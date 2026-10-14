Ўзбекистон фуқаролари учун Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда

·59·Дунё
Ўзбекистон фуқаролари учун Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистон визасиз режимда кирувчи Ўзбекистон фуқаролари учун электрон кириш рухсатномаси — ЭТА тизимини тасдиқлади.
  • Ушбу бепул рухсатнома сафардан камида 72 соат олдин ҚазЕТА платформаси орқали олинади ва 180 кун амал қилади.
  • ЭТА тизими 2026 йил 1 ноябрдан босқичма-босқич жорий этилиб, 2027 йил 1 июлдан барча визасиз кирувчилар учун мажбурий бўлади.

Қозоғистон ҳукумати мамлакатга визасиз режим асосида ташриф буюрадиган хорижий фуқаролар, жумладан Ўзбекистон фуқаролари учун ҳам электрон кириш рухсатномаси — ETA (Electronic Travel Authorization) тизимини расман тасдиқлади.

Янги тартиб чегара назоратини рақамлаштириш ва хавфсизликни кучайтиришга қаратилган бўлиб, рухсатномани олиш мутлақо бепул амалга оширилади ҳамда муайян муддатдан сўнг барча учун мажбурий этиб белгиланади.

ETA рухсатномасини олиш шартлари ва муддати

Янги электрон тизимнинг асосий талаблари қуйидагилардан иборат:

  • Қаердан олинади: Аризалар махсус ишлаб чиқилган ягона QazETA онлайн платформаси орқали топширилади;

  • Ариза топшириш вақти: Сафарни режалаштирган фуқаро чегарадан ўтишдан камида 72 соат олдин платформа орқали мурожаат юбориши шарт;

  • Амал қилиш муддати: Берилган ETA рухсатномаси 180 кун (6 ой) давомида ўз кучини сақлайди. Ушбу давр мобайнида фуқаро Қозоғистон ҳудудига бир неча марта бемалол кириб-чиқиш имкониятига эга бўлади;

  • Хизмат нархи: Электрон рухсатномани расмийлаштириш тўлиқ бепул амалга оширилади.

Тизим қачон ва қай тартибда ишга тушади?

Электрон рухсатнома тизими бирданига эмас, балки аҳолига қулайлик яратиш мақсадида учта босқичда жорий этилади:

  • 2026 йил 1 ноябрдан: Ақтау халқаро аэропорти ҳамда чегарадаги тўртта автомобиль ўтказиш пунктида синов тариқасида;

  • 2027 йил 1 январдан: Остона ва Олмаота халқаро аэропортларида;

  • 2027 йил 1 мартдан: Қозоғистоннинг қолган барча чегара ўтказиш пунктларида тўлиқ қувватда;

  • Мажбурий бўлиш муддати: 2027 йил 1 июлдан бошлаб ETA олиш барча визасиз кирувчи хорижликлар учун расман мажбурий бўлади. Унгача (яъни 2027 йил 1 июлга қадар) рухсатноманинг йўқлиги мамлакатга киришни рад этишга асос бўлмайди.

Кимлар ETA рухсатномаси олишдан озод этилади?

Қозоғистон ҳукумати тасдиқлаган рўйхатга мувофиқ, айрим тоифадаги шахсларга ушбу рухсатномани олиш талаб қилинмайди:

  • 16 ёшга тўлмаган болалар;

  • 65 ёшдан ошган фуқаролар;

  • Қозоғистоннинг амалдаги визаси ёки мамлакатда яшаш гувоҳномасига (ВНЖ) эга бўлган шахслар;

  • Аэропортнинг транзит ҳудудидан чиқмайдиган халқаро авиайўловчилар.

Қўшни республикага сафар режалаштираётган ўзбекистонликлар чегара пунктларида ортиқча оворагарчиликларнинг олдини олиш мақсадида жорий этилаётган мазкур янги электрон тартибга аввалдан эътибор қаратишлари тавсия этилади.

ҚозоғистонETAQazETAЎзбекистон фуқаролари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?2 сентябр 12:16Репер Navai Қозоғистон чегарасида қўлга олингани айтилмоқдаРепер Navai Қозоғистон чегарасида қўлга олингани айтилмоқдаБугун 22:30Бокуда мактаблардаги рўмол тақиқи ортидан норозилик намойишлари давом этмоқдаБокуда мактаблардаги рўмол тақиқи ортидан норозилик намойишлари давом этмоқдаБугун 21:06Европада газ нархи сўнгги тўрт йилдаги энг юқори чўққига чиқдиЕвропада газ нархи сўнгги тўрт йилдаги энг юқори чўққига чиқдиБугун 20:56АҚШда аттракциондан эркак тушиб кетиб ҳалок бўлди, 9 таси ёпилдиАҚШда аттракциондан эркак тушиб кетиб ҳалок бўлди, 9 таси ёпилдиБугун 20:32Сув остидан чиққан 4 минг йиллик сир: Буюк Британияда кутилмаган археологик сенсацияСув остидан чиққан 4 минг йиллик сир: Буюк Британияда кутилмаган археологик сенсацияБугун 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди