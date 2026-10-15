Эронлик қиз автоматни 21 сонияда қисмларга ажратиб, сўнг қайта йиғиб барчани ҳайрон қолдирди

·12·Дунё
Эронлик қиз автоматни 21 сонияда қисмларга ажратиб, сўнг қайта йиғиб барчани ҳайрон қолдирди

Ижтимоий тармоқларда эронлик ёш қизнинг Калашников туридаги автомат билан ишлаш маҳорати акс этган видео кенг тарқалмоқда. Унда қиз қуролни қисмларга ажратиб, сўнг уни қайта йиғиш жараёнини жуда қисқа вақт ичида бажаради.

Тарқалган хабарларга кўра, у ушбу вазифани атиги 21 сонияда уддалаган. Қизнинг тезкор ҳаракатлари ва чаққонлиги интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортган.

Айрим манбаларда Калашников автоматини тўлиқ бўлмаган ҳолда қисмларга ажратиш учун 15 сония, уни қайта йиғиш учун эса 25 сония меъёр сифатида келтирилади. Бироқ бу кўрсаткичлар муайян машғулот шартлари ва қўлланиладиган мезонларга боғлиқ бўлиши мумкин.

Видео интернетда турлича муносабатларга сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар қизнинг маҳорати ва тезлигини эътироф этган бўлса, бошқалар болалар ва ёшларни қурол билан боғлиқ машғулотларга жалб этиш масаласини танқидий муҳокама қилган.

Шу тариқа, қисқа видео нафақат қизнинг маҳорати, балки ёшларнинг қурол билан боғлиқ машғулотларда иштироки юзасидан ҳам баҳсларга сабаб бўлди.

Калашников автоматқизнинг тезкор ҳаракатиқурол билан машғулот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эронлик қиз Калашников автоматиni 21 сонияда қисмларга ажратиб, қайта йиғди (видео)Эронлик қиз Калашников автоматиni 21 сонияда қисмларга ажратиб, қайта йиғди (видео)12 октябр 23:05“Оқ уйни ўзга сайёраликлар эгаллаяптими?” — АҚШда янги элчининг сурати муҳокамада“Оқ уйни ўзга сайёраликлар эгаллаяптими?” — АҚШда янги элчининг сурати муҳокамадаБугун 16:12Севги учун кеч эмас: Бразилияда 70 ёшли аёл илк бор севгилисини учратиб, турмуш қурдиСевги учун кеч эмас: Бразилияда 70 ёшли аёл илк бор севгилисини учратиб, турмуш қурдиБугун 15:54Миср пирамидалари фонида ноодатий тўй: келин онасининг 30 йиллик либосида турмушга чиқдиМиср пирамидалари фонида ноодатий тўй: келин онасининг 30 йиллик либосида турмушга чиқдиБугун 15:4515 октябрь куни тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?15 октябрь куни тарихда қандай муҳим воқеалар юз берган?Бугун 10:24Истанбулда даҳшатли сув тошқини — машиналар оқиб кетди, биноларни сув босди (видео)Истанбулда даҳшатли сув тошқини — машиналар оқиб кетди, биноларни сув босди (видео)Бугун 10:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда