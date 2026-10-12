Эронлик қиз Калашников автоматиni 21 сонияда қисмларга ажратиб, қайта йиғди (видео)

·41·Дунё
Эронлик қиз Калашников автоматиni 21 сонияда қисмларга ажратиб, қайта йиғди (видео)

Ижтимоий тармоқларда эронлик ёш қизнинг Калашников туридаги автоматни қисмларга ажратиб, қайта йиғиш маҳоратини намойиш этган видеоси тарқалди. Хабарларга кўра, у бу ишни тахминан 21 сонияда бажарган. Бу ҳақда Arenora хабар берди.

Видеода қиз автоматни тезлик билан қисмларга ажратиб, сўнг яна йиғаётгани акс этган. Айрим ОАВлар ушбу лавҳани «Жанфада» («Эрон учун фидойилик») кампанияси билан боғламоқда.

Мазкур кампания доирасида Эронда кўнгиллилар, жумладан, аёллар учун ҳам ҳарбий тайёргарлик машғулотлари ташкил этилмоқда. Машғулотларда қурол билан муомала қилиш ва фавқулодда вазиятларга тайёр туриш каби кўникмалар ўргатилаётгани хабар қилинган.

Бироқ айнан ушбу видеодаги қизнинг шахси, лавҳа қаерда ва қачон суратга олингани ҳақида батафсил маълумот берилмаган.

КалашниковАренораЖанфада кампаниясиЭронда ҳарбий тайёргарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Калашников ФПВ-дронларни ташувчи янги Фортис дронини намойиш этдиКалашников ФПВ-дронларни ташувчи янги Фортис дронини намойиш этди26 май 14:5912 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатди12 ёшли қиз пул ундириш учун ота-онасига ўзини ўғирланган қилиб кўрсатдиКеча 21:16Хитойлик 6 ёшли қизалоқ Рубик кубигини 4 сонияда йиғиб жаҳон рекордини ўрнатди!Хитойлик 6 ёшли қизалоқ Рубик кубигини 4 сонияда йиғиб жаҳон рекордини ўрнатди!23 сентябр 14:599 ёшли хитойлик бола Рубик кубигини 2,51 сонияда йиғиб, жаҳон рекордини янгилади (видео)9 ёшли хитойлик бола Рубик кубигини 2,51 сонияда йиғиб, жаҳон рекордини янгилади (видео)8 октябр 09:17Саудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилдиСаудиянинг F-15 қирувчиси уриб туширилди: Ҳусийлар миллион долларлик учоқни йўқ қилди16 сентябр 22:39Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиАмерикалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатди18 август 09:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди