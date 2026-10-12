Тадқиқотчилар инсультдан сақланишнинг кутилмаган сирини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Халқаро олимлар тадқиқоти шуни кўрсатдики, кунига 4 стакандан ортиқ кофе ичиш инсулт хавфини 37 фоизгача оширади, аммо 1-2 стакан хавфсиз ҳисобланади.
- Тадқиқотда 27 000 киши иштирок этди ва натижаларга кўра, кунига 3-4 стакан чой ичиш инсулт хавфини 29 фоизгача камайтиради, айниқса кўк чой қон томирларини мустаҳкамлайди.
- Газланган ширин ичимликлар ва сунъий қўшимчали ичимликлар эса инсулт хавфини 22 фоизга ошириши аниқланди.
Халқаро олимлар гуруҳи кундалик ичимликларнинг мия қон айланиши ва инсульт хавфига таъсирини ўрганиш бўйича кенг кўламли тадқиқот ўтказди. 27 000 нафар кўнгилли (уларнинг ярми илгари илк инсультни бошдан кечирган) иштирок этган ушбу илмий изланиш кутилмаган ва муҳим натижаларни кўрсатди: меъёридан ортиқ кофе ва газланган ичимликлар инсульт хавфини кескин оширса, мунтазам чой ичиш, аксинча, организмни ушбу хасталикдан ҳимоя қилиш хусусиятига эга.
Тадқиқотчилар газланган ширин ичимликлар, қадоқланган шарбатлар ва турли иссиқ ичимликларнинг аниқ миқдорлари бўйича муҳим хулосаларни тақдим этишди.
Қаҳва ихлосмандлари учун жиддий огоҳлантириш
Севимли қаҳвани қанча миқдорда истеъмол қилиш асосий омил экани аниқланди:
Кунига 4 финжондан ортиқ: Агар инсон кун давомида тўрт стакандан кўп кофе ичса, унда инсульт хавфи 37 фоизгача ортади;
Меъёрдаги истеъмол хавфсиз: Қаҳвани камроқ миқдорда — кунига 1–2 финжон ичиш инсульт хавфини оширмайди ва соғлиқ учун деярли зарарсиз ҳисобланади.
Чой — инсультга қарши табиий қалқон
Тадқиқот натижалари орасида энг қувонарлиси чойнинг инсон саломатлигига ижобий таъсири бўлди:
Хавфни 29 фоизга камайтиради: Кунига 3–4 стакан чой ичадиган одамларда инсультга чалиниш эҳтимоли 18 фоиздан 29 фоизгача пасаяди;
Кўк чойнинг алоҳида фойдаси: Изланишлар шуни кўрсатдики, айниқса кўк чой таркибидаги антиоксидантлар қон томирларини мустаҳкамлашда энг юқори самарадорликни намоён этган.
Газланган ичимликлар ва шарбатлар: Нима учун улардан эҳтиёт бўлиш керак?
Мутахассислар шакарли ҳамда сунъий таъм берувчилар қўшилган ичимликларнинг яширин хавфини очиқлашди:
22 фоизлик юқори хавф: Газланган ширин ичимликлар ва шакар ўрнини босувчи кимёвий қўшимчалар сақловчи ичимликлар инсульт хавфини 22 фоизга кўпайтиради;
Кунлик меъёрни бузиш оқибати: Агар кунига икки ёки ундан ортиқ стакан шундай ичимликлар истеъмол қилинса, мия қон айланиши тизимига тушадиган босим ва хавф кескин кўтарилади.
Олимларнинг хулосасига кўра, юрак-қон томир саломатлигини асраш учун кунлик рационда газли ва ўта ширин ичимликларни чеклаш, кофени меъёрида ичиш ҳамда кун давомида сифатли кўк ва қора чой истеъмол қилишга одатланиш тавсия этилади.
Изоҳлар 0
…