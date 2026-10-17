Ироқдаги 75 минг йиллик суяклар неандерталлар сирини очди

·41·Дунё
Ироқдаги 75 минг йиллик суяклар неандерталлар сирини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ироқ шимолидаги Шанидар ғоридан топилган 75 минг йиллик неандертал қолдиқлари, хусусан, «Шанидар А» деб номланган шахснинг жароҳатлари қадимги одамлар ўртасидаги зўравонлик ва ўзаро ғамхўрликни кўрсатади.
  • Унинг кўкрак қафасидаги жароҳат ўлимга сабаб бўлган бўлиши мумкин ва бу неандерталлар ўртасидаги низо ёки тўқнашув натижаси деб тахмин қилинади.

Ироқ шимолидаги ғордан топилган 75 минг йиллик неандертал қолдиқлари қадимги одамлар ўртасидаги зўравонлик ва ўзаро ғамхўрлик ҳақида муҳим маълумотларни очиб берди. Бу ҳақда «Reuters» хабар берди.

Тадқиқотчилар Загрос тоғларидаги Шанидар ғоридан тахминан 40 ёшдан ошган неандерталнинг қисман сақланган скелетини топган. «Шанидар А» деб номланган шахснинг жинси аниқланмаган.

Унинг чап курак суягида диаметри 15 миллиметр бўлган думалоқ тешик аниқланган. Олимларнинг тахминига кўра, ўткир учли ёғоч найза кўкрак қафасига кириб, ўпка ва бошқа тўқималарни шикастлаган. Бу жароҳат ўлимга сабаб бўлган бўлиши мумкин.

Мутахассислар ҳодиса неандерталлар ўртасидаги низо ёки рақиб гуруҳлар ўртасидаги тўқнашув натижасида содир бўлган деб ҳисоблайди. Замонавий инсонлар ҳужуми ёки тасодифий жароҳат эҳтимоли эса пастроқ баҳоланган.

Бироқ топилманинг яна бир ҳайратланарли жиҳати бор. «Шанидар А»нинг тишларида камида бир йил олдин олган оғир жароҳати излари ҳам аниқланган. Зарба оқибатида олд тишларининг айримлари синган ва тушиб кетган, бошқалари эса силжиган.

Qora fonda qadimiy toshga aylangan ikkita yelka suyagi boʻlagi tasvirlangan.

Тадқиқот раҳбари, Кембриж университети антропологи Эмма Померойнинг айтишича, бундай жароҳатдан кейин овқат ейиш ва сув ичиш жуда қийин бўлган. Шу сабабли неандертал тикланиш даврида гуруҳдошларининг ёрдами ва парваришига муҳтож бўлган бўлиши мумкин.

Ғордан жами беш нафар неандерталга тегишли қолдиқлар топилган: тўрт нафари катталар, бири эса чақалоқ бўлган. Суяклар қоятош устуни ортида бир-бирига яқин жойлашган ҳолда аниқланган.

Шанидар ғори 1950 йиллардан бери неандерталлар ҳаётини ўрганишда муҳим археологик манба ҳисобланади. Янги тадқиқот натижалари «Scientific Reports» журналида эълон қилинган.

Олимларнинг фикрича, ушбу топилма неандерталларни фақат зўравон ёки бошқаларга бефарқ мавжудотлар сифатида тасвирлайдиган қарашларни шубҳа остига қўяди. Бир шахс қолдиқларида ҳам зўравонлик, ҳам ғамхўрликка ишора қилувчи далилларнинг топилиши қадимги одамлар ўртасидаги муносабатлар анча мураккаб бўлганини кўрсатади.

Шанидар ғоринеандерталЗагрос тоғлариКембриж университети
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий бурилиш: АҚШ қўшинлари Ироқни бутунлай тарк этди!Тарихий бурилиш: АҚШ қўшинлари Ироқни бутунлай тарк этди!28 сентябр 20:24115 ёшли япон аёли узоқ умр сирини очиб, вафот этди115 ёшли япон аёли узоқ умр сирини очиб, вафот этди2 сентябр 09:54107 ёшли блогер узоқ умрининг оддий сирини очди107 ёшли блогер узоқ умрининг оддий сирини очди2 октябр 02:29Археологлар 500 минг йиллик фил суягидан ясалган болғани аниқладиАрхеологлар 500 минг йиллик фил суягидан ясалган болғани аниқлади29 июл 01:02Инсон ДНКсида илгари номаълум икки аждоднинг изи топилдиИнсон ДНКсида илгари номаълум икки аждоднинг изи топилди3 август 23:2220 йиллик кун-фу машғулоти устознинг кафтларини 8 сантиметрга етказди20 йиллик кун-фу машғулоти устознинг кафтларини 8 сантиметрга етказди13 октябр 08:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди