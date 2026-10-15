АҚШ суди Green Card'ни ўтказиш бўйича қарор чиқарди — муддатлар ва янги талаблар

·49·Дунё
АҚШ суди Green Card'ни ўтказиш бўйича қарор чиқарди — муддатлар ва янги талаблар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ федерал суди Давлат департаментига муддатлари кечиктирилган ДВ-2027 лотереясини расман ўтказиш мажбуриятини юклади, бу эса миллионлаб талабгорлар кутган танловнинг бошланишига йўл очди.
  • Аризаларни рўйхатдан ўтказиш жараёни 1 ноябрдан бошланиб, 30 кун давом этади ва ғолиблар 3 декабрга қадар эълон қилиниши белгиланди.

АҚШда яшаш ва ишлаш ҳуқуқини берувчи муҳим дастур — Green Card (Турли миллатлар учун виза — DV) лотереяси атрофидаги мавҳумликка чек қўйилмоқда. АҚШ федерал суди мамлакат Давлат департаментига муддати кечиктирилган DV-2027 лотереясини расман ўтказиш мажбуриятини юклади.

Мазкур суд қарори миллионлаб талабгорлар интиқлик билан кутган танловнинг бошланишига йўл очмоқда.

Аризалар қачон бошланади ва ғолиблар қачон аниқланади?

Федерал суд томонидан лотерея жараёнини ташкил этиш бўйича аниқ ва қатъий муддатлар белгилаб берилди:

  • Қабул бошланиши: Аризаларни рўйхатдан ўтказиш жараёни 1 ноябрдан кечиктирмасдан бошланиши лозим;

  • Давомийлиги: Талабгорлар учун ариза топшириш жараёни 30 кун давомида очиқ бўлади;

  • Натижалар эълон қилиниши: Суднинг топшириғига мувофиқ, лотерея ғолиблари 3 декабрга қадар эълон қилиниши белгиланган.

DV-2027 учун 2 та муҳим янгилик ва талаб

Бу йилги Green Card танловида иштирокчилар учун муҳим бўлган бир нечта шартлар кўрсатиб ўтилмоқда:

  • 1 долларлик иштирок тўлови: Бу йил лотереяда қатнашиш учун 1 АҚШ доллари миқдорида тўлов ундирилиши назарда тутилмоқда;

  • Хорижга чиқиш паспорти мажбурий: Ариза топшириш вақтида амал қилиш муддати тугамаган чет элга чиқиш («загран») паспортининг электрон нусхаси бўлиши қатъий талаб этилади.

Расмий тартиб қачон эълон қилинади?

Лотереяга ариза топширишнинг аниқ бошланиш куни, техник кўрсатмалари ва батафсил тартиби тез орада АҚШ Давлат департаменти томонидан расмий веб-саҳифаларда эълон қилинади. Талабгорларга фақат расмий манбаларга таяниш ва фирибгарлик саҳифаларидан эҳтиёт бўлиш тавсия этилади.

DV-2027Green Card лотереясиАҚШ Давлат департаментиАҚШ федерал суди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Green Card олиш истагидаги хорижликларга янги талаб қўйдиАҚШ Green Card олиш истагидаги хорижликларга янги талаб қўйди23 май 14:24Покистонда мактаб томи қулаб тушииб 17 нафар ўқувчи ва ўқитувчи қурбон бўлдиПокистонда мактаб томи қулаб тушииб 17 нафар ўқувчи ва ўқитувчи қурбон бўлдиБугун 16:51Эронлик қиз автоматни 21 сонияда қисмларга ажратиб, сўнг қайта йиғиб барчани ҳайрон қолдирдиЭронлик қиз автоматни 21 сонияда қисмларга ажратиб, сўнг қайта йиғиб барчани ҳайрон қолдирдиБугун 16:17“Оқ уйни ўзга сайёраликлар эгаллаяптими?” — АҚШда янги элчининг сурати муҳокамада“Оқ уйни ўзга сайёраликлар эгаллаяптими?” — АҚШда янги элчининг сурати муҳокамадаБугун 16:12Севги учун кеч эмас: Бразилияда 70 ёшли аёл илк бор севгилисини учратиб, турмуш қурдиСевги учун кеч эмас: Бразилияда 70 ёшли аёл илк бор севгилисини учратиб, турмуш қурдиБугун 15:54Миср пирамидалари фонида ноодатий тўй: келин онасининг 30 йиллик либосида турмушга чиқдиМиср пирамидалари фонида ноодатий тўй: келин онасининг 30 йиллик либосида турмушга чиқдиБугун 15:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда