Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?

·1·Дунё
Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?

Қозоғистонга сафар режалаштираётган ўзбекистонликларни янги тартиб қизиқтирмоқда. Мамлакат хорижликлар учун электрон кириш рухсатномаси — ETA тизимини жорий қилмоқда.

Бироқ бу оддий виза эмас. ETA визасиз тартибда кириш ҳуқуқига эга бўлган хорижликлар учун сафардан олдин расмийлаштириладиган электрон рухсатнома ҳисобланади. Қозоғистон ҳукумати QazETA платформасини ишга туширган ва тизим босқичма-босқич мажбурий тартибга ўтказилиши режалаштирилганини маълум қилган.

ETA нима ва кимлар учун керак?

ETA — Electronic Travel Authorization, яъни электрон сафар рухсатномаси.

Қозоғистон расмий маълумотига кўра, у мамлакатга кириш учун виза талаб қилинмайдиган давлатлар фуқароларига мўлжалланган.

Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасида визасиз режим амал қилади. Амалдаги келишувга кўра, икки давлат фуқаролари 30 кунгача визасиз кириб-чиқиши мумкин.

Шу сабабли янги ETA тизими ўзбекистонликлар учун ҳам муҳим масалага айланиши мумкин.

Энг муҳим савол: ETA виза ўрнини босадими?

Йўқ.

ETA — виза эмас, балки электрон олдиндан рухсат олиш тизими.

Расмий маълумотга кўра:

  • ETA электрон шаклда расмийлаштирилади;

  • ариза сафардан камида 72 соат олдин берилиши керак;

  • рухсатнома 180 кун амал қилади;

  • мамлакатда қанча муддат қолиш мумкинлиги эса амалдаги миграция қоидалари билан белгиланади;

  • ETA олинганининг ўзи Қозоғистонга киришни кафолатламайди.

Яъни 180 кунлик амал қилиш муддати Қозоғистонда 180 кун қолиш мумкин дегани эмас.

Қозоғистонга борувчилар нимани билиши керак?

Янги тизим жорий этилса, сафардан олдин электрон рухсатнома масаласини текшириш муҳим бўлади.

Айниқса, чегарадан ўтишдан олдин қуйидаги маълумотларга эътибор бериш керак:

  1. ETA талаб қилинадими ёки йўқми;

  2. аризани қанча вақт олдин топшириш керак;

  3. электрон рухсатнома учун қандай тўлов белгиланган;

  4. рухсатнома қайси муддат давомида амал қилади;

  5. кириш учун паспорт маълумотлари тўғри киритилганми.

QazETA нима учун жорий қилинмоқда?

Қозоғистон QazETA платформасини хорижликлар билан боғлиқ миграция хизматларини рақамлаштириш учун ишлаб чиққан.

Платформа орқали электрон виза, ETA ва бошқа рақамли хизматларни бир жойда тақдим этиш кўзда тутилган. Ҳозирда тизим пилот режимида ишламоқда.

Янги тизимнинг асосий мақсади — хорижликларнинг Қозоғистонга кириши ва мамлакатда бўлиши билан боғлиқ жараёнларни рақамлаштириш.

ETA олиш Қозоғистонга киришни кафолатлайдими?

Йўқ.

Бу энг муҳим жиҳатлардан бири.

Расмий маълумотда ETA берилган тақдирда ҳам Қозоғистонга кириш автоматик равишда кафолатланмаслиги қайд этилган. Якуний қарор давлат чегарасидан ўтиш вақтида ваколатли орган томонидан қабул қилинади.

Ҳозирча энг муҳим хулоса

Қозоғистон хорижликлар учун ETA тизимини жорий қилмоқда ва уни визасиз мамлакатлар фуқароларига нисбатан босқичма-босқич мажбурий қилиш режалаштирилган.

Шунинг учун Қозоғистонга тез-тез қатнайдиган ўзбекистонликлар учун бу ўзгаришни кузатиб бориш муҳим.

Аммо ҳозирча расмий Қозоғистон манбаларида 1 ноябрдан самолётда ва 15 ноябрдан автомобиль чегараси орқали кириш учун ETA мажбурий бўлиши ҳамда унинг аниқ пуллик миқдори ҳақида тасдиқланган маълумотни топишнинг иложи бўлмади. Шу боис бу саналар ва тўлов миқдорини расмий қарор эълон қилинмагунча қатъий факт сифатида тарқатиш тўғри эмас.

Яъни асосий янгилик аниқ: Қозоғистон хорижликлар учун ETA электрон рухсатнома тизимини жорий қилмоқда. Ўзбекистон фуқаролари эса янги тартиб кучга киришидан олдин унинг якуний талаблари ва тўлов миқдорини текшириб олиши керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубайдаги Бурж Халифа Ўзбекистон байроғи рангларида ёритилдиДубайдаги Бурж Халифа Ўзбекистон байроғи рангларида ёритилдиБугун, 10:30115 ёшли япон аёли узоқ умр сирини очиб, вафот этди115 ёшли япон аёли узоқ умр сирини очиб, вафот этдиБугун, 09:54200 минг долларлик олмосни оғзига яширган сайёҳ қамалди200 минг долларлик олмосни оғзига яширган сайёҳ қамалдиБугун, 09:42Зеленскийдан жиддий чақириқ: Россия ҳаво ҳудудида нималар содир бўлмоқда?Зеленскийдан жиддий чақириқ: Россия ҳаво ҳудудида нималар содир бўлмоқда?Кеча, 23:49«Улар мени осиб қўйишади!» Путиннинг янги сафарбарлик режаси ва яширин сўзлари«Улар мени осиб қўйишади!» Путиннинг янги сафарбарлик режаси ва яширин сўзлариКеча, 23:44Шошилинч: Илон Маск ва Киев ўртасидаги яширин музокаралар тафсилоти...Шошилинч: Илон Маск ва Киев ўртасидаги яширин музокаралар тафсилоти...Кеча, 23:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди