Green Card лотереяси қачон бошланади? Суд янги муддат белгилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШнинг Калифорния жанубий округи федерал суди Давлат департаментига ДВ-2027 Греен Кард лотереяси учун аризалар қабул қилишни 2026 йил 1 ноябрдан кечиктирмай бошлаш мажбуриятини юклади.
- Судя Жинсук Ота Ред Эагле Лав юридик фирмасининг илтимосномасини қаноатлантириб, рўйхатдан ўтиш саналари 29 октябргача эълон қилиниши, аризалар қабули 1 ноябрдан кечиктирмай очилиши, танлаб олинган иштирокчилар эса 3 декабргача хабардор қилиниши лозимлигини белгилади…
АҚШнинг Калифорния жанубий округи федерал суди Давлат департаментига DV-2027 Green Card лотереяси учун аризалар қабул қилишни 2026 йил 1 ноябрдан кечиктирмай бошлаш мажбуриятини юклади. Мазкур дастур бўйича рўйхатдан ўтиш 2025 йил кузида бошланиши керак эди, бироқ белгиланган вақтда очилмаган.
14 октябрь куни судья Жинсук Ота АҚШ Давлат котиби Марко Рубиога қарши даъво киритган Red Eagle Law юридик фирмасининг илтимосномасини қаноатлантирди.
Дастлабки қарорга кўра, Давлат департаменти рўйхатдан ўтиш саналарини 15 октябргача эълон қилиши, аризалар қабулини эса 18 октябрдан кечиктирмай бошлаши керак эди. Шунингдек, танлаб олинган иштирокчилар натижаларини 19 ноябргача эълон қилиш режалаштирилган. Бироқ кейинчалик томонлар муддатларни икки ҳафтага суриш ҳақида биргаликда мурожаат қилган ва суд бу илтимосни маъқуллаган.
Red Eagle Law маълумотига кўра, янгиланган жадвал бўйича рўйхатдан ўтиш саналари 29 октябргача эълон қилиниши, аризалар қабули 1 ноябрдан кечиктирмай очилиши, танлаб олинган иштирокчилар эса 3 декабргача хабардор қилиниши лозим.
Шу билан бирга, суд қарори лотерея тўлиқ ва узил-кесил қайта тикланганини англатмайди. Дональд Трамп маъмурияти қарор устидан апелляция бериши мумкин. Бироқ апелляциянинг ўзи суд қарори ижросини автоматик равишда тўхтатмайди.
16 октябрь ҳолатига кўра, DV-2027 дастурининг расмий сайтида аризалар қабули ҳали бошланмаган.
Нега лотерея кечиктирилди?
DV-2027 дастурига рўйхатдан ўтиш 2025 йил кузида бошланиши керак эди. Аммо АҚШ Давлат департаменти аризалар қабули очилганини эълон қилмади. Ўтган йилнинг ноябрь ойида расмийлар дастурда иштирок этиш тартибига ўзгартиришлар киритилишини билдириб, янги муддатлар кейинроқ эълон қилинишини маълум қилган.
2026 йил августида Red Eagle Law юридик фирмаси Давлат департаментини лотереяни ўтказишга мажбурлаш талаби билан судга мурожаат қилди. Сентабр ойида суд шошилинч чоралар кўриш ҳақидаги талабни рад этган бўлса-да, ишни кўриб чиқишни давом эттирди.
Изоҳлар 0
…