтказилган тўйни эри ташкиллаштирган, аммо харажатлар қайси маблағ ҳисобидан қопланганини билмаган.
Тўйда “Ҳайдар Бейнинг тўйига келган совғалар, тақинчоқлар ва IBAN орқали тушган пуллар билан бирга 43 миллион лира” йиғилгани ҳақида эълон қилинган. Бироқ Чағли Ўз бундай миқдорда пул йиғилганидан хабарсиз бўлганини, эълон қилинган исмларнинг аксарияти тўқиб чиқарилганини айтди.
Унинг таъкидлашича, эрининг кўрсатмаси билан тўйда аслида олинмаган пуллар ҳақида ҳам эълон қилинган. Чағли Ўз бу орқали эри одамларга катта миқдорда пул келганини кўрсатишга уринганини билдирди.
Банк операциялари ҳам текширилмоқда
MASAK текширувларида аниқланган пул ўтказмалари бўйича ҳам Чағли Ўздан тушунтириш олинган. У эри билан ўртасидаги қарийб 1,5 миллион лиралик пул ҳаракатларини қарз олди-бердиси билан изоҳлаган.
Шунингдек, у онасига 221 та операция орқали қарийб 5,2 миллион лира юборганини, бу маблағлар онасининг эҳтиёжлари, ижара ва кундалик харажатлари учун берилганини айтган.
Онасидан эса 303 та операция орқали қарийб 6 миллион 69 минг лира келган. Чағли Ўз бу пуллар аввал жамғариб туриш учун онасига берилган маблағлар экани ва кейин зарурат туғилганда қайтариб олинганини билдирган.
Меҳмет Фотиҳ Танчаланнинг жияни Муҳаммед Саит Танчаланнинг ҳисоб рақамидаги пул ҳаракатларига ҳам изоҳ берилган. Чағли Ўзнинг айтишича, эри алимент бўйича суд иши сабабли ўз ҳисоб рақамларидан фойдалана олмагани учун айрим ҳолларда жиянининг ҳисобидан фойдаланган.
MASAK маълумотларида ушбу ҳисоб рақам орқали 11 та операцияда 644 минг лиралик пул ҳаракати аниқланган.
Қимматбаҳо автомобиллар масаласи
Оила аъзолари ўртасида қимматбаҳо автомобилларнинг қайта-қайта расмийлаштирилиши ҳам терговда ўрганилмоқда. MASAK бундай ҳаракатларни мол-мулк манбасини яшириш, молиявий кузатувни қийинлаштириш ва эҳтимолий хатлов чораларини четлаб ўтишга хизмат қилиши мумкин бўлган “қатламлаш” жараёни сифатида баҳолаган.
Меҳмет Фотиҳ Танчалан эса буни рад этиб, автомобиллар махсус давлат рақамларини янги машинага ўтказиш учун қисқа муддатга оила аъзолари номига расмийлаштирилганини айтган. У бу ҳаракатларнинг пулларни легаллаштиришга алоқаси йўқлигини таъкидлаган.
Ўз номидаги қимматбаҳо автомобилни эса тижорий фаолиятидан олган даромадлари ҳисобидан сотиб олганини билдирган.
Даромад ва турмуш тарзи ўртасидаги тафовут
MASAK ҳисоботида Танчаланнинг 2020 йилдан буён декларация қилган қарийб 1,1 миллион лиралик фойдаси билан намойиш этган турмуш тарзи ўртасида номувофиқлик борлиги қайд этилган.
Чағли Ўз эса ижтимоий тармоқлар ва савдо фаолиятидан даромад олганини айтди. Унинг маълум қилишича, фақат сўнгги 3 ойда косметика маҳсулотларини реклама қилиш орқали Trendyol платформасидан 2,5 миллион лира даромад қилган. Бу даромадлар бўйича ҳисоб-фактура расмийлаштирилганини ҳам таъкидлаган.
Танчалан MASAK ҳисоботида хатолик бўлиши мумкинлигини билдириб, солиқ ёки тижорий декларацияларида камчилик аниқланса, уларни тўлдиришга тайёр эканини айтган.
Шу билан бирга, Чағли Ўз ўзининг ноқонуний маблағларга алоқаси йўқлигини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, эри ижтимоий тармоқларда мавжуд бўлмаган маблағни бордек кўрсатган ва дабдабали ҳаёт тарзини баъзан қарз олиш ҳисобига давом эттирган.
Ван Республика Бош прокуратураси ҳозирда MASAK маълумотлари, банк операциялари, қимматбаҳо автомобилларнинг қайта расмийлаштирилиши, тўйда тақилган тилла буюмлар ҳамда гумонланувчилар ва уларнинг яқинлари ўртасидаги пул ҳаракатларини ўрганишда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…