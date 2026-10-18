Green Card лотереяси қачон бошланади? Суд янги муддат белгилади

·60·Дунё
Green Card лотереяси қачон бошланади? Суд янги муддат белгилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШнинг Калифорния жанубий округи федерал суди Давлат департаментига ДВ-2027 Греен Кард лотереяси учун аризалар қабул қилишни 2026 йил 1 ноябрдан кечиктирмай бошлаш мажбуриятини юклади.
  • Судя Жинсук Ота Ред Эагле Лав юридик фирмасининг илтимосномасини қаноатлантириб, рўйхатдан ўтиш саналари 29 октябргача эълон қилиниши, аризалар қабули 1 ноябрдан кечиктирмай очилиши, танлаб олинган иштирокчилар эса 3 декабргача хабардор қилиниши лозимлигини белгилади…

АҚШнинг Калифорния жанубий округи федерал суди Давлат департаментига DV-2027 Green Card лотереяси учун аризалар қабул қилишни 2026 йил 1 ноябрдан кечиктирмай бошлаш мажбуриятини юклади. Мазкур дастур бўйича рўйхатдан ўтиш 2025 йил кузида бошланиши керак эди, бироқ белгиланган вақтда очилмаган.

14 октябрь куни судья Жинсук Ота АҚШ Давлат котиби Марко Рубиога қарши даъво киритган Red Eagle Law юридик фирмасининг илтимосномасини қаноатлантирди.

Дастлабки қарорга кўра, Давлат департаменти рўйхатдан ўтиш саналарини 15 октябргача эълон қилиши, аризалар қабулини эса 18 октябрдан кечиктирмай бошлаши керак эди. Шунингдек, танлаб олинган иштирокчилар натижаларини 19 ноябргача эълон қилиш режалаштирилган. Бироқ кейинчалик томонлар муддатларни икки ҳафтага суриш ҳақида биргаликда мурожаат қилган ва суд бу илтимосни маъқуллаган.

Red Eagle Law маълумотига кўра, янгиланган жадвал бўйича рўйхатдан ўтиш саналари 29 октябргача эълон қилиниши, аризалар қабули 1 ноябрдан кечиктирмай очилиши, танлаб олинган иштирокчилар эса 3 декабргача хабардор қилиниши лозим.

Шу билан бирга, суд қарори лотерея тўлиқ ва узил-кесил қайта тикланганини англатмайди. Дональд Трамп маъмурияти қарор устидан апелляция бериши мумкин. Бироқ апелляциянинг ўзи суд қарори ижросини автоматик равишда тўхтатмайди.

16 октябрь ҳолатига кўра, DV-2027 дастурининг расмий сайтида аризалар қабули ҳали бошланмаган.

Нега лотерея кечиктирилди?

DV-2027 дастурига рўйхатдан ўтиш 2025 йил кузида бошланиши керак эди. Аммо АҚШ Давлат департаменти аризалар қабули очилганини эълон қилмади. Ўтган йилнинг ноябрь ойида расмийлар дастурда иштирок этиш тартибига ўзгартиришлар киритилишини билдириб, янги муддатлар кейинроқ эълон қилинишини маълум қилган.

2026 йил августида Red Eagle Law юридик фирмаси Давлат департаментини лотереяни ўтказишга мажбурлаш талаби билан судга мурожаат қилди. Сентабр ойида суд шошилинч чоралар кўриш ҳақидаги талабни рад этган бўлса-да, ишни кўриб чиқишни давом эттирди.

DV-2027 Грин Карта лотереясиRed Eagle LawДжинсук ОтаАҚШ Давлат департаменти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Green Card'ни ўтказиш бўйича қарор чиқарди — муддатлар ва янги талабларАҚШ суди Green Card'ни ўтказиш бўйича қарор чиқарди — муддатлар ва янги талаблар15 октябр 17:01АҚШ Green Card олиш истагидаги хорижликларга янги талаб қўйдиАҚШ Green Card олиш истагидаги хорижликларга янги талаб қўйди23 май 14:24Криштиану Роналду янги бизнес лойиҳасига 10 млн евро тикаётганини эълон қилдиКриштиану Роналду янги бизнес лойиҳасига 10 млн евро тикаётганини эълон қилдиБугун 16:23Ҳиндистондаги сигир сийдигини ичиш одати: диний эътиқодми ёки соғлиқ учун фойдами?Ҳиндистондаги сигир сийдигини ичиш одати: диний эътиқодми ёки соғлиқ учун фойдами?Бугун 15:55АҚШнинг 8 та штати OpenAI’ни судга берди: ChatGPT’га қандай айбловлар қўйилмоқда?АҚШнинг 8 та штати OpenAI’ни судга берди: ChatGPT’га қандай айбловлар қўйилмоқда?Бугун 15:3724 йил кутилган лаҳза: ота қизининг ясаган қоғоз галстугини унинг тўйида тақди!24 йил кутилган лаҳза: ота қизининг ясаган қоғоз галстугини унинг тўйида тақди!Бугун 15:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди