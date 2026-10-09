Турк қўшиқларига рақс тушиб машҳур бўлган бразилиялик чиқинди йиғувчи оғир аҳволга тушди

·1·Дунё
Турк қўшиқларига рақс тушиб машҳур бўлган бразилиялик чиқинди йиғувчи оғир аҳволга тушди

Бразилиялик 38 ёшли Луис Фернандо Санчес турк қўшиқлари остида рақс тушиб, чиқинди йиғиш жараёни акс этган видеолари орқали ижтимоий тармоқларда машҳур бўлган. У, айниқса, Туркияда кўплаб мухлисларга эга бўлиб, Таркан, Мустафа Сандал ва Маҳсун Қирмизиғул қўшиқларига рақс тушган видеолари билан танилган. Бу ҳақда Туркиянинг Habertürk нашри ҳам хабар берган.

Тарқалган маълумотларга кўра, Санчес яқинда иш вақтида жароҳат олганидан сўнг қўл-оёқларида кучсизликни сезган. МРТ текширувида бўйин умуртқасининг C4–C5 қисмида диск чурраси аниқлангани айтилмоқда. Бироқ унинг аҳволига нима сабаб бўлгани ҳали ўрганилмоқда.

Дастлабки хабарда айтилишича, Санчес тахминан олти ой давомида ишлай олмаслиги мумкин. У даволаниш вақтида даромад топиш учун обуначиларидан реклама буюртмалари орқали қўллаб-қувватлашни сўраган.

Унинг энг катта истаги — соғлиғини тиклаб, яна одатдаги ишига ва мухлисларига таниш бўлган рақсларига қайтиш.

Луис Фернандо СанчесМустафа СандалHabertürkC4-C5 диск чурраси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мерьем Узерли “Муҳташам юз йил”ни томоша қилаётган қўшнисига сюрприз қилди (видео)Мерьем Узерли “Муҳташам юз йил”ни томоша қилаётган қўшнисига сюрприз қилди (видео)27 сентябр 17:47Гвинеяда чиқинди полигони қуладиГвинеяда чиқинди полигони қулади25 август 09:43Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)22 сентябр 09:25Индонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаИндонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқда8 июл 23:25Чиқинди қопидан қарийб 19 минг доллар топган эркак пулга эгалик қилдиЧиқинди қопидан қарийб 19 минг доллар топган эркак пулга эгалик қилди7 октябр 14:22Бир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилдиБир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилди27 июн 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?