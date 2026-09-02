Қозоғистонга кириш қоидалари ўзгармоқда: ўзбекистонликлар нима қилади?
Қозоғистонга сафар режалаштираётган ўзбекистонликларни янги тартиб қизиқтирмоқда. Мамлакат хорижликлар учун электрон кириш рухсатномаси — ETA тизимини жорий қилмоқда.
Бироқ бу оддий виза эмас. ETA визасиз тартибда кириш ҳуқуқига эга бўлган хорижликлар учун сафардан олдин расмийлаштириладиган электрон рухсатнома ҳисобланади. Қозоғистон ҳукумати QazETA платформасини ишга туширган ва тизим босқичма-босқич мажбурий тартибга ўтказилиши режалаштирилганини маълум қилган.
ETA нима ва кимлар учун керак?
ETA — Electronic Travel Authorization, яъни электрон сафар рухсатномаси.
Қозоғистон расмий маълумотига кўра, у мамлакатга кириш учун виза талаб қилинмайдиган давлатлар фуқароларига мўлжалланган.
Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасида визасиз режим амал қилади. Амалдаги келишувга кўра, икки давлат фуқаролари 30 кунгача визасиз кириб-чиқиши мумкин.
Шу сабабли янги ETA тизими ўзбекистонликлар учун ҳам муҳим масалага айланиши мумкин.
Энг муҳим савол: ETA виза ўрнини босадими?
Йўқ.
ETA — виза эмас, балки электрон олдиндан рухсат олиш тизими.
Расмий маълумотга кўра:
ETA электрон шаклда расмийлаштирилади;
ариза сафардан камида 72 соат олдин берилиши керак;
рухсатнома 180 кун амал қилади;
мамлакатда қанча муддат қолиш мумкинлиги эса амалдаги миграция қоидалари билан белгиланади;
ETA олинганининг ўзи Қозоғистонга киришни кафолатламайди.
Яъни 180 кунлик амал қилиш муддати Қозоғистонда 180 кун қолиш мумкин дегани эмас.
Қозоғистонга борувчилар нимани билиши керак?
Янги тизим жорий этилса, сафардан олдин электрон рухсатнома масаласини текшириш муҳим бўлади.
Айниқса, чегарадан ўтишдан олдин қуйидаги маълумотларга эътибор бериш керак:
ETA талаб қилинадими ёки йўқми;
аризани қанча вақт олдин топшириш керак;
электрон рухсатнома учун қандай тўлов белгиланган;
рухсатнома қайси муддат давомида амал қилади;
кириш учун паспорт маълумотлари тўғри киритилганми.
QazETA нима учун жорий қилинмоқда?
Қозоғистон QazETA платформасини хорижликлар билан боғлиқ миграция хизматларини рақамлаштириш учун ишлаб чиққан.
Платформа орқали электрон виза, ETA ва бошқа рақамли хизматларни бир жойда тақдим этиш кўзда тутилган. Ҳозирда тизим пилот режимида ишламоқда.
Янги тизимнинг асосий мақсади — хорижликларнинг Қозоғистонга кириши ва мамлакатда бўлиши билан боғлиқ жараёнларни рақамлаштириш.
ETA олиш Қозоғистонга киришни кафолатлайдими?
Йўқ.
Бу энг муҳим жиҳатлардан бири.
Расмий маълумотда ETA берилган тақдирда ҳам Қозоғистонга кириш автоматик равишда кафолатланмаслиги қайд этилган. Якуний қарор давлат чегарасидан ўтиш вақтида ваколатли орган томонидан қабул қилинади.
Ҳозирча энг муҳим хулоса
Қозоғистон хорижликлар учун ETA тизимини жорий қилмоқда ва уни визасиз мамлакатлар фуқароларига нисбатан босқичма-босқич мажбурий қилиш режалаштирилган.
Шунинг учун Қозоғистонга тез-тез қатнайдиган ўзбекистонликлар учун бу ўзгаришни кузатиб бориш муҳим.
Аммо ҳозирча расмий Қозоғистон манбаларида 1 ноябрдан самолётда ва 15 ноябрдан автомобиль чегараси орқали кириш учун ETA мажбурий бўлиши ҳамда унинг аниқ пуллик миқдори ҳақида тасдиқланган маълумотни топишнинг иложи бўлмади. Шу боис бу саналар ва тўлов миқдорини расмий қарор эълон қилинмагунча қатъий факт сифатида тарқатиш тўғри эмас.
Яъни асосий янгилик аниқ: Қозоғистон хорижликлар учун ETA электрон рухсатнома тизимини жорий қилмоқда. Ўзбекистон фуқаролари эса янги тартиб кучга киришидан олдин унинг якуний талаблари ва тўлов миқдорини текшириб олиши керак.
…