Эронлик қиз автоматни 21 сонияда қисмларга ажратиб, сўнг қайта йиғиб барчани ҳайрон қолдирди
Ижтимоий тармоқларда эронлик ёш қизнинг Калашников туридаги автомат билан ишлаш маҳорати акс этган видео кенг тарқалмоқда. Унда қиз қуролни қисмларга ажратиб, сўнг уни қайта йиғиш жараёнини жуда қисқа вақт ичида бажаради.
Тарқалган хабарларга кўра, у ушбу вазифани атиги 21 сонияда уддалаган. Қизнинг тезкор ҳаракатлари ва чаққонлиги интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортган.
Айрим манбаларда Калашников автоматини тўлиқ бўлмаган ҳолда қисмларга ажратиш учун 15 сония, уни қайта йиғиш учун эса 25 сония меъёр сифатида келтирилади. Бироқ бу кўрсаткичлар муайян машғулот шартлари ва қўлланиладиган мезонларга боғлиқ бўлиши мумкин.
Видео интернетда турлича муносабатларга сабаб бўлди. Айрим фойдаланувчилар қизнинг маҳорати ва тезлигини эътироф этган бўлса, бошқалар болалар ва ёшларни қурол билан боғлиқ машғулотларга жалб этиш масаласини танқидий муҳокама қилган.
Шу тариқа, қисқа видео нафақат қизнинг маҳорати, балки ёшларнинг қурол билан боғлиқ машғулотларда иштироки юзасидан ҳам баҳсларга сабаб бўлди.
Изоҳлар 0
…