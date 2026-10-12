Тадқиқотчилар инсультдан сақланишнинг кутилмаган сирини ошкор қилди

·34·Саломатлик
Тадқиқотчилар инсультдан сақланишнинг кутилмаган сирини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро олимлар тадқиқоти шуни кўрсатдики, кунига 4 стакандан ортиқ кофе ичиш инсулт хавфини 37 фоизгача оширади, аммо 1-2 стакан хавфсиз ҳисобланади.
  • Тадқиқотда 27 000 киши иштирок этди ва натижаларга кўра, кунига 3-4 стакан чой ичиш инсулт хавфини 29 фоизгача камайтиради, айниқса кўк чой қон томирларини мустаҳкамлайди.
  • Газланган ширин ичимликлар ва сунъий қўшимчали ичимликлар эса инсулт хавфини 22 фоизга ошириши аниқланди.

Халқаро олимлар гуруҳи кундалик ичимликларнинг мия қон айланиши ва инсульт хавфига таъсирини ўрганиш бўйича кенг кўламли тадқиқот ўтказди. 27 000 нафар кўнгилли (уларнинг ярми илгари илк инсультни бошдан кечирган) иштирок этган ушбу илмий изланиш кутилмаган ва муҳим натижаларни кўрсатди: меъёридан ортиқ кофе ва газланган ичимликлар инсульт хавфини кескин оширса, мунтазам чой ичиш, аксинча, организмни ушбу хасталикдан ҳимоя қилиш хусусиятига эга.

Тадқиқотчилар газланган ширин ичимликлар, қадоқланган шарбатлар ва турли иссиқ ичимликларнинг аниқ миқдорлари бўйича муҳим хулосаларни тақдим этишди.

Қаҳва ихлосмандлари учун жиддий огоҳлантириш

Севимли қаҳвани қанча миқдорда истеъмол қилиш асосий омил экани аниқланди:

  • Кунига 4 финжондан ортиқ: Агар инсон кун давомида тўрт стакандан кўп кофе ичса, унда инсульт хавфи 37 фоизгача ортади;

  • Меъёрдаги истеъмол хавфсиз: Қаҳвани камроқ миқдорда — кунига 1–2 финжон ичиш инсульт хавфини оширмайди ва соғлиқ учун деярли зарарсиз ҳисобланади.

Чой — инсультга қарши табиий қалқон

Тадқиқот натижалари орасида энг қувонарлиси чойнинг инсон саломатлигига ижобий таъсири бўлди:

  • Хавфни 29 фоизга камайтиради: Кунига 3–4 стакан чой ичадиган одамларда инсультга чалиниш эҳтимоли 18 фоиздан 29 фоизгача пасаяди;

  • Кўк чойнинг алоҳида фойдаси: Изланишлар шуни кўрсатдики, айниқса кўк чой таркибидаги антиоксидантлар қон томирларини мустаҳкамлашда энг юқори самарадорликни намоён этган.

Газланган ичимликлар ва шарбатлар: Нима учун улардан эҳтиёт бўлиш керак?

Мутахассислар шакарли ҳамда сунъий таъм берувчилар қўшилган ичимликларнинг яширин хавфини очиқлашди:

  • 22 фоизлик юқори хавф: Газланган ширин ичимликлар ва шакар ўрнини босувчи кимёвий қўшимчалар сақловчи ичимликлар инсульт хавфини 22 фоизга кўпайтиради;

  • Кунлик меъёрни бузиш оқибати: Агар кунига икки ёки ундан ортиқ стакан шундай ичимликлар истеъмол қилинса, мия қон айланиши тизимига тушадиган босим ва хавф кескин кўтарилади.

Олимларнинг хулосасига кўра, юрак-қон томир саломатлигини асраш учун кунлик рационда газли ва ўта ширин ичимликларни чеклаш, кофени меъёрида ичиш ҳамда кун давомида сифатли кўк ва қора чой истеъмол қилишга одатланиш тавсия этилади.

Халқаро олимлар гуруҳикофе истеъмолинсульт хавфигазланган ичимликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега ёмонлашишини аниқладиОлимлар ёш ўтиши билан хотира нега ёмонлашишини аниқлади6 сентябр 10:59Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...14 сентябр 12:38Австралиялик олимлар кўкрак саратони ривожланишини секинлаштирувчи молекулани аниқладиАвстралиялик олимлар кўкрак саратони ривожланишини секинлаштирувчи молекулани аниқлади22 август 09:35Нонуштани ўтказиб юборасизми? Бу одат ўт пуфагига таъсир қилиши мумкинНонуштани ўтказиб юборасизми? Бу одат ўт пуфагига таъсир қилиши мумкинБугун 09:46Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очдиРоссиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очдиКеча 19:30Ҳар иккинчи ўзбекистонлик саломатлик борасида сунъий интеллектга суянмоқдами?Ҳар иккинчи ўзбекистонлик саломатлик борасида сунъий интеллектга суянмоқдами?Кеча 11:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Оч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизалар
Оч қолиш танани қандай даволайди? 12 соатдан 72 соатгача содир бўладиган ички мўъжизалар
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?