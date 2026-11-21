U-17 ЖЧ: Италия ва Марокаш 6 тадан гол урди, Испания Хитойни тор-мор этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қатарда ўтаётган ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатининг 1-турида Италия, Марокаш ва Испания терма жамоалари йирик ҳисобдаги ғалабаларни қўлга киритди.
- Италия Ямайкани 6:0, Марокаш Фижини 6:0, Испания эса Хитойни 5:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Тожикистон терма жамоаси ҳам мусобақани муваффақиятли бошлаб, Кубани 5:3 ҳисобида таслим қилди.
- Турнирнинг илк турида бир қатор жамоалар ўзларининг юқори ҳужумкорлик салоҳиятини намоён этди.
Қатарда ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати қизғин давом этмоқда. Гуруҳ босқичининг 1-тур учрашувларида бир қатор терма жамоалар йирик ҳисобда ғалаба қозонди. Италия ва Марокаш рақиблар дарвозасига 6 тадан гол киритган бўлса, Испания Хитойни беш гол фарқи билан мағлуб этди. Тожикистон эса мусобақани ғалаба билан бошлаб, Кубага қарши 5:3 ҳисобидаги натижа қайд этди.
Италия ва Марокашдан йирик ғалабалар
1-турнинг эътиборга молик натижаларидан бири Италия терма жамоасининг Ямайкага қарши баҳсида қайд этилди. Италиялик ўсмирлар рақибларини 6:0 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақани ишончли ғалаба билан бошлади.
Италия терма жамоаси сафида Кроси 7 ва 15-дақиқаларда икки марта гол урди. Перилло 34-дақиқада ҳисобни оширди, 43-дақиқада Ямайка футболчиси ўз дарвозасига автогол киритди. Иккинчи бўлимда Жиамматтелл ва Кориглиано ҳам голлар муаллифига айланди.
Марокаш ҳам ўз рақиби Фижига қарши баҳсда ҳужумкор футбол намойиш этди. Африка вакиллари 6:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Аоуд, Раббаж, Талай, Баҳа (2) ва Лугмани рақиб дарвозасини ишғол қилди.
Испания Хитойни 5:0 ҳисобида мағлуб этди
Испания ўсмирлар терма жамоаси ҳам турнирнинг биринчи турида йирик ғалабага эришди. Хитойга қарши учрашув 5:0 ҳисобида якунланди.
Паскуер 40-дақиқада пенальтидан ҳисобни очди. Тункара биринчи бўлимнинг қўшимча вақтида Испаниянинг иккинчи голини урди. Иккинчи бўлимда Эмека икки марта, Тружилано эса бир марта рақиб дарвозасини ишғол қилди.
Тожикистон 8 голли баҳсда ғалаба қозонди
Тожикистон терма жамоаси Кубага қарши ўйинда 5:3 ҳисобида ғалаба қозониб, Жаҳон чемпионатидаги иштирокини муваффақиятли бошлади.
Биринчи бўлимда Гонсалес 44-дақиқада Кубани олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлим эса голларга бой бўлди. Шарипов 48-дақиқада ҳисобни тенглаштирди, Бобоназаров 57-дақиқада Тожикистонни олдинга олиб чиқди. Маҳмутов 61 ва 64-дақиқаларда икки гол урди. Куба Иглесиаснинг 67 ва 70-дақиқалардаги голлари билан фарқни қисқартирди, аммо Радҳабзод 76-дақиқада Тожикистоннинг ғалабасини мустаҳкамлади.
U-17 Жаҳон чемпионати. 1-тур натижалари
Белгия – Ветнам 3:2
Куба – Тожикистон 3:5
Мали – Янги Зеландия 3:0
Испания – Хитой 5:0
Италия – Ямайка 6:0
Сенегал – Хорватия 1:1
Фижи – Марокаш 0:6
Жаҳон чемпионатида гуруҳ босқичи учрашувлари давом этмоқда. Илк тур натижалариёқ бир қатор жамоаларнинг ҳужумдаги салоҳиятини намоён қилди, кейинги баҳсларда эса гуруҳлардаги вазият янада ойдинлашади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…