Чимкент шаҳрида етти фарзанднинг онаси яна уч эгизакни дунёга келтирди

·1·Дунё
Чимкент шаҳрида етти фарзанднинг онаси яна уч эгизакни дунёга келтирди

Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрида 36 ёшли аёл уч эгизак — икки қиз ва бир ўғил фарзандни дунёга келтирди. Қизиғи, у бундан аввал ҳам икки марта эгизак фарзанд кўрган.

Янги туғилган чақалоқларга Алсия, Сафия ва Аймуҳаммед деб исм қўйилди. Улар кам вазн билан туғилгани сабабли шифокорлар назоратида бўлди. Ҳозирда болаларнинг аҳволи яхшиланиб, кучга тўлмоқда. Уч эгизакларни туғруқхонадан олиб кетиш учун уларнинг ака-опалари ва ука-сингиллари ҳам келган.

Аёл аввал икки марта эгизак, яна уч марта биттадан фарзанд дунёга келтирган. Шу тариқа, уч эгизаклар билан бирга оиладаги фарзандлар сони 10 нафарга етди. Кўп болали онага “Олтин алка” кўкрак нишони ҳам берилган.

“Ростини айтсам, уч эгизак туғаман, деб ўйламагандим. УТТ текширувида буни ўз кўзим билан кўриб, эшитганимда ҳайратда қолдим. Бир вақтнинг ўзида ҳам хурсанд бўлдим, ҳам йиғладим.

Ўн нафар фарзанднинг ота-онаси бўлиш бахтига муяссар бўлганимиз учун Аллоҳга ҳамду санолар айтаман. Учаласининг феъл-атвори ҳам, кўриниши ҳам ҳар хил. Уларни бир-биридан ажратиш қийин эмас”, — дейди кўп болали она Азҳар Тошкараева.

ЧимкентАзҳар ТошкараеваОлтин алкауч эгизак
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қайрат Нўртас концертида тиқилинч юз берди, ташкилотчи ҳибсга олиндиҚайрат Нўртас концертида тиқилинч юз берди, ташкилотчи ҳибсга олинди12 октябр 19:1812 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди8 май 22:5535 та пичоқ зарбаси: Қозоғистонни ларзага келтирган жиноятчига ҳукм чиқарилди35 та пичоқ зарбаси: Қозоғистонни ларзага келтирган жиноятчига ҳукм чиқарилди14 август 09:08Минг йиллик жумбоқ: Тутанхамоннинг бувиси ким бўлган?Минг йиллик жумбоқ: Тутанхамоннинг бувиси ким бўлган?Бугун 14:15Бош суяклари туташ туғилган эгизак опа-сингилларнинг ҳаётий ҳикояси кўпчиликка илҳом бермоқдаБош суяклари туташ туғилган эгизак опа-сингилларнинг ҳаётий ҳикояси кўпчиликка илҳом бермоқдаБугун 14:04Якутиядa эркакнинг кўзида дарахт уруғи 4 ой давомида ўсдиЯкутиядa эркакнинг кўзида дарахт уруғи 4 ой давомида ўсдиБугун 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда