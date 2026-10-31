Green Card яна тўхтатилди: АҚШ Апелляция суди кутилмаган қарор қабул қилди

·4·Дунё
Green Card яна тўхтатилди: АҚШ Апелляция суди кутилмаган қарор қабул қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Апелляция суди ДВ-2027 дастури бўйича аризалар қабулини 1 ноябрдан бошлаш ҳақидаги қуйи инстансия қарорини вақтинча тўхтатиб қўйди.
  • Ҳукумат ва юристлар ўртасидаги суд тортишувлари сабабли лотереяга рўйхатдан ўтиш муддати номаълум муддатга кечиктирилди.
  • Дастур қайта тикланган тақдирда, номзодлардан 1 АҚШ доллари миқдорида тўлов ва амал қилувчи хорижга чиқиш паспорти талаб қилиниши ҳамда текширувлар кучайтирилиши режалаштирилмоқда.

Дунё бўйлаб миллионлаб инсонлар интиқлик билан кутган Green Card (DV-2027) дастури атрофидаги мавҳумлик давом этмоқда. АҚШ Апелляция суди қуйи инстанция судининг 1 ноябрдан эътиборан DV-2027 бўйича аризалар қабулини бошлаш тўғрисидаги қарори ижросини вақтинча тўхтатиб қўйди.

Суднинг ушбу янги ажрими сабабли дастур бўйича рўйхатдан ўтишнинг аниқ бошланиш муддати номаълум муддатга кечиктирилди.

Суд жанглари: Маъмурият ва ҳуқуқ ҳимоячилари ўртасидаги тўқнашув

Лотереянинг ўз вақтида старт ололмаётганига АҚШ ҳукумати ва юристлар ўртасидаги суд тортишувлари сабаб бўлмоқда:

  • Қуйи суд қарори: Аввалроқ бир гуруҳ ҳуқуқшуносларнинг жамоавий даъвосидан сўнг қуйи инстанция суди АҚШ Давлат департаментига 1 ноябрдан бошлаб DV-2027 учун аризалар қабулини йўлга қўйиш мажбуриятини юклаган эди;

  • Оқ уй ва маъмурият шикояти: АҚШ маъмурияти мазкур мажбурий қарор устидан зудлик билан Апелляция судига шикоят киритди;

  • Вақтинчалик музлатиш: Апелляция инстанцияси ишни мазмунан тўлиқ кўриб чиққунга қадар қарор ижросини тўхтатиб қўйди. Айни пайтда суд эшитувлари ва юридик жараёнлар давом этмоқда.

DV-2027: Қандай жиддий ўзгаришлар ва янги талаблар кутилмоқда?

Агар дастур қайта йўлга қўйилса, номзодларни бир қатор янги ва анча қатъий талаблар кутмоқда:

  • 1 долларлик рамзий тўлов: Ариза топшириш жараёни учун 1 АҚШ доллари миқдорида расмий рўйхатдан ўтиш тўлови жорий этилиши режалаштирилмоқда (бу фирибгарларнинг спам аризаларини камайтиришга қаратилган);

  • Амал қилувчи хорижга чиқиш паспорти («загранпаспорт»): Ариза тўлдириш вақтида амал қилиш муддати тугамаган хорижга чиқиш паспортига эга бўлиш қатъий талаб этилади;

  • Кучайтирилган текширув: Ғолиблар ва номзодларнинг маълумоти, расмий иш тажрибаси ҳамда хавфсизлик талабларига мувофиқлиги аввалгидан анча синчков ва чуқурлаштирилган тартибда текширувдан ўтказилади.

АҚШ Давлат департаменти ҳозирча рўйхатга олишнинг янги санасини расман эълон қилгани йўқ. Мутахассислар фуқароларни интернетдаги турли сохта сайтлар, пуллик фирибгарлик хизматларига алданиб қолмасликка ва фақат АҚШ элчихонаси ҳамда Давлат департаментининг расмий баёнотларини кутишга чақирмоқда.

Green CardDV-2027АҚШ Давлат департаментиАҚШ Апелляция суди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Green Card'ни ўтказиш бўйича қарор чиқарди — муддатлар ва янги талабларАҚШ суди Green Card'ни ўтказиш бўйича қарор чиқарди — муддатлар ва янги талаблар15 октябр 17:01Греэн Кард аризалари бўйича талаблар кучайтириладиГреэн Кард аризалари бўйича талаблар кучайтирилади17 июл 10:16Green Card лотереяси қачон бошланади? Суд янги муддат белгиладиGreen Card лотереяси қачон бошланади? Суд янги муддат белгилади18 октябр 15:24Саудия суди Шри-Ланка фуқаросига ўлим жазосини бердиСаудия суди Шри-Ланка фуқаросига ўлим жазосини берди29 сентябр 11:57АҚШ Green Card олиш истагидаги хорижликларга янги талаб қўйдиАҚШ Green Card олиш истагидаги хорижликларга янги талаб қўйди23 май 14:24Саудия суди Пайғамбар (с.а.в.)ни ҳақорат қилган хорижлик муҳожирга олий жазо тайинладиСаудия суди Пайғамбар (с.а.в.)ни ҳақорат қилган хорижлик муҳожирга олий жазо тайинлади6 октябр 21:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда