iPhone 17 смартфонларининг янги нархлари маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- iPhone 17 сериясидаги смартфонларнинг эСИМ + эСИМ ҳамда СИМ + эСИМ форматидаги моделлари учун нархлар эълон қилинди.
- Ҳар икки тоифадаги қурилмаларда иккитадан ИМЕИ код рўйхатдан ўтган бўлиб, нархлар хотира ҳажми ва рангига қараб турлича белгиланган.
- Айрим моделлар, жумладан iPhone 17 Pro ва Pro Max версияларининг турли хотира сиғимларига катта чегирмалар тақдим этилган.
iPhone 17 серияси смартфонларининг бугунги нархлари маълум бўлди. Қуйидаги рўйхатда eSIM + eSIM ва SIM + eSIM туридаги қурилмалар нархи алоҳида келтирилган. Ҳар икки тоифадаги смартфонларда иккитадан IMEI рўйхатдан ўтган.
eSIM + eSIM (2 та IMEI рўйхатдан ўтган)
iPhone 17:
• 256 ГБ — 949 доллар
iPhone 17 Air:
• 256 ГБ Blue — 959 доллар
• 256 ГБ Black — 959 доллар
• 256 ГБ Gold — 959 доллар
• 256 ГБ White — 959 доллар
iPhone 17 Pro:
• 256 ГБ Orange — 1279 доллар (катта чегирма)
• 256 ГБ Deep Blue — 1279 доллар (чегирма)
• 256 ГБ Silver — 1349 доллар
• 512 ГБ Blue — 1499 доллар
• 512 ГБ Orange — 1299 доллар (чегирма)
• 512 ГБ Silver — 1399 доллар
• 1 ТБ Orange — 1649 доллар (чегирма)
iPhone 17 Pro Max:
• 256 ГБ Deep Blue — 1369 доллар
• 256 ГБ Orange — 1399 доллар
• 256 ГБ Silver — 1479 доллар
• 512 ГБ Deep Blue — 1549 доллар (чегирма)
• 512 ГБ Orange — 1499 доллар (чегирма)
• 512 ГБ Silver — 1699 доллар
• 1 ТБ Orange — 1899 доллар
• 1 ТБ Blue — 1849 доллар
• 1 ТБ Silver — 1899 доллар
• 2 ТБ Blue — 2199 доллар
• 2 ТБ Orange — 2199 доллар
• 2 ТБ Silver — 2399 доллар
SIM + eSIM (2 та IMEI рўйхатдан ўтган)
iPhone 17:
• 256 ГБ — 949 доллар
iPhone 17 Pro:
• 256 ГБ Orange — 1349 доллар
• 256 ГБ Deep Blue — 1399 доллар
• 256 ГБ Silver — 1439 доллар
• 512 ГБ Orange — 1499 доллар
• 512 ГБ Silver — 1599 доллар
• 512 ГБ Blue — 1629 доллар
• 1 ТБ Orange — 1699 доллар (катта чегирма)
• 1 ТБ Silver — 1879 доллар (чегирма)
• 1 ТБ Blue — 1999 доллар
iPhone 17 Pro Max:
• 256 ГБ Deep Blue — 1399 доллар (чегирма)
• 256 ГБ Orange — 1409 доллар
• 256 ГБ Silver — 1519 доллар
• 512 ГБ Orange — 1649 доллар
• 512 ГБ Blue — 1679 доллар (катта чегирма)
• 512 ГБ Silver — 1729 доллар
• 1 ТБ Orange — 2029 доллар
• 1 ТБ Blue — 1949 доллар
• 1 ТБ Silver — 2099 доллар
• 2 ТБ Blue — 2399 доллар
• 2 ТБ Orange — 2399 доллар
• 2 ТБ Silver — 2499 доллар
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…